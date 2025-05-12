　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美「互降」關稅僅策略性降溫　林承鐸：非妥協！準備經貿持久戰

▲▼川普，關稅。（圖／路透）

▲中美有共識，先停火降溫，把雙方各自經貿傷害降到最低再談判。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

關稅戰降溫！中美經貿高層經過2天談判，終於達成重要共識，雙方也於今（12）釋出聯合聲明，相互調降、暫緩稅率。大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，從技術層面來講，這次的讓利並非全面撤除，只是先取消「新增」的關稅，包括4月以來的懲罰性加徵，最終保留較低關稅作為後續磋商籌碼，這是一種策略性降溫，不代表雙方完全妥協，但也可視為有一個良好開頭。

大陸國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）10日至11日在瑞士日內瓦會談落幕，雙方於今12日發布聯合聲明，相互取消、調降以及暫時取消部分關稅，美國對中國商品關稅將從145%降至30%，為期90天，中國對美國商品的關稅將從125%降至10%，相互降稅115％。

尚未發布聯合聲明之前，今天凌晨三點《央視》釋出最新消息，中方代表團召開中外記者會由何立峰介紹情況，特地指出，「此次中美經貿高層會談坦誠、深入、具有建設性，達成重要共識，並取得實質性進展。」並且證實中美雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。

針對中美本次會談成果除了有良好開局，速度進展也超出外界預期？大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，「這場談判達到了務實、穩定、止血的階段性目標，確實比外界預期來得更順利一些，但同時也應該看到，它不是突破性的全面讓步，而是雙方互相釋出的一種善意性的框架安排。」

「原地談判三個月，等於豁免90天。」林承鐸進一步指出先前也預測，中美雙方都同意暫停實施高達24%的額外關稅，先退回到「加徵10%」較低水位，暫停期定為90天，十分符合先止血、再找解方的邏輯。

▲▼ 中美經貿磋商、中方代表團、何立峰 。（圖／記者任以芳攝）

▲今天早上中方證實：雙方一致同意建立常態化的經貿磋商機制 。（圖／翻攝 央視）

但從技術層面來看，林承鐸認為，這次讓利並不是全面撤除，而是先取消新增的那一部分，尤其是4月以來的懲罰性加徵，保留較低關稅作為後續磋商籌碼，這是一種策略性降溫，不代表雙方完全妥協。

林承鐸繼續分析，「這次談判結果在節奏上，是先停火，為繼續談判爭取空間；在實質上，是互降一部分，留籌碼繼續拉鋸；在效果上，是雙方都避免了對自身產業的進一步衝擊。這次聲明不只是順利，而是在壓力測試下達到了雙方都能接受的階段性成果。」

談及中美雙方一致同意建立常態化的經貿磋商機制，林成鐸表示，「代表中美談判不會只打一場仗，而是要打系列戰、持久戰，未來的經貿互動會變得制度化、節奏化，不再像前幾年那樣高度波動、完全由政治氛圍主導。」

他也預測，中美這份聯合聲明對於整體局勢來說是好事，有利於穩住預期、維持市場信心，尤其新的牽頭人制度與機制架構，「標誌著中美雙方已準備打一場不短、但更務實的經貿持久戰。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／醫性侵年輕女病患遭台大記過！　衛生局研議懲處
台大醫性侵女病患「逼做到高潮」　改到某婦產科看診已請辭
快訊／連署截止！2立委未達門檻　罷團志工落淚
台灣「海馬斯多管火箭」首次實彈射擊！畫面曝光
河濱公園散步竟斷魂！　行人遭單車撞死
美中互降關稅「卻漏了1關鍵」　彭博：川普敏感話題
美中解凍「互降115%關稅」　分析師：超越預期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國談判代表何立峰「來過台灣」　長期任職中共「對台第一線」

