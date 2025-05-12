2鐵藍區二階送件！　罷免張智倫36140份、罷免林德福29474份

▲國民黨立委張智倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市中永和地區推動罷免國民黨立委林德福、張智倫的「無限清林」與「倫刪立舒」團隊今（12日）前往新北市選委會送件。罷免林德福二階連署29474份、罷免張智倫更有36140份，達成率雙雙突破120%，兩罷團合計達65614份。罷免林德福領銜人朱約信（朱頭皮）更與志工們現場開唱《夢醒時分》，高喊「那兩個人～就送他們回家吃老本！」

雙和罷團說明，今天送到選委會的二階連署，罷免張智倫法定門檻2萬8766份，送件3萬6140份、達成率125.63％；林德福2萬3830份，送件2萬9474份、達成率123.68％。目前正交由選委會點收。

▲國民黨立委林德福。（圖／記者湯興漢攝）

張智倫對此回應，面對罷免考驗最好的做法就是「認真做事」，自己上任1年多來，地方服務沒有絲毫懈怠，選民服務超過2950件、會勘555場，積極推動福國利民法案，盡力滿足民眾需求。他強調，面對美國關稅及匯率壓力，還有中國頻繁軍演，台灣內部不應繼續分裂，「執政黨全面性罷免在野黨立委，完全沒有正當性。」呼籲鄉親三階投票時，投下「不同意罷免票」，捍衛台灣民主、守護中和安定與發展。

雙和罷團今完成送件，代表新北市6位藍委罷免案全數送到新北市選委會，其中，葉元之、洪孟楷、廖先翔、羅明才4案皆已完成初步清點，市選委會收件後進入40天查對期。