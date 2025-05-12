　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍罷團赴中選會抗議！要求公告領銜人遞補辦法　勿沒收罷免權

▲罷免吳思瑤團隊要求中選會公告領銜人遞補辦法。（圖／地動刪瑤團隊提供）

▲罷免吳思瑤團隊要求中選會公告領銜人遞補辦法。（圖／地動刪瑤團隊提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉日前宣布退出領銜人身分，「地動刪瑤」團隊召集人賴苡任今（12日）赴中選會前開記者會，質疑中選會尚未公告領銜人更換的相關「作業辦法」，疑似黑箱作業，因此致函中選會並要求立即公告「遞補領銜人作業辦法」以明確相關作業流程，才不會出現因人而異，或是標準不一的問題，否則中央就是想上下其手，沒收人民的罷免權。

賴苡任指出，由於本罷免案的領銜人退出，因此必須依照《選舉罷免法》第76條第8項遞交同意書由備補領銜人遞補，但究竟誰有權利送同意書至中選會？同意書的審查標準為何？審查時程多久？哪個機關審查？如果同意書被剃除是否有補件機會等等一系列的程序問題，中選會都莫衷一是，甚至拒絕回答，並要求人民團體函文至中選會才予以答覆，或是要罷免團體走人民陳情案。

賴苡任認為，立法院於112年5月26日即修正通過《選舉罷免法》第76條第8項：「領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上同意者得更換」之條文，三年過去卻遲遲未公告對應之「作業辦法」，導致如今制度真空，公民權利無從行使、無法可依，行政機關因嚴重怠惰使得自身也無從依法行政。最離譜的是當初《選舉罷免法》第76條修正案就是行政院的版本，身為中選會的主管機關提案，竟然放任李進勇行政怠惰三年，沒有監督中選會訂立相關「作業辦法」。

賴苡任表示，團隊早在5月2日便向中選會主動詢問遞補領銜人作業程序，中選會於當日下午提供「提議人同意書格式」範本，證實中選會知悉本案已啟動遞補程序。惟迄今已逾一週，主管機關仍未公告任何作業辦法、審查標準或送件指引，僅要求罷免團體「發函詢問」，形同將制度個案化、黑箱化，嚴重違反程序正義及侵害憲法賦予人民的權利。

針對目前罷免案實務上面臨的問題，賴苡任提出三點質疑，首先，提議人湊齊2054份同意書後，應由誰具名送件？第二，中選會是否對同意書進行審查？審查期程為何？是否將公開審查結果？第三，送件與審查程序是否影響第二階段連署時程？若遭拖延是否構成間接否決？因無「作業辦法」而延誤到二階段罷免時程誰該負責？是選務主管機關中選會主委李進勇要負責嗎？

賴苡任強調，除正式向中央選舉委員會致函文以外，也向立法院內政委員會在野黨委員遞交陳情函，請求監督中選會依法建立標準程序，明定作業辦法，不得讓公民參政權因行政怠惰遭遇阻礙。人民的罷免權，不該卡在一個不公告「作業辦法」的中選會手上，請李進勇主委拿出作為主管機關的責任，不要再讓民主卡死在您的怠惰中。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
380 1 2708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
0比21慘敗！總教練遭開除　老闆：表現令人無法接受
台中男飯店跑步機猝死！300萬保險確定不賠
快訊／「全台最爛路」又坍！　雙向中斷
台日韓「國定假日、特休假」大PK！全場哭了：台灣人好奴
國定假日多5天！明年行事曆6月底前公告　人事長：沒聽過要覆議
活佛千金首曝光！阿雅11歲女兒「神複製媽媽臉」
李芷霖駁當小三！網質疑「IG曖昧對話沒解釋」　本人正面回應
妻下班遭「酒駕保時捷」奪命！夫掩面哭：不能放任這種事一直發生
台灣藝人520若配合中方政治表態　邱垂正：進行必要行政查處
才和鄰居聊天　北市高球用品闆娘陳屍店內　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國定假日多5天！明年行事曆6月底前公告　蘇俊榮：沒聽過要覆議

