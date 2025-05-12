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參加日本當地旅行團遇爭議！台人要對方「說中文」　網搖頭：丟臉

原PO參加日本當地旅行團，卻無故被取消。（示意圖／Pexels）

▲女網友分享在日本參加當地旅行團的負面經驗，沒想到反遭網友圍剿「破壞台灣人名聲」。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

不少台灣人喜歡去日本玩，但隨著旅客數量創新高，旅遊爭議也層出不窮。就有一名女網友表示，她參加日本當地旅行團，卻無故被取消，提醒大家注意。不過貼文一出卻逆風，不少人認為她「丟臉丟到日本去」

這名爆料的E網友在PTT以「日本best1 旅行社未確認取消已付款問題」為題發文，表示她訂了上月20跟21日日本best 1旅行社的山梨、櫪木巴士二日遊，不知為何在先寄了一封「バスツアーご予約取り消し（巴士旅遊預約取消）」的E-mail給旅行社，在16日跟18日收到旅行社人員回信跟打電話，不過因為被分到廣告信件夾，她也沒接到電話，導致行程被取消。

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E網友表示，20日她跟旅伴還是前往原定集合地點，經過溝通後導遊讓他們上車且沒收費。隔天另一名導遊表示，行程被取消，要重新支付旅費才能跑行程。

而從E網友貼出的影片可見，她在未經旅行社人員同意下，硬闖巴士就座，當日本導遊請兩人先下車，她卻要對方「說中文」，「I say Chinese」，這讓工作人員很無奈，最後只能報警處理。

日本警方表示，這是私人消費糾紛，他們無法處理。女網友又跑到我國駐日經濟文化代表處抽「緊急救助」號碼牌，不過一樣不受理，最後花了2天處理「消費糾紛」，女網友也發文希望大家別踩雷。

貼文一出，不少網友酸「不會日文還硬報在地旅行團」、「到國外要求當地人說中文？」「奇文共賞」；還有人說，「這種人還要教人自由行？真的笑死人」、「導遊都哭了還硬是笑著在對應耶，超專業的。」也有人指出，「下次決定跟best 1報名」，意外引爆網友熱議。

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