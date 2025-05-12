　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美談判何時能成功？　陸專家：要等美國「發生危機」

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲中美關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中美經貿高層會談10日至11日在瑞士日內瓦舉行，目前尚未公布會談結果。大陸經濟學家表示，要讓談判能談成，「一種可能就是美國發生債務危機」，不過這在一段時間內不會發生，所以指望今年中美就能啟動談判，或談判能夠談成，都不太現實。

對於什麼情況下中美能談判成功，陸媒《觀察者網》引述中泰國際首席經濟學家李迅雷的分析指出，不少大陸民眾期望隨著中美彼此徵收高關稅的持續，美國商品庫存大幅下降，導致物價上漲而引發通膨高漲，最終不得不降低關稅。

但他認為，假設中國對美直接和間接出口佔美國全部進口的比重為20％，佔美國居民商品消費的10％左右，而商品在美國的CPI的權重只有30％左右，則中國商品在美國CPI中的權重只有3％左右。所以不能高估高關稅對美國通膨的影響。

▲▼ 中美經貿磋商、中方代表團、何立峰 。（圖／記者任以芳攝）

▲中美近日在瑞士進行經貿磋商。（圖／翻攝央視）

「要讓談判能談成，一種可能就是美國發生債務危機」，李迅雷並認為，中方可以對美施壓之處是中國直接持有的美國國債規模超過8000億美元；同時，中國也是外匯存底第一大國，「具備做空美元和美債的能力」。但是，從貿易戰擴大到金融戰，對誰都沒有好處。

李迅雷指出，今後幾年美國經濟和社會都有可能會持續不斷出現「失衡」現象，只有在這種情況下，中美談判才有可能縮小彼此的「期望差」。

但他認為，即便美元走弱，美元的霸主地位在今後很長時間內都很難撼動，因為其他貨幣的國際化程度離美元太遙遠了；美債的信用也不會輕易倒塌，畢竟美國國會不會見死不救。

因此李迅雷表示，美國在今後一段時間內還不會面臨危機，這就意味著美國還不至於放下身段向中方求和。「故指望今年中美就能啟動談判，或談判能夠談成，都不太現實。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0比21慘敗！總教練遭開除　老闆：表現令人無法接受
台中男飯店跑步機猝死！300萬保險確定不賠
快訊／「全台最爛路」又坍！　雙向中斷
台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭了：台灣人好奴
國定假日多5天！明年行事曆6月底前公告　人事長：沒聽過要覆議
活佛千金首曝光！阿雅11歲女兒「神複製媽媽臉」
李芷霖駁當小三！網質疑「IG曖昧對話沒解釋」　本人正面回應
妻下班遭「酒駕保時捷」奪命！夫掩面哭：不能放任這種事一直發生
台灣藝人520若配合中方政治表態　邱垂正：進行必要行政查處

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美談判何時能成功？　陸專家：要等美國「發生危機」

何立峰見WTO秘書長　強調全面深入參與改革

真移動式！女子上「流動廁所」被載上高速公路…下車超淡定

戒糖3個月！35歲男「體重不降反升」健檢一堆紅字...醫揭原因

歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使　和母親傅娟與姊姊回老家探訪　

快訊／西藏規模5.6地震！　震源深度僅10公里

中美經貿會談富有成效！　何立峰：達成重要共識取得實質性進展

感冒狂咳嗽！高三男學生「左肺突消失」　醫曝原因警告這類人小心

中共軍委副主席傳落馬！何衛東官網報導「全清空」

賴執政「抗中保台」滿周年　趙建民：嚴重傷害台灣主權與兩岸關係

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

中美談判何時能成功？　陸專家：要等美國「發生危機」

何立峰見WTO秘書長　強調全面深入參與改革

真移動式！女子上「流動廁所」被載上高速公路…下車超淡定

戒糖3個月！35歲男「體重不降反升」健檢一堆紅字...醫揭原因

歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使　和母親傅娟與姊姊回老家探訪　

快訊／西藏規模5.6地震！　震源深度僅10公里

中美經貿會談富有成效！　何立峰：達成重要共識取得實質性進展

感冒狂咳嗽！高三男學生「左肺突消失」　醫曝原因警告這類人小心

中共軍委副主席傳落馬！何衛東官網報導「全清空」

賴執政「抗中保台」滿周年　趙建民：嚴重傷害台灣主權與兩岸關係

新莊「無牆」老公寓權狀剩8坪　410萬拍出！專家曝投資人盤算

抽獎／鬼鬼同款小CK「520愛的密碼禮盒」！珍珠鍊編織包、愛心吊飾免費送

抗議中藥販售權　藥師公會控「衛福部部長、司長」圖利罪

幫詐團架網站！騙百人坑5千萬　「爽開雙Ｂ」無良科技男慘了　

六福線上旅展29折起！「這期間暢玩水陸樂園」　第3、4人免費入住

小嫻無預警送醫打點滴！「真實2病因曝光」虛弱躺床：還好有你在

中藥販售資格解釋惹議　藥師公會告衛福部長圖利：像在當皇帝

《罪人》全球破2.83億美元！　「台灣票房逆襲」IMAX限定3天回歸

神調度！雷霆大膽擴大輪替　主帥感謝板凳英雄挺身而出

快訊／山區豪雨「全台最爛路」力行產業道路又坍　雙向中斷

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

大陸熱門新聞

中國前女首富：「砸鍋賣鐵」希望公司恢復

印巴迅速停火　陸專家：印度打不起，巴基斯坦不想打

感冒狂咳嗽！高三男學生「左肺突消失」醫曝原因

關稅戰有解！　何立峰：中美達成重要共識與實質成效

快訊／西藏規模5.6地震！　震源深度僅10公里

與尪17歲一見鍾情！69歲婦嘆「不愛我了」真相曝

中共軍委副主席傳落馬！官網報導已清空

女子上「流動廁所」被載上高速公路

連3度輸給陳芋汐　全紅嬋刪除大量抖音影片

歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使 和母親傅娟與姊姊回老家探訪　

百名兩岸學者談「中國式現代化」

台學者不分色彩參加兩岸研討會

賴執政「抗中保台」滿周年　趙建民：嚴重傷害台灣

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

更多熱門

相關新聞

何立峰見WTO秘書長　強調全面深入參與改革

何立峰見WTO秘書長　強調全面深入參與改革

大陸國務院副總理何立峰11日晚間在瑞士日內瓦會見世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），何立峰呼籲共同維護多邊主義和自由貿易，並強調中國將繼續全面深入參與世界貿易組織改革。

川普簽行政令　要求藥價立刻降30％至80％

川普簽行政令　要求藥價立刻降30％至80％

川普喊「降藥價」日本大藥廠重跌5%　波及3檔ETF

川普喊「降藥價」日本大藥廠重跌5%　波及3檔ETF

美中會談未見具體讓步　專家：應降低期待

美中會談未見具體讓步　專家：應降低期待

暗示已達協議　美代表：美中分歧沒想像中大

暗示已達協議　美代表：美中分歧沒想像中大

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普中美談判

讀者迴響

熱門新聞

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

女師出軌學生家長「死魚復活」哀求性愛

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

持「大罷免」旗幟遇媽祖轉向　罷團批有心人帶風向：陷媽祖於不義

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

大S曾言「你們都是我的孩子」

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面