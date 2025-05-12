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美商務部長：川普利用「美國經濟力量」　讓中國開放市場

▲▼美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美中經貿會談取得重大進展，而在2國正式宣布大降關稅之前，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就在節目上表示，總統川普利用美國經濟力量，讓中國對美國出口商開放市場。

盧特尼克在「週日福斯新聞」（Fox News Sunday）受訪時，發表了上述言論。他談到先前美國對中課徵的145%關稅、中國對美課徵的125%關稅時坦言，「這些關稅太高了，沒辦法做生意，但這就是他們現在正在談判的原因。」

盧特尼克表示，「正如總統反覆提到的，他們把商品送到這裡。我們是世界的消費者，大家都想要在這裡銷售他們的商品，所以他們需要跟美國做生意，而我們正在利用我們經濟的力量，促使他們對我們的出口商開放經濟。」

盧特尼克也提到，川普目前正專注於，把製造業帶回美國，而那些在國內生產產品的企業，不需要支付關稅，「如果你想要在海外打造產品，好吧，你將支付關稅，而你在美國的競爭力將會下降，所以在這裡打造產品吧。」

川普政府與其他經濟大國達成的貿易協議，也將允許更多美國製造商，向這些國家出口商品，「我們的想法是，讓美國能夠向這國家出口、讓美國成長，對吧？牧場、農產品、蔬菜、機械、乙醇之類的東西賣到那些國家，降低他們的關稅稅率，然後把製造業帶回美國。」

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