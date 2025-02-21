　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

矽谷精神象徵！加州將發行「賈伯斯紀念幣」　2026年推出

▲▼賈伯斯（Steve Jobs）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 已故蘋果創辦人賈伯斯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國鑄幣局2018年推出「創新1美元硬幣」計畫，呈現各州的一項創新或一名創新者，加州版將於2026年發行。加州州長紐松提名已故蘋果創辦人賈伯斯為代表人物，因為「賈伯斯完美體現加州獨特的創新精神」。

蘋果公司（Apple）創辦人賈伯斯生前長年居住在加州帕羅奧圖（Palo Alto），他的創新精神體現在個人電腦、智慧型手機與串流音樂等領域，對世界產生了深遠影響。

加州州長紐松（Gavin Newsom）發布新聞稿指出，他和加州商業與經濟發展辦公室主任邁爾斯（Dee Dee Myers）已提名賈伯斯做為加州「創新1美元硬幣」代表。

美國「創新1美元硬幣」（American Innovation $1 Coin）計畫，是由美國鑄幣局在2018年正式推出，預計在2032年前推出一套1美元系列硬幣，逐年展示美國50個州、哥倫比亞特區、及5個領地的一項創新或一名創新者。硬幣正面皆為自由女神像。

紐松去年曾徵求大眾意見，請民眾貢獻設計想法。雖然加州以創新聞名，但當時出現無家可歸者營地、非法移民、口罩、毒品等設計圖樣，反映廣受關注的社會問題。

如今代表加州的硬幣設計塵埃落定，紐松在新聞稿中指出，創新與加州密不可分，賈伯斯完美體現加州獨特的創新精神。加州的創新是一股改變世界的力量。

新聞稿並引述賈伯斯曾說過的一段話，他說，「加州帶有一種實驗精神，也充滿開放性，開放以及無限的可能，直到我去了其他地方後，我才真正體會到這點。」

加州「信使新聞」（Mercury News）今天寫道，邁爾斯在提案簡報中指出，「賈伯斯的遺產並不僅限於某一項產品或某一家公司，他的影響力遠遠超越這些。」

邁爾斯還表示，賈伯斯擁有開闊的視野與非凡的思維，不僅侷限於科學與科技領域，「他（賈伯斯）最偉大的貢獻，在於他能夠將藝術、人文和設計融入科技之中。」

有趣的是，邁爾斯提出6款賈伯斯硬幣設計，州長辦公室和賈伯斯家人中意的設計，是年輕的賈伯斯盤腿而坐，置身在加州橡樹和綿延起伏的丘陵地，硬幣刻有「創造美好事物」（Make Something Wonderful）的字樣，傳達賈伯斯對加州自然景緻的熱愛。

其他幾款設計將賈伯斯的形象與電路設計和鍵盤結合。

不過，公民鑄幣諮詢委員會最終選擇建議一款大眾更為熟悉的賈伯斯形象設計，年長的賈伯斯戴著眼鏡，穿著標誌性的黑色高領毛衣。這款設計還不算定案，有可能在2026年正式鑄造硬幣前調整，但其簡潔優雅的風格與賈伯斯的形象十分契合。

公民鑄幣諮詢委員會成員伯恩斯坦（Art Bernstein）解釋，「這才是我們記憶中，向大眾展示無數種偉大產品的賈伯斯。」伯恩斯坦過去曾是賈伯斯在帕羅奧圖的鄰居。

象徵賈伯斯精神的加州版「創新1美元硬幣」將於2026年正式發行。（編輯：陳慧萍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
39歲女「突倒路邊」全身僵硬暴斃　身旁1咖行李箱
小優昔出賣丫頭、害徐凱希分手！　「大嘴巴黑歷史」被挖
日人嫌台灣人素質差！日網紅4點質疑「99%日本人無法辨認」
汪小菲來台「S媽上戰場恐無望」！　律師曝1機會
直擊／大都會公園人潮爆！　「寶可夢訓練家」開戰
快訊／中華首戰西班牙　打線出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疑台人捉弄奈良鹿！嬉笑喊「拿賴打點火」　日人怒：別再來了

