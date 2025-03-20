他自首「斬首前女友」！羅馬尼亞殘殺案反轉　家中女屍竟是他媽

▲塔納塞殺害母親，將其斬首。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

羅馬尼亞一名男子日前主動走進警局自首，向警方坦承自己剛剛斬首了「前女友」，並拿出了一把染血的刀子。警方不敢大意，隨即派遣救護人員前往男子的公寓，並發現一具遭到斬首的女性遺體。然而經確認，死者身分為嫌犯的母親，而非女友。警察懷疑，他可能是在「幻覺狀態」下將母親誤認為前女友，才會動手行兇。

根據《鏡報》報導，現年25歲的羅伯特·塔納塞（Robert Tănase）原本在英國工作，數個月前從英國返鄉回到家鄉羅馬尼亞首都布加勒斯特。儘管他在社群媒體上的所在地仍顯示英國，但實際上他早已經回到布加勒斯特的東北部小鎮穆爾傑尼鎮（Murgeni）。

事發當天他自行前往警局，並向警方供稱自己殺了前女友，將對方斬首。儘管當時他的言辭混亂且看起來精神恍惚，但警方仍設法從他口中獲得住址，隨後立即派遣救護人員前往公寓。

抵達現場後，醫護人員發現一名遭到斬首的女子，但經過身分確認，死者為塔納塞54歲的母親，而非他口中的前女友。根據調查，他和前女友分手後，便搬回母親家中。

被問到行兇動機時，塔納塞回答，「因為她背叛我，和其他人在一起。」即使警方已確認死者是他母親，他仍堅稱對方是前女友，拒絕承認事實。警方懷疑他可能是出現「幻覺」，將母親誤認為前女友，並殺害母親。

塔納塞的鄰居表示，他回國後經常在街上遊蕩，疑似因分手難以適應生活。

法醫專家目前仍在確認塔納塞行兇時是否吸毒或喝酒。此外，調查人員預計對他展開精神鑑定，確認他是否患有未經診斷的精神疾病，或者是否刻意裝病規避刑責。

塔納塞目前被指控謀殺，若罪名成立，將面臨最高25年的有期徒刑。