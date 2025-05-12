　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美或達成1.5版本協議　花旗：美對中關稅可能降至45％

▲▼上海洋山深水港,中美貿易戰。（圖／路透）

▲上海洋山深水港。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中美雙方結束瑞士日內瓦的經貿高層會談，同意建立中美經貿磋商機制。花旗預期中美可能達成協議1.5版本，解決雙方貿易談判中較為輕鬆的部分；美國可能取消芬太尼關稅和報復性關稅，大陸也可能在對等領域做出讓步。

中美雙方10日至11日舉行經貿高層會談，中方代表團表示，會談取得了實質性進展，達成了重要共識。中美雙方將盡快敲定有關的細節，並且將於12日發布會談達成的聯合聲明。

《路透》引述花旗報告指出，局勢緩和更有可能，但仍可能無法達成實質性協議；隨著談判可能進入較為艱難的階段，預計美國對中實際關稅稅率降至45％左右的可能性更大。

花旗首席中國經濟學家余向榮稱，中美都有可能採取一些措施，目前來看，美國更有可能比預期更早地將總關稅稅率降至45％。

他表示，目前對美國撤銷、暫停芬太尼關稅（20％）和報復性關稅（91％）的信心有所提升。倘若如此，美國對中實際關稅稅率可能降至45％，也即是原有的關稅11％加上34％的對等關稅。

▲▼ 中方代表團最新畫面、何立峰 。（圖／翻攝 央視）

▲中美經貿磋商 。（圖／翻攝央視）

至於大陸方面，余向榮研判，可能以對等方式撤銷報復性關稅，並在更多領域做出讓步，但這些讓步將是可逆的，以確保大陸在貿易談判中掌握籌碼。

花旗認為，在芬太尼領域，有媒體報導大陸公安部長王小洪也參加了瑞士會談，芬太尼可能是中美談判中較為輕鬆的部分，可能建立促進合作的工作機制；在稀土方面，大陸可能放寬對關鍵礦物的出口管制，尤其是若美方放寬高科技產品出口管制的話；在採購上，大陸可能會適時購買更多美國商品。

展望未來，花旗預計，下一步中美將繼續對話，目前任何可能的局勢緩和可能出現在兩國結構性問題中較為容易的部分。鑑於川普第一任期的經驗，未來兩國談判的不確定性依然很大。

而且，花旗指出，可能的1.5版本協議的執行對於未來談判至關重要，美國仍需在多個關稅政策目標間取得平衡，大陸如何履行任何潛在的採購協議也存在不確定性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南新光三越西門店一帶突停電！1.6萬戶受影響　原因曝光
台中私托爆虐童！　女教保員惡行曝
中國人旅日　退房留大量垃圾「房間慘照曝」！日網怒：拒絕入境
高職班對1死1重傷　後座女友昏迷指數僅2至3
獨／高雄3天3起凶殺案！2男南下尋仇砍人　街頭到殯儀館都染血
快訊／巨石墜落！3車遭砸毀　道路全面中斷
信用卡「開1功能」被盜刷卻不會通知！釣出一票苦主
媽媽忙上班沒過母親節！遭酒駕撞死　女兒心痛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

