香港首季GDP估成長3.1%　財長：關稅戰趕出貨影響

▲香港中環。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府預估，今年首季的GDP將年增3.1%。香港財政司司長陳茂波表示，因為關稅戰，不少外國買家都趕著出貨，因此出口表現特別好，但之後則未必能有超長增幅。

根據《香港電台》報導，陳茂波在一個電台節目上提到，由於外圍經濟前景不確定性大，未來一段時間對全年經濟增長預測未必輕易作大調整，但展望今年金融市場仍然興旺，排隊來港上市的內地企業非常多，相信有好的企業來港上市，資金就會到來。

至於出口方面，陳茂波說，今年首季因為關稅戰，不少外國買家都趕著出貨，因此表現特別好，但之後未必能夠有超常增幅。

▼香港財政司司長陳茂波。（圖／路透社）



陳茂波強調，應對關稅戰下有幾樣工作，雖然歐美仍是重要市場，但香港要開拓新市場，同時用好大陸市場，並要幫助企業升級轉型。

陳茂波還說，香港繼續堅持自由港的地位，除了是成功的基石，同時發揮好國際面向，也能為國家作貢獻。陳茂波也透露，早前與美國及歐洲商會閉門會議，對方都認為香港堅持自由港地位及一國兩制下的特色，外國企業都重視及感到安心。

陳茂波先前也前往義大利米蘭出席亞洲開發銀行年會活動，他提到，不少參與活動的發展中國家，對於單邊主義及美國加徵關稅都感到憂心，認為會拖慢全球經濟發展，「參與者都關注如何促進自身發展、堅持多邊貿易體制及重視數位化發展。」