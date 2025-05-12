自稱車禍重傷討600萬　女富豪跑趴玩樂照自打臉

▲2022.02.08 翁素蕙（箭頭指者）車禍後不到20天就出席團拜，看起來傷勢並不嚴重。（翻攝臉書）



圖文／鏡週刊

2005年成立的禮客OUTLET是全台第一家零售暢貨中心，該中心是由創辦人翁素蕙一手打造，全盛時期在台北、台中共有4家分館，曾創下年營收20億元的佳績，翁雖為商場女強人，但多次舉辦捐血等公益活動，為她贏來不少掌聲。不過，本刊最近卻接獲投訴，指翁因為1起小車禍，竟獅子大開口，向1名上班族求償600萬元，行徑十分誇張、跋扈。

翁素蕙求償600萬元的理由是，她在車禍後因不良於行，需請2名看護照顧，而且半年不能工作，加上精神撫慰等，讓Ｂ小姐欲哭無淚。

Ｂ小姐的友人Ａ先生非常同情她遭遇，也好奇翁素蕙的背景，特別上網搜尋，沒想到意外在臉書發現，翁2022年1月底出車禍後不久，就親自主持禮客的開工團拜，後來又多次光鮮亮麗地參加各式餐敘、派對、喜宴，出席各種工商活動，還在同年5月母親節，受邀在舞台上走秀，隔年甚至蹬著高跟鞋跳拉丁舞，參與路跑，近期還下場打高爾夫球，完全看不出不良於行、跛腳或需要照護的情況。

▲2022年1月底，翁素蕙在台北市文山區違規穿越馬路，被轉彎車輛撞傷。（翻攝Google Maps）

不過，翁素蕙的律師團依舊主張，車禍導致翁傷勢嚴重，卻遲遲提不出相關的醫療證明，3年來，Ｂ小姐憂心鉅額賠款會壓垮家庭，十分痛苦、煎熬，現在只希望法院做出合理的判決，她會盡全力賠償翁，讓民事官司盡快落幕，也讓自己回歸正常生活。

投訴人Ａ先生告訴本刊，3年多前，他的朋友Ｂ小姐開車不慎撞到違規穿越馬路的翁素蕙，沒想到竟是惡夢的開始。2022年1月底，Ｂ小姐開車行經台北市和平東路、木柵路交叉口，綠燈起步左轉時，撞上沒走斑馬線的翁，翁被撞後跌坐地上，Ｂ小姐趕緊下車道歉、查看翁的傷勢，並打電話叫救護車，將翁送到附近的萬芳醫院檢查、治療。

醫師診斷翁素蕙右側膝蓋、腳踝、髖部都有擦挫傷，但傷勢不算嚴重，而Ｂ小姐做完交通事故筆錄之後，也打電話關心翁的傷勢，除了不斷致歉外，也承諾會負擔全額醫藥費，但翁卻反問Ｂ小姐知不知道她是誰？還說她很有錢，不需要Ｂ小姐支付醫藥費。

▲2022.05.31 翁素蕙車禍後（左）右膝受傷包紮，仍光鮮亮麗出席朋友聚會。（翻攝臉書）

雖然如此，Ｂ小姐依舊每天打電話、傳訊息慰問翁素蕙，也詢問翁應該如何賠償？但翁幾個月都不回應，後來才回訊稱自己「身分尊貴」，要Ｂ小姐到指定地點探望她。Ｂ小姐於是帶著禮品、紅包前往探視翁，但翁卻拒收。



更多鏡週刊報導

女富豪惡刁OL2／小資女天天傳訊慰問求饒 她身分尊貴嗆「不賠告死妳」

女富豪惡刁OL3／台大EMBA量身打造「翁素蕙條款」 校友怒批黑箱護航她上位

女富豪惡刁OL／車禍擦傷竟索賠6百萬 禮客創辦人組律師團刁難小資女