中美「互降」關稅僅策略性降溫　林承鐸：非妥協！準備經貿持久戰

內外都有彩繪貓熊！　重慶「首座泡泡貓熊主題輕軌站」亮相

互降關稅只是第一步！陸證實：雙方同意建立「中美經貿磋商機制」

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施

花旗：美中或達成1.5版本協議　對中國關稅料降至45%

陸前4月汽車產銷破千萬輛　新能源車出口成長52.6%

中美經貿會談落幕　港媒曝：雙方降低的關稅水準超過100％

金價又跳水！水貝市場現「金條」搶購潮　買家嘆：已虧196萬元

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

中國談判代表何立峰「來過台灣」　長期任職中共「對台第一線」

中美「互降」關稅僅策略性降溫　林承鐸：非妥協！準備經貿持久戰

內外都有彩繪貓熊！　重慶「首座泡泡貓熊主題輕軌站」亮相

互降關稅只是第一步！陸證實：雙方同意建立「中美經貿磋商機制」

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施

花旗：美中或達成1.5版本協議　對中國關稅料降至45%

陸前4月汽車產銷破千萬輛　新能源車出口成長52.6%

中美經貿會談落幕　港媒曝：雙方降低的關稅水準超過100％

金價又跳水！水貝市場現「金條」搶購潮　買家嘆：已虧196萬元

第一視角曝！苗栗台62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

消費者受益！美中關稅大降115%　估「這2類」電子產品價格降低

陳敏賜雙響砲白搭！台壽霸龍再見觸身球送台電進冠軍戰

婦科醫「假借檢查指侵」遭台大記過！衛福部：先由衛生局研議懲處

中國談判代表何立峰「來過台灣」　長期任職中共「對台第一線」

林襄支持閨蜜李芷霖喊「心疼妳」　反遭圍剿刷一排：奇怪的人

弘光餐旅系攜米其林十星師資　畢展餐會展現台灣味國際力

世界羽球女單Top20宋碩芸築夢成家　歐德設計量身打造運動員溫馨宅

明天西半部溫差達10度　周五午後雷雨範圍再擴大

性侵女病患「逼做到高潮」　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

大陸熱門新聞

快訊／中美發布聯合聲明：相互24％關稅90天內暫停實施

中國前女首富：「砸鍋賣鐵」希望公司恢復

印巴迅速停火　陸專家：印度打不起，巴基斯坦不想打

陸金價一夜又跳水！買家嘆：已虧196萬元

感冒狂咳嗽！高三男學生「左肺突消失」醫曝原因

互降關稅後　中美將建立經貿磋商機制

關稅戰有解！　何立峰：中美達成重要共識與實質成效

女子上「流動廁所」被載上高速公路

「沒有國家實現這樣的平等談判」　胡錫進嗨喊：中國巨大勝利

快訊／西藏規模5.6地震！　震源深度僅10公里

與尪17歲一見鍾情！69歲婦嘆「不愛我了」真相曝

老公吸菸43年　聽老婆肺癌晚期：決定戒了

歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使 和母親傅娟與姊姊回老家探訪　

戒糖3個月！35歲男「體重不降反升」醫揭原因

更多熱門

相關新聞

中國談判代表何立峰「來過台灣」　會講閩南語

中國談判代表何立峰「來過台灣」　會講閩南語

中美在瑞士日內瓦的關稅談判已告一段落，雙方於12日發表聯合聲明，互相取消反制措施，並暫緩實施24%的關稅。此次中方的談判代表，國務院副總理何立峰也確定將成為中美後續談判的重要人物，受到各界關注。

川普利用美國經濟力量　讓中國開放

川普利用美國經濟力量　讓中國開放

國泰人壽開獎！4月稅後虧25.7億元　累計前4月每股賺2.4元

國泰人壽開獎！4月稅後虧25.7億元　累計前4月每股賺2.4元

美中互降關稅「卻漏1敏感問題」

美中互降關稅「卻漏1敏感問題」

美中關稅互降115%　超越預期

美中關稅互降115%　超越預期

關鍵字：

關稅中美川普

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

即／巨石阻斷交通　苗栗落石坍方砸3車1傷

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面