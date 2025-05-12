南韓總統大選「競選行程」今天開跑　3名候選人10大政見一次看

▲南韓總統大選參選登記截止，共有7人登記參選。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前總統尹錫悅4月初遭到罷免下台，南韓預計6月3日實施總統大選。至於執政黨國民力量經歷「換洙」風波後，確定提名在初選勝出的候選人金文洙參選。如今，大選參選登記已於昨（11）日下午正式截止，總共有7人登記參選，包括共同民主黨李在明、金文洙、改革新黨李俊錫，正式投入競選行程。

根據《韓聯社》，此次南韓總統大選共計7人登記參選，包括李在明（1號）、金文洙（2號）、李俊錫（4號）、民主勞動黨（前身為正義黨）權英國（5號），以無黨籍身分參選的黃教安（7號，保守派，曾是朴槿惠政府的國務總理，朴遭彈劾後代理總統）等人，其中李在明、金文洙、李俊錫「三腳督」政治情勢備受外界關注。

南韓知名民調機構Realmeter在最新一次民調中，李在明以52.1%的支持率遙遙領先31.1%的金文洙、6.3%的李俊錫。儘管如此，李在明仍試圖拉攏保守派選民的支持；在保守派群眾獲得普遍支持的金文洙，則試圖逆轉選情；至於標榜「中道保守」的李俊錫，則集中砲火批評國民力量的「換洙」風波，突顯自己身為保守改革派的存在感。

▲▼南韓首爾獨立門，掛起李在明、金文洙等總統參選人宣傳布條。（圖／達志影像）

＊李在明

李在明的競選行程於今（12）日正式開跑，並前往首爾光化門清溪廣場舉辦名為「光之革命」的盛大儀式，宣布啟動選舉對策委員會，吹響「出征選戰」的號角，共同民主黨宣稱有2萬名支持者參加。

身穿防彈衣、套上象徵民主黨的藍色外套的李在明表示，「此次大選並非民主黨和國民力量之間的對決，而是和那些企圖以內亂『毀憲亂政』且破壞民生經濟的龐大既得利益者之間的戰爭！3年前，我以些微的差異敗選，然而他們卻只懂得滿足自己的私慾，使國民陷入痛苦中。」

李在明強調，「如今，我們已經沒有時間因計較理念、思想、陣營而分裂。從現在起，已經不是進步或保守的問題，而是整個大韓民國的問題。」

▲▼李在明12日在首爾光化門清溪廣場出席首場競選活動，現場號稱2萬人出席支持。（圖／達志影像）

在完成儀式後，李在明接著啟程前往京畿道城南市板橋新都市（新市鎮）、京畿道華城市東灘、大田市等半導體與科技重鎮拉票，透過強調「成長與恢復」的實用主義等經濟政策來拉攏保守派選民的票。

李在明透過「十大政見」主打領先全球的經濟強國，不僅誓言恢復民主主義、從戒嚴內亂所造成的傷害復甦，還主打將世宗市立為行政首都，推動「5極3特」國土均衡發展，照料兒童與青少年、高齡族群的生活，並克服低生育率與高齡化的危機。

▲南韓國民力量總統候選人金文洙。（圖／達志影像）

＊金文洙

代表國民力量參選的金文洙則主打拚民生經濟，12日清晨首站便前往位於首爾市松坡區的可樂市場，晚間則預計在大邱市西門市場結束拉票行程，兩天以來走訪首爾、大田、蔚山、釜山，展開「京釜線拉票」。

金文洙在「十大政見」強調讓人民更方便創業、創造大量的工作機會，透露過去擔任京畿道知事時曾說服三星電子回到南韓興建120萬坪大的平澤半導體工廠，承諾調降法人稅和遺產稅的最高稅率，並宣布打造「人工智慧（AI）與能源3大強國」，培育20萬名AI相關青年人才。

同時，金文洙為了減輕青年居住負擔，推動「3、3、3青年住宅供應方案」，主打結婚3年、首次懷孕生產後的3年、生下第二胎的3年，由政府在9年內補助居住費用，且每年供應10萬戶住宅。

▲李俊錫（左）12日參訪首爾延世大學，與大學生拍照。（圖／達志影像／newscom）

＊李俊錫

改革新黨李俊錫（前國民力量黨代表）則是於12日輔選行程第一天前往共同民主黨的票倉「湖南地方」，主打青年與未來世代政策，期盼能夠拉攏青年保守派選民，並強調理工科出身的自己能夠擁有國際視野。同時，他也批評國民力量金文洙、韓悳洙整合「換洙」議題根本是詐欺行徑。

李俊錫在「十大政見」中，首先強調的是如何讓前往中國、越南發展與設廠的企業回流南韓，重振南韓國內主要產業園區。同時，李俊錫也計畫將決定法定最低時薪的權限交給地方政府，並強調保障教師面對訴訟時的權益。