寧德時代香港IPO募資40億美元　限制美國投資者認購

寧德時代將在港股上市　或為今年全球最大IPO交易

中美或達成1.5版本協議　花旗：美對中關稅可能降至45％

老公吸菸43年　聽說老婆「肺癌晚期」：決定戒了！

中美談判何時能成功？　陸專家：要等美國「發生危機」

何立峰見WTO秘書長　強調全面深入參與改革

真移動式！女子上「流動廁所」被載上高速公路…下車超淡定

戒糖3個月！35歲男「體重不降反升」健檢一堆紅字...醫揭原因

歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使　和母親傅娟與姊姊回老家探訪　

快訊／西藏規模5.6地震！　震源深度僅10公里

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

寧德時代香港IPO募資40億美元　限制美國投資者認購

寧德時代將在港股上市　或為今年全球最大IPO交易

中美或達成1.5版本協議　花旗：美對中關稅可能降至45％

老公吸菸43年　聽說老婆「肺癌晚期」：決定戒了！

中美談判何時能成功？　陸專家：要等美國「發生危機」

何立峰見WTO秘書長　強調全面深入參與改革

真移動式！女子上「流動廁所」被載上高速公路…下車超淡定

戒糖3個月！35歲男「體重不降反升」健檢一堆紅字...醫揭原因

歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使　和母親傅娟與姊姊回老家探訪　

快訊／西藏規模5.6地震！　震源深度僅10公里

寧德時代香港IPO募資40億美元　限制美國投資者認購

轉彎不打燈！通緝男騎機車狂逃　警網包夾他慘摔狼狽落網

老公寓合理價應是新案打6折　帥過頭：買屋當挑屋齡新的

妻與酗酒家暴夫分居9年提離婚　他辯「婚姻美滿」遭子女打臉

3秒搜出停車位！LINE「1神器」爆紅　駕駛狂讚：相見恨晚

台南新光三越西門店一帶突停電！1.6萬戶「斷電10分鐘」原因曝光

陳傑憲卸任職棒球員工會理事長　由吉力吉撈接任

佩甄收10克拉鑽石「背後藏老公的愛」！ 　鑑定全場驚呆：增值百萬元以上

《藥師少女的獨語》合作環球影城　跟貓貓破解「龍珠散藥」真相

寧德時代將在港股上市　或為今年全球最大IPO交易

【話題直接終結】老公分享朋友八卦！　被老婆細問卻「什麼都不知道」

大陸熱門新聞

中國前女首富：「砸鍋賣鐵」希望公司恢復

印巴迅速停火　陸專家：印度打不起，巴基斯坦不想打

感冒狂咳嗽！高三男學生「左肺突消失」醫曝原因

關稅戰有解！　何立峰：中美達成重要共識與實質成效

快訊／西藏規模5.6地震！　震源深度僅10公里

女子上「流動廁所」被載上高速公路

與尪17歲一見鍾情！69歲婦嘆「不愛我了」真相曝

歐陽娜娜獲聘江西吉安文化旅遊大使 和母親傅娟與姊姊回老家探訪　

老公吸菸43年　聽老婆肺癌晚期：決定戒了

中共軍委副主席傳落馬！官網報導已清空

戒糖3個月！35歲男「體重不降反升」醫揭原因

連3度輸給陳芋汐　全紅嬋刪除大量抖音影片

百名兩岸學者談「中國式現代化」

台學者不分色彩參加兩岸研討會

更多熱門

相關新聞

達成貿易協議　關稅恐仍降不下來

達成貿易協議　關稅恐仍降不下來

各界持續關注美國與各國的貿易談判，而《路透》採訪6名現任與前任川普顧問後指出，儘管一些人對於總統策略背後的經濟理論，存在著尖銳分歧，但大多數人都認同，即使各國與華府談妥貿易協議，仍可能面臨高額關稅。

ETF定期定額榜爆「掉粉潮」　4檔人氣股月減逾萬人

ETF定期定額榜爆「掉粉潮」　4檔人氣股月減逾萬人

中美談判何時能成功？　陸專家：要等美國「發生危機」

中美談判何時能成功？　陸專家：要等美國「發生危機」

何立峰見WTO秘書長　強調全面深入參與改革

何立峰見WTO秘書長　強調全面深入參與改革

川普簽行政令　要求藥價立刻降30％至80％

川普簽行政令　要求藥價立刻降30％至80％

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普中美談判

讀者迴響

熱門新聞

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

即／2台灣人在南韓遭逮　偷拍美軍戰機

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

女師出軌學生家長「死魚復活」哀求性愛

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭：台灣人好奴

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面