中美「互降」關稅僅策略性降溫　林承鐸：非妥協！準備經貿持久戰

▲中美有共識，先停火降溫，把雙方各自經貿傷害降到最低再談判。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

關稅戰降溫！中美經貿高層經過2天談判，終於達成重要共識，雙方也於今（12）釋出聯合聲明，相互調降、暫緩稅率。大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，從技術層面來講，這次的讓利並非全面撤除，只是先取消「新增」的關稅，包括4月以來的懲罰性加徵，最終保留較低關稅作為後續磋商籌碼，這是一種策略性降溫，不代表雙方完全妥協，但也可視為有一個良好開頭。

大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日至11日在瑞士日內瓦會談落幕，雙方於今12日發布聯合聲明，相互取消、調降以及暫時取消部分關稅，美國對中國商品關稅將從145%降至30%，為期90天，中國對美國商品的關稅將從125%降至10%，相互降稅115％。

尚未發布聯合聲明之前，今天凌晨三點《央視》釋出最新消息，中方代表團召開中外記者會由何立峰介紹情況，特地指出，「此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。」並且證實中美雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。

針對中美本次會談成果除了有良好開局，速度進展也超出外界預期？大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，「這場談判達到了務實、穩定、止血的階段性目標，確實比外界預期來得更順利一些，但同時也應該看到，它不是突破性的全面讓步，而是雙方互相釋出的一種善意性的框架安排。」

「原地談判三個月，等於豁免90天。」林承鐸進一步指出先前也預測，中美雙方都同意暫停實施高達24%的額外關稅，先退回到「加徵10%」較低水位，暫停期定為90天，十分符合先止血、再找解方的邏輯。

▲今天早上中方證實：雙方一致同意建立常態化的經貿磋商機制 。（圖／翻攝 央視）

但從技術層面來看，林承鐸認為，這次讓利並不是全面撤除，而是先取消新增的那一部分，尤其是4月以來的懲罰性加徵，保留較低關稅作為後續磋商籌碼，這是一種策略性降溫，不代表雙方完全妥協。

林承鐸繼續分析，「這次談判結果在節奏上，是先停火，為繼續談判爭取空間；在實質上，是互降一部分，留籌碼繼續拉鋸；在效果上，是雙方都避免了對自身產業的進一步衝擊。這次聲明不只是順利，而是在壓力測試下達到了雙方都能接受的階段性成果。」

談及中美雙方一致同意建立常態化的經貿磋商機制，林成鐸表示，「代表中美談判不會只打一場仗，而是要打系列戰、持久戰，未來的經貿互動會變得制度化、節奏化，不再像前幾年那樣高度波動、完全由政治氛圍主導。」

他也預測，中美這份聯合聲明對於整體局勢來說是好事，有利於穩住預期、維持市場信心，尤其新的牽頭人制度與機制架構，「標誌著中美雙方已準備打一場不短、但更務實的經貿持久戰。」