台灣藝人520若配合中方政治表態　邱垂正：進行必要行政查處

揭林月琴任職2團體獲中央百萬標案　黃揚明：說好願受高規格檢驗？

中國宮廟來台交流沒申請　邱垂正：規避審查或虛假申請了解當中

李進勇：講「藍營組織性犯罪」內心糾結　人民參政權受傷害才講的

將為憲訴法交鋒！翁曉玲：從不把柯建銘當對手　我們在不同程度擂台

藍罷團赴中選會抗議！要求公告領銜人遞補辦法　勿沒收罷免權

2鐵藍區二階送件！　罷免張智倫36140份、罷免林德福29474份

2軍公教持有中國身份證曾涉機密業務！　已排除＋註銷中方身份

高雄3天2起酒駕撞死人！　陳其邁怒：嚴厲要求嚴格執法

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

澎恰恰要鄭進一幫籌錢　他無情「沒救了」XD

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

國定假日多5天！明年行事曆6月底前公告　蘇俊榮：沒聽過要覆議

台灣藝人520若配合中方政治表態　邱垂正：進行必要行政查處

揭林月琴任職2團體獲中央百萬標案　黃揚明：說好願受高規格檢驗？

中國宮廟來台交流沒申請　邱垂正：規避審查或虛假申請了解當中

李進勇：講「藍營組織性犯罪」內心糾結　人民參政權受傷害才講的

將為憲訴法交鋒！翁曉玲：從不把柯建銘當對手　我們在不同程度擂台

藍罷團赴中選會抗議！要求公告領銜人遞補辦法　勿沒收罷免權

2鐵藍區二階送件！　罷免張智倫36140份、罷免林德福29474份

2軍公教持有中國身份證曾涉機密業務！　已排除＋註銷中方身份

高雄3天2起酒駕撞死人！　陳其邁怒：嚴厲要求嚴格執法

幫詐團架網站！騙百人坑5千萬　「爽開雙Ｂ」無良科技男慘了　

六福線上旅展29折起！「這期間暢玩水陸樂園」　第3、4人免費入住

小嫻無預警送醫打點滴！「真實2病因曝光」虛弱躺床：還好有你在

中藥販售資格解釋惹議　藥師公會告衛福部長圖利：像在當皇帝

《罪人》全球破2.83億美元！　「台灣票房逆襲」IMAX限定3天回歸

神調度！雷霆大膽擴大輪替　主帥感謝板凳英雄挺身而出

快訊／山區豪雨「全台最爛路」力行產業道路又坍　雙向中斷

ETF定期定額榜爆「掉粉潮」　4檔人氣股月減逾萬人

不只風景絕美！Joeman大讚「歐洲1國家」此生必去：I人舒適

五六年級生堪稱「最衰一代」　經濟學人：調薪慢、退休福利恐被砍

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

政治熱門新聞

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

持「大罷免」旗幟遇媽祖轉向　罷團批有心人帶風向：陷媽祖於不義

新增5天假提覆議？　柯建銘1句話埋伏筆：行政院不急

快訊／陳椒華宣布退黨　時代力量回應了

台灣藝人520若配合中方政治表態　邱垂正：進行必要行政查處

游盈隆：主流民意將決定大罷免成敗　說是國民黨存亡之戰也不誇張

3天2酒駕！陳其邁怒：要求嚴格執法

解放軍下午派30共機出海、17架越中線

律師曝多放假後果：恐成沉重負擔

二階送件　罷張智倫36140份、罷林德福29474份

柯建銘預告：至少31位藍委被罷免　如龍捲風吹過無一倖免

2軍公教持有中國身份證曾涉機密業務！　已排除＋註銷中方身份

蔡英文訪立陶宛「酒后氣勢」外洩！　單手插口袋「綠拿鐵」呼噠

藍委稱罷藍志工「日薪2千、全職月薪8萬」　罷團籲道歉：自費投入

更多熱門

相關新聞

李進勇：講「藍營組織性犯罪」內心糾結　人民參政權受傷害才講的

李進勇：講「藍營組織性犯罪」內心糾結　人民參政權受傷害才講的

檢調單位持續偵辦國民黨攸關偽造文書的幽靈死亡連署案，中選會主委李進勇日前以「組織性犯罪」來形容，引起在野黨高度不滿。對此，李進勇12日在立法院內政委員會備詢時坦言，上次講這樣的話，內心有糾結，因為事件牽涉中選會作為捍衛人民參政權，參政權受到傷害時才講的。

將為憲訴法交鋒　翁曉玲：從不把柯當對手

將為憲訴法交鋒　翁曉玲：從不把柯當對手

二階送件　罷張智倫36140份、罷林德福29474份

二階送件　罷張智倫36140份、罷林德福29474份

2軍公教持有中國身份證曾涉機密業務！　已排除＋註銷中方身份

2軍公教持有中國身份證曾涉機密業務！　已排除＋註銷中方身份

老柯稱至少31藍委被罷　朱怒：台灣最大亂源

老柯稱至少31藍委被罷　朱怒：台灣最大亂源

關鍵字：

國民黨賴苡任大罷免吳思瑤中選會

讀者迴響

熱門新聞

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」

約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬

女師出軌學生家長「死魚復活」哀求性愛

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

持「大罷免」旗幟遇媽祖轉向　罷團批有心人帶風向：陷媽祖於不義

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

大S曾言「你們都是我的孩子」

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面