車禍擦傷竟索賠600萬　禮客OUTLET創辦人遭控刁難OL

▲2022年1月底，翁素蕙在台北市文山區違規穿越馬路，被轉彎車輛撞傷。（翻攝Google Maps）



圖文／鏡週刊

禮客OUTLET創辦人翁素蕙遭控為富不仁！本刊最近接獲投訴，指翁違規穿越馬路，不慎被1名女上班族開車撞到，雖然只受輕傷，卻宣稱不良於行，還獅子大開口，求償600萬元，甚至放話「不賠就告死妳」，最後聘請3名律師對女子提告。但案發後不久，翁就參加派對、路跑、跳舞、走秀，法官因此輕判女駕駛，翁卻不肯罷休，堅持鉅額求償。此外，翁還被控在台大管理學院院長等人護航之下，違法當選台大EMBA校友基金會副董事長，爭議不斷。

本刊接獲Ａ先生投訴，他是肇事者Ｂ小姐的友人，他說2022年1月底，Ｂ小姐開車行經台北市和平東路、木柵路交叉口，綠燈起步左轉時，撞上沒走斑馬線的翁，Ｂ小姐下車道歉並將翁送到萬芳醫院救治。

醫師診斷翁素蕙右側膝蓋、腳踝、髖部都有擦挫傷，傷勢不算嚴重，Ｂ小姐承諾會負擔全額醫藥費，但翁說她很有錢，不需要Ｂ小姐支付。Ｂ小姐很內疚，每天打電話、傳訊慰問，也詢問翁該如何賠償？後來翁告訴Ｂ小姐，她是好幾家公司的董事長，因車禍無法上班，向Ｂ小姐索討600萬元賠償金，還強調這筆錢是要捐出去的。

▲2022.02.08 翁素蕙（箭頭指者）車禍後不到20天就出席團拜，看起來傷勢並不嚴重。（翻攝臉書）

Ｂ小姐無法負擔鉅款，提議可每月捐5千元給流浪動物之家，為期2年，但翁不願接受，甚至放話「不賠就告死妳」，翁之後請了3名律師對Ｂ小姐提出過失傷害的民、刑事告訴，並附上看護、無法上班及精神撫慰等求償明細。

Ａ先生好奇翁素蕙的背景，上網一查意外發現翁1月底出車禍後不久，就主持禮客開工團拜，又多次光鮮亮麗地參加各式餐敘、派對、喜宴、工商活動，同年5月還受邀在舞台上走秀，隔年甚至蹬著高跟鞋跳拉丁舞、路跑，近期還下場打高爾夫球，完全看不出不良於行需要照護。

▲禮客董事長翁素蕙是商場女強人，卻被控為富不仁、獅子大開口。

法官審理後，認為Ｂ小姐積極慰問協商，有誠意和解，但翁素蕙沒提出相關醫療單據，就要Ｂ小姐捐200萬元，並不合理，考量翁違規穿越馬路也有責任，因此輕判Ｂ小姐拘役30天，可易科罰金。翁素蕙不服提出上訴，二審法官去年駁回，維持原判定讞。

但民事官司至今還沒結束，翁的律師團主張，車禍導致翁傷勢嚴重，卻提不出相關醫療證明，僅有中醫診斷翁的右前十字韌帶破裂、右膝內側韌帶破裂、右膝外側半月板破裂等證明，醫藥費加上相關求償雖降到400多萬元，但雙方仍無法達成和解。

▲2024.02.15 翁素蕙去年主持禮客開工團拜，身手矯健、高高跳起。（翻攝臉書）

而目前在台大EMBA就讀的翁素蕙，還捲入「台大EMBA校友基金會選舉」和「雙書卷獎」的爭議。

▲台大EMBA校友指控師長、董事護航翁素蕙，讓她當上基金會副董事長。（翻攝台大EMBA校友基金會官網）

本刊調查，近期社群平台流傳1篇文章，直指與翁友好的台大管理學院院長胡星陽、基金會執行長陳家麟與部分董事，為協助翁選上該基金會副董事長，竟提名不具資格的翁，還違反議程，鼓掌通過翁接任副董事長。

台大EMBA校友Ｃ先生痛批，院長、執行長帶頭介入民間社團選舉，已違反行政中立，竟還為她量身打造「翁素蕙條款」，已向台北市教育局、教育部和法務部檢舉，經法務部函釋後，認定副董事長職務沒有法源依據，翁素蕙當選無效。另名翁的同學Ｄ小姐也指出，翁成績平平，因與師長關係好，竟得到「雙書卷獎」，不少同學對此質疑，已有師生向台大校長陳情，呼籲台大徹查。

回應 翁素蕙回應表示，Ｂ小姐違規逆向撞傷她，犯後態度惡劣，翁認為Ｂ小姐不是真心懺悔，希望對方捐款100萬元就願意和解，但對方哭著說沒錢。翁說，自己車禍後每週3天到中醫及復建所治療，強調此事交給兒子及律師處理，她從頭到尾都不知道求償的數字，不論判賠金額多少也會全數捐出。 關於台大EMBA校友基金會副董事長選舉爭議，翁素蕙表示，落選者因沒選上就說此職位違法，此為落選者挾怨報復、詆毀抹黑；而雙書卷獎的質疑，翁則強調自己3年來未缺過課，認真積極參與課程，也已行文管院要求複查自己的修課成績與獲獎評分，以澄清疑慮。



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