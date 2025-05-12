將為憲訴法交鋒！翁曉玲：從不把柯建銘當對手　我們在不同程度擂台

▲翁曉玲、吳宗憲、黃國昌舉辦「大法官想當民主太上皇 破壞國會自主太荒唐」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

針對《憲法訴訟法》部分條文修正案，綠委聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭今（12日）下午將舉辦說明會，釐清立法程序是否完備。聲請人由民進黨團總召柯建銘等人代表，「關係機關」立院由立委吳宗憲、翁曉玲、黃國昌上陣。面對柯建銘批評藍白毀憲亂政，黃國昌今反酸柯「法學造詣非常精深」，國人都很佩服，翁曉玲更批「從不將柯建銘當成對手，因為我們向來在不同程度擂台上」。

黃國昌、吳宗憲、翁曉玲12日上午召開「大法官想當民主太上皇，破壞國會自主太荒唐」記者會，會後接受媒體訪問。針對柯建銘則表示不想跟黃國昌計較，且黃不會是對手，藍白毀憲亂政是自尋死路？黃國昌酸說，柯建銘長期自詡為最懂立法院程序的人，「當然我們也都知道，柯建銘法學造詣非常精深，全體國人都很佩服」。

黃國昌提及，但可能柯建銘忘記了，上次在國會改革法案時，民進黨從頭到尾都在吵「立法程序違憲」、「全部無效」，結果連「綠色大法官」都聽不下去。

黃國昌指出，柯建銘應該回去好好想一想，一模一樣的三讀程序，怎麼當時蘇嘉全、游錫堃做得時候，大家都覺得沒問題，一千多個法案就這樣通過，民進黨從不覺得問題，直到現在大法官對民進黨團呵護備至、主動提出爭點，柯建銘才出來發表一些言不及義、不知所云的言論，「我覺得還是回到問題本質，就事論事來討論，對問題澄清比較有幫助」。

吳宗憲表示，大家可以回頭思考國會改革法案，大法官憲判9號講得非常清楚「程序沒有違憲」，但當時柯建銘說藍白毀憲亂政、黑箱立法，綠委罵「沒有討論沒有民主」，結果都是被大法官打臉；而這次狀況也一樣，《憲法》在法律位階是高於法律沒有錯，但《憲法》不會規範到所有細節，甚至《憲法》主張的東西中，國會自治本來就是自治一部分，這在大法官解釋都非常清楚。

吳宗憲說，對於柯建銘這次又說藍白毀憲亂政，就當作是對方習慣性的扣帽子、貼標籤，例如柯喜歡說中國同路人、毀憲亂政、黑箱立法等，永遠都是貼人標籤，但都不用講內容，這是柯建銘長期以來的壞習慣，「否則他來告訴我，為什麼你所說的國會改革法案毀憲亂政，結果連大法官都不支持你？今天你又再玩第二次，就看大法官怎麼解釋這次」。

翁曉玲則強調，「我們從來不把柯建銘當成對手，因為我們向來就是在不同程度的擂台上，我們也不願意花費唇舌去跟他討論法律ABC。」