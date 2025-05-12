藍罷團赴中選會抗議！要求公告領銜人遞補辦法　勿沒收罷免權

▲罷免吳思瑤團隊要求中選會公告領銜人遞補辦法。（圖／地動刪瑤團隊提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉日前宣布退出領銜人身分，「地動刪瑤」團隊召集人賴苡任今（12日）赴中選會前開記者會，質疑中選會尚未公告領銜人更換的相關「作業辦法」，疑似黑箱作業，因此致函中選會並要求立即公告「遞補領銜人作業辦法」以明確相關作業流程，才不會出現因人而異，或是標準不一的問題，否則中央就是想上下其手，沒收人民的罷免權。

賴苡任指出，由於本罷免案的領銜人退出，因此必須依照《選舉罷免法》第76條第8項遞交同意書由備補領銜人遞補，但究竟誰有權利送同意書至中選會？同意書的審查標準為何？審查時程多久？哪個機關審查？如果同意書被剃除是否有補件機會等等一系列的程序問題，中選會都莫衷一是，甚至拒絕回答，並要求人民團體函文至中選會才予以答覆，或是要罷免團體走人民陳情案。

賴苡任認為，立法院於112年5月26日即修正通過《選舉罷免法》第76條第8項：「領銜人死亡或經提議人總數二分之一以上同意者得更換」之條文，三年過去卻遲遲未公告對應之「作業辦法」，導致如今制度真空，公民權利無從行使、無法可依，行政機關因嚴重怠惰使得自身也無從依法行政。最離譜的是當初《選舉罷免法》第76條修正案就是行政院的版本，身為中選會的主管機關提案，竟然放任李進勇行政怠惰三年，沒有監督中選會訂立相關「作業辦法」。

賴苡任表示，團隊早在5月2日便向中選會主動詢問遞補領銜人作業程序，中選會於當日下午提供「提議人同意書格式」範本，證實中選會知悉本案已啟動遞補程序。惟迄今已逾一週，主管機關仍未公告任何作業辦法、審查標準或送件指引，僅要求罷免團體「發函詢問」，形同將制度個案化、黑箱化，嚴重違反程序正義及侵害憲法賦予人民的權利。

針對目前罷免案實務上面臨的問題，賴苡任提出三點質疑，首先，提議人湊齊2054份同意書後，應由誰具名送件？第二，中選會是否對同意書進行審查？審查期程為何？是否將公開審查結果？第三，送件與審查程序是否影響第二階段連署時程？若遭拖延是否構成間接否決？因無「作業辦法」而延誤到二階段罷免時程誰該負責？是選務主管機關中選會主委李進勇要負責嗎？

賴苡任強調，除正式向中央選舉委員會致函文以外，也向立法院內政委員會在野黨委員遞交陳情函，請求監督中選會依法建立標準程序，明定作業辦法，不得讓公民參政權因行政怠惰遭遇阻礙。人民的罷免權，不該卡在一個不公告「作業辦法」的中選會手上，請李進勇主委拿出作為主管機關的責任，不要再讓民主卡死在您的怠惰中。

