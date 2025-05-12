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男「不碰甜食」仍罹嚴重糖尿病！　只因天天午餐吃一物

（示意圖／Pixabay）

▲不吃甜食，50歲男每天中午都吃便當，體重卻突然掉了10公斤。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

一般人容易將「吃甜食」與糖尿病連結在一起，事實上並非只有吃甜的東西才會生病！家醫科醫師李唐越分享一起病例，一名50歲男子不吃甜食，每天中午都吃便當，體重卻突然掉了10公斤，就醫才發現罹患嚴重糖尿病；李唐越說明，不只有便當，炒飯、炒麵等外食也都有「爆糖危機」。

李唐越醫師透過任職診所官方YouTube的影片提出，在台灣每3個人就有1人的血糖過高，其中飲食佔了7成以上因素，特別是現代人外食比例高，不自覺就把過多精緻澱粉吃下肚，又可能蔬菜和水果攝取不足，進而增加罹患糖尿病風險。

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因此李唐越醫師舉出一名50歲男工人的病例，他長時間做體力活，中午常常一吃就是2個便當，主餐多半是控肉或雞腿；但男工人每天這樣吃，不僅沒有變胖，反而在3個月內體重迅速掉了10公斤，令他的太太察覺不對勁，帶著男工人就醫，經過抽血等檢查，確定男工人糖化血色素高達11%，遠高於正常值上限的5.6%，空腹血糖值為260 mg/Dl（正常值應小於100mg/dl），確診為嚴重糖尿病。

男工人得知後很震驚，因為他說自己從不碰甜食和喝手搖飲料；對此，李唐越醫師進一步說明，糖尿病並非只與吃甜食有關，長期食用過量米飯、麵食等精緻澱粉，也會促使血糖上升，增加罹患糖尿病的風險，像是日常生活中常見的便當、炒飯和炒麵等外食，多採用高油、高鹽烹煮，澱粉多卻蔬菜少，就成為「爆糖地雷」。

大眾普遍以為便當有飯、有肉又有配菜，應該能夠達到營養均衡，但事實上，便當的配菜不是全部為青菜，像是玉米就是澱粉，就算放青菜相較下份量也很少，無法達到營養均衡。依國健署資料顯示，糖尿病為複雜性慢性疾病，多吃、多喝、多尿與體重減輕都是典型高血糖症狀，有上述情形都應該及早就醫檢查。

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