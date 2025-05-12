中美談判何時能成功？　陸專家：要等美國「發生危機」

▲中美關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中美經貿高層會談10日至11日在瑞士日內瓦舉行，目前尚未公布會談結果。大陸經濟學家表示，要讓談判能談成，「一種可能就是美國發生債務危機」，不過這在一段時間內不會發生，所以指望今年中美就能啟動談判，或談判能夠談成，都不太現實。

對於什麼情況下中美能談判成功，陸媒《觀察者網》引述中泰國際首席經濟學家李迅雷的分析指出，不少大陸民眾期望隨著中美彼此徵收高關稅的持續，美國商品庫存大幅下降，導致物價上漲而引發通膨高漲，最終不得不降低關稅。

但他認為，假設中國對美直接和間接出口佔美國全部進口的比重為20％，佔美國居民商品消費的10％左右，而商品在美國的CPI的權重只有30％左右，則中國商品在美國CPI中的權重只有3％左右。所以不能高估高關稅對美國通膨的影響。

▲中美近日在瑞士進行經貿磋商。（圖／翻攝央視）

「要讓談判能談成，一種可能就是美國發生債務危機」，李迅雷並認為，中方可以對美施壓之處是中國直接持有的美國國債規模超過8000億美元；同時，中國也是外匯存底第一大國，「具備做空美元和美債的能力」。但是，從貿易戰擴大到金融戰，對誰都沒有好處。

李迅雷指出，今後幾年美國經濟和社會都有可能會持續不斷出現「失衡」現象，只有在這種情況下，中美談判才有可能縮小彼此的「期望差」。

但他認為，即便美元走弱，美元的霸主地位在今後很長時間內都很難撼動，因為其他貨幣的國際化程度離美元太遙遠了；美債的信用也不會輕易倒塌，畢竟美國國會不會見死不救。

因此李迅雷表示，美國在今後一段時間內還不會面臨危機，這就意味著美國還不至於放下身段向中方求和。「故指望今年中美就能啟動談判，或談判能夠談成，都不太現實。」