白沙屯媽祖進香路線「早就排好」？朝天宮董座曝內幕：有祂用意

▲白沙屯媽祖進香路線並無固定路線，時常傳出神蹟感動眾多信徒。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

苗栗拱天宮白沙屯媽祖一年一度的進香盛事展開，創下33萬信徒追隨「粉紅超跑」趴趴走，然而，鑾轎行蹤不定，引發網友好奇如何精準掌握10天9夜的行程，甚至傳出內定的質疑聲浪，對此，朝天宮董事長親上火線給出答案。

質疑者認為白沙屯媽祖進香路線並非完全臨時決定，許多人路線「早就安排好」，部分網友指出早期報馬仔的說法，「我爸老家就在苗栗通霄，4、50年前住在白沙屯那邊，那時候媽祖要到哪裡，前一晚就會有人先當報馬仔了，你還相信路線是臨時訂的嗎？」也有人對最近報導媽祖鑾轎突然進入民宅的真實性產生懷疑，「昨天新聞（家裡大廳擺滿花籃），鬼才信臨時進屋的！」

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另外，部分網友則從交通管制角度考量，認為「沒有路線」的說法不可信，「路線怎麼可能沒有講好，這就是他們的噱頭了，警察那邊都一定有路線圖，不然怎麼交管，說沒有路線的聽聽就好了！」也有信徒雖然相信媽祖信仰，可是認為進香路線最終仍是人為決策。

▲朝天宮董事長蔡咏鍀針對外界質疑白沙屯媽祖進香路線是早已安排一事，強調一切都是媽祖旨意。（翻攝抖音@tsia_1010）

針對外界對媽祖神蹟的質疑，朝天宮董事長蔡咏鍀特別錄製影片解釋，「那要怎麼排？山線跟海線都有人在等，要從哪一邊走怎麼會知道，媽祖要走什麼路線，有祂的用意啦」。另外，轎班人員也現身說法，強調媽祖遶境路線並非人為預設，「我們很常住的地方跟媽祖婆過夜的地方差很遠，我們都是用猜的，擲筊時間一出來，我們就先訂房間了，結果往往媽祖休息的地方，跟我們住的地方差非常遠，有時候車程時間差快一小時」，最後變成他們必須照常入住，只能更早起床因應行程，「這絕對是真的，連主委都沒辦法去set」。



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