矽谷精神象徵！加州將發行「賈伯斯紀念幣」　2026年推出

不滿顧客給負評！日拉麵店「公開照片」懸賞2萬肉搜　狂罵威脅處決

馬克宏鬆口：會給烏克蘭安全保障　但非明天就派兵

馬斯克Grok3大量用華人工程師！驚見搜AV番號　比ChatGPT更老司機

砸百萬偷渡美國！中國女橫跨3大洲「陸海空總動員」上岸2分鐘被抓

充電中「電池爆炸起火」！情侶、2愛犬在家慘死　整間燒毀慘況曝

中國球迷白目舉動！激怒南韓球隊遭「揚言報復」　山東男足嚇到退賽

在女同事水瓶偷加「自己的尿」！　日本噁男變態行徑被逮

川普將會普丁？　美國務卿：取決俄烏止戰進展

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

周渝民談舊愛大S病逝　「公開講這件事很痛苦」

Sandy代班《不熙娣》首錄影　派翠克曝和小S私訊：她心繫節目

【泰格與雪兒】他的送禮邏輯

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

汪小菲.老婆Mandy來台灣了！　對記者提問不發一語

疑台人捉弄奈良鹿！嬉笑喊「拿賴打點火」　日人怒：別再來了

矽谷精神象徵！加州將發行「賈伯斯紀念幣」　2026年推出

不滿顧客給負評！日拉麵店「公開照片」懸賞2萬肉搜　狂罵威脅處決

馬克宏鬆口：會給烏克蘭安全保障　但非明天就派兵

馬斯克Grok3大量用華人工程師！驚見搜AV番號　比ChatGPT更老司機

砸百萬偷渡美國！中國女橫跨3大洲「陸海空總動員」上岸2分鐘被抓

充電中「電池爆炸起火」！情侶、2愛犬在家慘死　整間燒毀慘況曝

中國球迷白目舉動！激怒南韓球隊遭「揚言報復」　山東男足嚇到退賽

在女同事水瓶偷加「自己的尿」！　日本噁男變態行徑被逮

川普將會普丁？　美國務卿：取決俄烏止戰進展

陸考古發現1.25億年前「龍城熱河蠍」　長度達10公分...毒刺尾針較長

疑台人捉弄奈良鹿！嬉笑喊「拿賴打點火」　日人怒：別再來了

存到200萬頭期款！她買小套房「怕貸款困難」　一票看傻：能接受嗎

6隻貓貓過情人節　鏟屎官手做「肉泥花束」給足儀式感

最美港姐神隱20年「主因曝光」！1年288場商演　遭欺負委屈痛哭

張雅琴訪美國國家安全副顧問　博明認為川普一定會有動作

《加州汽車旅館》羅人友大改形象化身厚片男孩　與李世榮再續童年愛戀

女移工深夜「突倒路邊」全身僵硬暴斃　身旁詭留1咖行李箱

下波冷氣團急凍3天「最冷跌至13度」　雨區擴大時間曝

掌握最新照護技術！北榮首次跨海金門　舉行傷口衛生治療實作坊

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

國際熱門新聞

額頭破了送急診　「遭3醫院拒收」慘死

SPA活春宮　男女公然全裸交纏

日本護照持有率輸台灣　《日經》揭2原因

24歲女優「14小時百人斬」爆紅！她閃PO孕照

沃爾瑪財測遜色　道瓊狂洩450點

YouTube低價方案來了！　這4國先開跑

台人在紐西蘭遭歧視　店家卻向中國使館致歉

法官不擋了！　川普可繼續「大規模裁員」

Forever 21恐二度破產！最快3月關閉200門市

女遊客掛火車外自拍　「意外變亡美」身亡

俄同意跟美重啟對話　不接受北約赴烏維和

烏軍情局長：俄烏戰爭可能2025年停火

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！

埃及「失落的法老」陵墓找到了

更多熱門

相關新聞

她砸百萬偷渡至美國　上岸2分鐘被抓

她砸百萬偷渡至美國　上岸2分鐘被抓

一名中國女子不惜砸下3.2萬美元（約新台幣105萬元）偷渡至美國，她透過陸海空的交通工具、橫跨3大洲，終於抵達佛州科爾蓋伯斯（Coral Gables），未料僅僅2分鐘，就被海關及邊境保衛局（CBP）逮捕。

不准罵川普　美國安顧問警告烏克蘭收斂一點

不准罵川普　美國安顧問警告烏克蘭收斂一點

美國態度變了　不簽挺烏聯合國決議

美國態度變了　不簽挺烏聯合國決議

美國「共和黨大老」麥康奈宣布將退休

美國「共和黨大老」麥康奈宣布將退休

澤倫斯基：準備好努力與美達成協議

澤倫斯基：準備好努力與美達成協議

關鍵字：

硬幣加州賈伯斯創新美國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了！

日小隻馬AV女神「現場失控狂噴水」　攝影機壞掉

范瑋琪二度刪文！　

小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！

小優大嘴巴遭解約

威力彩16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

獨／600萬貨品卡新光三越　廠商等著倒閉

快訊／震撼彈！楊大正深夜宣布「與山東正式離婚」

下班路見「貴婦機車」售價百萬　全球僅946輛

藍綠白立委有共識　籲五一勞動節、教師節列國定假日「今年起實施」

養網軍害外交官輕生　卡神釋憲成功獲免訴

最美YT主持人秀健身課！練拳熱到脫了

男私刑為愛女報仇出人命　遭判5年10月定讞

學生「發票中1000萬」卻不能領！求救國稅局　結局逆轉

NBA超新星溫班亞瑪 右肩血栓整季報銷

更多

最夯影音

更多

阿雅忍淚談大S「她不喜歡我們哭哭啼啼」

【芋蓋迷蟑】#芋頭冰棒 藏整隻 #蟑螂 ！ #基隆 百年老店 #連珍 急下架致歉

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

王鶴棣「找詹皇合照遭拒」　尷尬畫面被拍

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面