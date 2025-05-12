中美或達成1.5版本協議　花旗：美對中關稅可能降至45％

▲上海洋山深水港。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中美雙方結束瑞士日內瓦的經貿高層會談，同意建立中美經貿磋商機制。花旗預期中美可能達成協議1.5版本，解決雙方貿易談判中較為輕鬆的部分；美國可能取消芬太尼關稅和報復性關稅，大陸也可能在對等領域做出讓步。

中美雙方10日至11日舉行經貿高層會談，中方代表團表示，會談取得了實質性進展，達成了重要共識。中美雙方將盡快敲定有關的細節，並且將於12日發布會談達成的聯合聲明。

《路透》引述花旗報告指出，局勢緩和更有可能，但仍可能無法達成實質性協議；隨著談判可能進入較為艱難的階段，預計美國對中實際關稅稅率降至45％左右的可能性更大。

花旗首席中國經濟學家余向榮稱，中美都有可能採取一些措施，目前來看，美國更有可能比預期更早地將總關稅稅率降至45％。

他表示，目前對美國撤銷、暫停芬太尼關稅（20％）和報復性關稅（91％）的信心有所提升。倘若如此，美國對中實際關稅稅率可能降至45％，也即是原有的關稅11％加上34％的對等關稅。

▲中美經貿磋商 。（圖／翻攝央視）

至於大陸方面，余向榮研判，可能以對等方式撤銷報復性關稅，並在更多領域做出讓步，但這些讓步將是可逆的，以確保大陸在貿易談判中掌握籌碼。

花旗認為，在芬太尼領域，有媒體報導大陸公安部長王小洪也參加了瑞士會談，芬太尼可能是中美談判中較為輕鬆的部分，可能建立促進合作的工作機制；在稀土方面，大陸可能放寬對關鍵礦物的出口管制，尤其是若美方放寬高科技產品出口管制的話；在採購上，大陸可能會適時購買更多美國商品。

展望未來，花旗預計，下一步中美將繼續對話，目前任何可能的局勢緩和可能出現在兩國結構性問題中較為容易的部分。鑑於川普第一任期的經驗，未來兩國談判的不確定性依然很大。

而且，花旗指出，可能的1.5版本協議的執行對於未來談判至關重要，美國仍需在多個關稅政策目標間取得平衡，大陸如何履行任何潛在的採購協議也存在不確定性。