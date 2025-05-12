　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自稱車禍重傷討600萬　女富豪跑趴玩樂照自打臉

2022.02.08　翁素蕙（箭頭指者）車禍後不到20天就出席團拜，看起來傷勢並不嚴重。（翻攝臉書）

▲2022.02.08　翁素蕙（箭頭指者）車禍後不到20天就出席團拜，看起來傷勢並不嚴重。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

2005年成立的禮客OUTLET是全台第一家零售暢貨中心，該中心是由創辦人翁素蕙一手打造，全盛時期在台北、台中共有4家分館，曾創下年營收20億元的佳績，翁雖為商場女強人，但多次舉辦捐血等公益活動，為她贏來不少掌聲。不過，本刊最近卻接獲投訴，指翁因為1起小車禍，竟獅子大開口，向1名上班族求償600萬元，行徑十分誇張、跋扈。

翁素蕙求償600萬元的理由是，她在車禍後因不良於行，需請2名看護照顧，而且半年不能工作，加上精神撫慰等，讓Ｂ小姐欲哭無淚。

Ｂ小姐的友人Ａ先生非常同情她遭遇，也好奇翁素蕙的背景，特別上網搜尋，沒想到意外在臉書發現，翁2022年1月底出車禍後不久，就親自主持禮客的開工團拜，後來又多次光鮮亮麗地參加各式餐敘、派對、喜宴，出席各種工商活動，還在同年5月母親節，受邀在舞台上走秀，隔年甚至蹬著高跟鞋跳拉丁舞，參與路跑，近期還下場打高爾夫球，完全看不出不良於行、跛腳或需要照護的情況。

2022年1月底，翁素蕙在台北市文山區違規穿越馬路，被轉彎車輛撞傷。（翻攝Google Maps）

▲2022年1月底，翁素蕙在台北市文山區違規穿越馬路，被轉彎車輛撞傷。（翻攝Google Maps）

不過，翁素蕙的律師團依舊主張，車禍導致翁傷勢嚴重，卻遲遲提不出相關的醫療證明，3年來，Ｂ小姐憂心鉅額賠款會壓垮家庭，十分痛苦、煎熬，現在只希望法院做出合理的判決，她會盡全力賠償翁，讓民事官司盡快落幕，也讓自己回歸正常生活。

投訴人Ａ先生告訴本刊，3年多前，他的朋友Ｂ小姐開車不慎撞到違規穿越馬路的翁素蕙，沒想到竟是惡夢的開始。2022年1月底，Ｂ小姐開車行經台北市和平東路、木柵路交叉口，綠燈起步左轉時，撞上沒走斑馬線的翁，翁被撞後跌坐地上，Ｂ小姐趕緊下車道歉、查看翁的傷勢，並打電話叫救護車，將翁送到附近的萬芳醫院檢查、治療。

醫師診斷翁素蕙右側膝蓋、腳踝、髖部都有擦挫傷，但傷勢不算嚴重，而Ｂ小姐做完交通事故筆錄之後，也打電話關心翁的傷勢，除了不斷致歉外，也承諾會負擔全額醫藥費，但翁卻反問Ｂ小姐知不知道她是誰？還說她很有錢，不需要Ｂ小姐支付醫藥費。

2022.05.31　翁素蕙車禍後（左）右膝受傷包紮，仍光鮮亮麗出席朋友聚會。（翻攝臉書）

▲2022.05.31　翁素蕙車禍後（左）右膝受傷包紮，仍光鮮亮麗出席朋友聚會。（翻攝臉書）

雖然如此，Ｂ小姐依舊每天打電話、傳訊息慰問翁素蕙，也詢問翁應該如何賠償？但翁幾個月都不回應，後來才回訊稱自己「身分尊貴」，要Ｂ小姐到指定地點探望她。Ｂ小姐於是帶著禮品、紅包前往探視翁，但翁卻拒收。


更多鏡週刊報導
女富豪惡刁OL2／小資女天天傳訊慰問求饒　她身分尊貴嗆「不賠告死妳」
女富豪惡刁OL3／台大EMBA量身打造「翁素蕙條款」　校友怒批黑箱護航她上位
女富豪惡刁OL／車禍擦傷竟索賠6百萬　禮客創辦人組律師團刁難小資女

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
谷翔平母親節曬愛女小手萌翻　藏驚喜彩蛋
約砲就像唱KTV　女高中生包養月入14萬
健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」！公開懺悔：用餘生彌補
快訊／「粉紅大谷」母親節雙安秀　助道奇奪回分區龍頭
「想做愛」入考題！金門老師遭起底
小S喪姐太痛「今年復工無望」！　製作人：恢復狀況不如預期

