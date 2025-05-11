不是牛奶、豆漿！醫激推1飲品：穩血糖還防骨鬆　2族群超適合

▲不少人早餐都會喝牛奶和豆漿。（示意圖／CTWANT資料照）

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許多人為了在一大早補充營養，早餐都會喝牛奶和豆漿。不過，醫師透露，其實比起牛奶、豆漿，芝麻飲是更健康、更多營養密度的選擇，她習慣用黑芝麻和白芝麻「2:1」的比例，不加水、不加糖，直接用調理機打成濃稠的芝麻糊，每天早上挖一匙用熱水沖開，就能立刻變成一杯香濃又溫暖的早餐飲品。由於芝麻的含糖量低、鈣質含量高，也沒有精製碳水，非常適合糖尿病族群或是低醣飲食者。

家醫科醫師李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友的貼文」表示，「誰說早餐一定要喝牛奶或豆漿？其實芝麻飲就是一個更健康、更多營養密度的選擇！我自己習慣用黑芝麻和白芝麻『2:1』的比例，不加水、不加糖，直接用調理機打成濃稠的芝麻糊。每天早上只要挖一匙，加上熱水沖開，就能立刻變成一杯香濃又溫暖的早餐飲品。」

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李思賢說明，芝麻的營養成分非常豐富，不只含有鎂、鋅、鐵、鉀等多種重要礦物質，其中鈣含量更是植物界中的佼佼者，對骨骼保健有很大幫助，而且芝麻還含有兩種非常珍貴的植化素，芝麻素（sesamin）和芝麻酚（sesamol），這些天然多酚不只具有抗氧化功能，也能幫助調節腸道菌相與肝臟代謝。

醫師提到，芝麻有超過50％的成分是優質油脂，這些天然的不飽和脂肪酸可以延緩餐後血糖上升、提升飽足感，讓人吃完早餐後不會容易感到飢餓，而芝麻本身的含糖量非常低，也沒有精製碳水，非常適合糖尿病族群或是低醣飲食者當作早上的能量來源。

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