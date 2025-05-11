新任教宗良十四世首場主日講道　呼籲「不要再有戰爭」

▲ 天主教新任教宗良十四世。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）於12日首次在聖伯多祿廣場公開露面並發表講道，向世界強權發出懇切呼籲：「不要再有戰爭！」他指出，當今世界彷彿正處於「一場支離破碎的第三次世界大戰」，語氣沉痛，盼望全球能終止衝突、重建和平。

良十四世當天特別提及5月8日為第二次世界大戰結束80週年，這場浩劫曾奪走約6千萬條人命。他強調，歷史的教訓不應被遺忘，和平才是人類共同的道路。

在講道中，教宗點名全球多個衝突地區。他為飽受戰爭摧殘的烏克蘭人民祈禱，盼望當地能以談判方式實現「真正、公正且持久的和平」。對於加薩地區的戰亂，他坦言「深感悲痛」，呼籲立即停火，讓人道援助物資能順利送達，並要求釋放仍遭扣押的人質。

此外，他對印度與巴基斯坦達成的暫時停火協議表示欣慰，並期望兩國能透過外交努力締結長久和平。他同時提醒，全球仍存在許多未受關注的衝突，呼籲各方共同努力終結暴力。

良十四世於5月9日當選教宗，接替日前病逝的教宗方濟各。他原名羅伯特‧弗朗西斯‧普雷沃斯特（Robert Francis Prevost），現年69歲，來自美國芝加哥，曾長年於秘魯傳教，並取得秘魯國籍。他成為天主教史上第267任教宗，也是首位美籍教宗。