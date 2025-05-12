李進勇：講「藍營組織性犯罪」內心糾結　人民參政權受傷害才講的

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

檢調單位持續偵辦罷免綠委涉偽造文書的幽靈死亡連署案，中選會主委李進勇日前以「組織性犯罪」來形容，引起國民黨高度不滿。對此，李進勇12日在立法院內政委員會備詢時坦言，上次講這樣的話，內心有糾結，因為事件牽涉中選會作為捍衛人民參政權，參政權受到傷害時才講的。

國民黨立委許宇甄日前在質詢時，提到李進勇過去偽造文書的舊案，質疑他是否有被搜索或聲押？李進勇當時答詢說，這是40年前無罪判決的陳年老案，並反擊說，「提起這個案子無助於掩飾你們組織性的犯罪」。此話一出，引起在野黨陣營的高度不滿。

對此，許宇甄12日在內政委員會質詢時，再次提起此事。她表示，法律不可以雙標，政治也不可以雙標，最近民進黨直接相關的共諜案，立法院前院長助理、總統府辦公室國安諮議、迷進黨民主學院副主任、市議員特助，還有外交部長的助理，這些都不是泛泛之輩，依照組織犯罪定義，「請教主委，民進黨涉入共諜案，是否符合組織性犯罪」？

李進勇答詢表示，他的用詞應該是「組織性的犯罪」，跟「組織犯罪」不一樣。第二，上次講那樣的話，內心有糾結，因為那個事件牽涉中選會作為捍衛人民參政權，參政權受到傷害時候才講的。

許宇甄追問，民進黨是否是組織性犯罪？李進勇僅表示，這與他要捍衛的中選會價值無關，他就不評論。他強調，對於執行選務，中立依法辦理選務，他是深具信心的。