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

粗工開保時捷「酒駕撞死人」！現場發酒瘋　見警飆嗆：銬我啊

北市甜美夜校女26年前人間蒸發　池府王爺託夢破凶案

快訊／高雄又酒駕「2天奪2命」　保時捷男撞死女騎士

OL天天傳訊慰問求饒　女富豪討600萬：不賠告死妳

自稱車禍重傷討600萬　女富豪跑趴玩樂照自打臉

車禍擦傷竟索賠600萬　禮客OUTLET創辦人遭控刁難OL

快訊／粉專PO假訊息「網傳世壯運禁國旗 」警今晚逮人　太太傻眼

高雄殯儀館濺血！他欠1萬慘被「工具刀捅肚」　嫌犯落網辯：太吵了

死魚人妻偷吃學生家長「復活了」！傳訊求性愛：真的很想跟你

快訊／北市民生社區驚見女屍！60歲婦倒臥歇業店內　警封鎖調查中

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

【悲劇收場】台中男求復合未果　前女友胸背中刀亡

【真人版能幹貓】貼心黑貓幫推車做家務　奴才看傻眼？

【驚悚瞬間】彰化9歲童路旁突竄出！遭廂型車撞飛送醫

【母親節快樂】暖兒霸氣送花到店裡　媽超震驚卻又裝冷靜

綠不滿增5天國定假日！ #黃國昌 批：勞工是民進黨可割可棄那塊

粗工開保時捷「酒駕撞死人」！現場發酒瘋　見警飆嗆：銬我啊

北市甜美夜校女26年前人間蒸發　池府王爺託夢破凶案

快訊／高雄又酒駕「2天奪2命」　保時捷男撞死女騎士

OL天天傳訊慰問求饒　女富豪討600萬：不賠告死妳

自稱車禍重傷討600萬　女富豪跑趴玩樂照自打臉

車禍擦傷竟索賠600萬　禮客OUTLET創辦人遭控刁難OL

快訊／粉專PO假訊息「網傳世壯運禁國旗 」警今晚逮人　太太傻眼

高雄殯儀館濺血！他欠1萬慘被「工具刀捅肚」　嫌犯落網辯：太吵了

死魚人妻偷吃學生家長「復活了」！傳訊求性愛：真的很想跟你

快訊／北市民生社區驚見女屍！60歲婦倒臥歇業店內　警封鎖調查中

疑櫻花妹「當街解放」36秒影片曝！　蹲水溝起來裙子擦下體

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport！採2.5升油電

保險套是什麼！　16歲男「性伴侶一個換一個」染淋病

粗工開保時捷「酒駕撞死人」！現場發酒瘋　見警飆嗆：銬我啊

獅隊為古林歡呼！餅總變「喜餅」　新庄感動轉發還用關西腔告白

暗示美中已達成協議　美貿易代表：雙方分歧沒想像中大

三菱今年上市「全新7人座休旅」台灣有望導入！搭載1.5升油電

北市甜美夜校女26年前人間蒸發　池府王爺託夢破凶案

大谷翔平母親節曬愛女小手萌翻　藏驚喜彩蛋：連Decoy都沒忘

小孟老師／5月12日星座運勢　星期一不憂鬱「搶看幸運色穿搭」

媽媽1打2驚險走施工區！　司機路過霸氣喊「上車免錢」

社會熱門新聞

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

女師出軌學生家長「死魚復活」哀求性愛

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

18歲女遇害遺體待解剖　母哭喊令人鼻酸

獨／公祭現場男遭利器捅肚！高雄市殯低調處理

汐止女慘遭投資盤詐騙坑593萬

快訊／高雄又酒駕「2天奪2命」　保時捷男撞死女騎士

即／北市民生社區驚見女屍！婦倒歇業店內

自稱車禍重傷討600萬　女富豪跑趴玩樂照自打臉

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

高雄殯儀館濺血！他欠1萬慘被工具刀捅肚

色人妻出軌男同事！傳訊誘惑：小孩才戴套

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

更多熱門

相關新聞

車禍擦傷竟索賠600萬　禮客OUTLET創辦人遭控刁難OL

車禍擦傷竟索賠600萬　禮客OUTLET創辦人遭控刁難OL

禮客OUTLET創辦人翁素蕙遭控為富不仁！本刊最近接獲投訴，指翁違規穿越馬路，不慎被1名女上班族開車撞到，雖然只受輕傷，卻宣稱不良於行，還獅子大開口，求償600萬元，甚至放話「不賠就告死妳」，最後聘請3名律師對女子提告。但案發後不久，翁就參加派對、路跑、跳舞、走秀，法官因此輕判女駕駛，翁卻不肯罷休，堅持鉅額求償。此外，翁還被控在台大管理學院院長等人護航之下，違法當選台大EMBA校友基金會副董事長，爭議不斷。

來自地獄的魚？40kg冷凍鮪魚擊倒人類

來自地獄的魚？40kg冷凍鮪魚擊倒人類

獨立車位也要房屋稅？新北200戶傻眼

獨立車位也要房屋稅？新北200戶傻眼

麻衣哭了！母親節收兒暖心卡片感動：他長大了

麻衣哭了！母親節收兒暖心卡片感動：他長大了

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

關鍵字：

鏡週刊翁素蕙禮客OUTLET

讀者迴響

熱門新聞

小龍女李芷霖認了「私密照是真」遭前男友偷拍

S媽過母親節！具俊曄暴瘦模樣惹心疼

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

快訊／跌到16.1℃　今「雨最大」地區曝

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

假訊息「世壯運可帶五星旗」　警逮PO文者

女師出軌學生家長「死魚復活」哀求性愛

男「不碰甜食」仍罹糖尿病！只因天天午餐吃一物

陳佩琪：富立建設給賴好幾倍政治獻金

持「大罷免」旗幟遇媽祖轉向　罷團批有心人帶風向：陷媽祖於不義

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

快訊／中美經貿會談結束！美：重大進展

快訊／5縣市有感！05：25規模4.6地震　最大震度2級

網紅牙醫「疑歧視言論再被挖」　

「想做愛」入考題！金門老師身分起底

更多

最夯影音

更多

#白沙屯媽祖 15:45回宮！萬人伸手高喊：進喔　三進三退衝入大殿安座

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

羅蘭花1億日圓維持美貌　笑稱比台北房子便宜

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

【突發一幕】 #白沙屯媽祖 遇「大罷免大成宮」鑽轎底！突急停倒車繞過

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面