　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新任教宗良十四世首場主日講道　呼籲「不要再有戰爭」

▲ 天主教新任教宗良十四世。（圖／路透）

▲ 天主教新任教宗良十四世。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

羅馬天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）於12日首次在聖伯多祿廣場公開露面並發表講道，向世界強權發出懇切呼籲：「不要再有戰爭！」他指出，當今世界彷彿正處於「一場支離破碎的第三次世界大戰」，語氣沉痛，盼望全球能終止衝突、重建和平。

良十四世當天特別提及5月8日為第二次世界大戰結束80週年，這場浩劫曾奪走約6千萬條人命。他強調，歷史的教訓不應被遺忘，和平才是人類共同的道路。

在講道中，教宗點名全球多個衝突地區。他為飽受戰爭摧殘的烏克蘭人民祈禱，盼望當地能以談判方式實現「真正、公正且持久的和平」。對於加薩地區的戰亂，他坦言「深感悲痛」，呼籲立即停火，讓人道援助物資能順利送達，並要求釋放仍遭扣押的人質。

此外，他對印度與巴基斯坦達成的暫時停火協議表示欣慰，並期望兩國能透過外交努力締結長久和平。他同時提醒，全球仍存在許多未受關注的衝突，呼籲各方共同努力終結暴力。

良十四世於5月9日當選教宗，接替日前病逝的教宗方濟各。他原名羅伯特‧弗朗西斯‧普雷沃斯特（Robert Francis Prevost），現年69歲，來自美國芝加哥，曾長年於秘魯傳教，並取得秘魯國籍。他成為天主教史上第267任教宗，也是首位美籍教宗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
本周台人被詐19億！新手法曝光
S媽過母親節「獨缺大S」堅強發聲！　具俊曄暴瘦現身
台北百年養生飲品　總店要熄燈！
快訊／粉專PO假訊息「世壯運禁國旗 」警今晚逮人　太太傻眼
剛籲停火就遇襲！俄清晨突襲烏克蘭　108架無人機狂轟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新任教宗良十四世首場主日講道　呼籲「不要再有戰爭」

豪華郵輪爆命案！單身派對變大亂鬥「特技演員被打死」　警逮2人

剛籲停火就遇襲！俄清晨突襲烏克蘭　108架無人機狂轟

台積電衝進全球最有價值企業前十大！　稱霸亞洲

來自地獄的魚？40kg冷凍鮪魚「擊倒」貨車司機　當場頭破血流

美中貿易第2天談判開始　川普讚首日取得重大進展

反制中國極音速飛彈！日本研發新武器「電磁砲」　將進行海上試射

奧古斯塔蝸牛「從脖子產卵」畫面首曝光　雌雄同體可活數十年

宏都拉斯哭了！「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

紐時：印度空襲戰火逼近巴國核武指揮所　驚動美國調停

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

新任教宗良十四世首場主日講道　呼籲「不要再有戰爭」

豪華郵輪爆命案！單身派對變大亂鬥「特技演員被打死」　警逮2人

剛籲停火就遇襲！俄清晨突襲烏克蘭　108架無人機狂轟

台積電衝進全球最有價值企業前十大！　稱霸亞洲

來自地獄的魚？40kg冷凍鮪魚「擊倒」貨車司機　當場頭破血流

美中貿易第2天談判開始　川普讚首日取得重大進展

反制中國極音速飛彈！日本研發新武器「電磁砲」　將進行海上試射

奧古斯塔蝸牛「從脖子產卵」畫面首曝光　雌雄同體可活數十年

宏都拉斯哭了！「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

紐時：印度空襲戰火逼近巴國核武指揮所　驚動美國調停

法拉利「最新公路怪物超跑」問世！296 Speciale化身殺彎機器

嘎妹母親節「緬懷阿嬤盼入夢」　憶生前送戒指：知道妳會想我

G3低迷僅得4分！賽後未受訪　哈利伯頓澄清「未躲避媒體」

蔡徐坤墮胎風波沉寂2年復出試水溫　又遭咬「造謠」涉誹謗！

山區強降雨致聯外道路多處土石泥流　 奧萬大休園3天搶修

G3逆轉最大關鍵！下半場大爆發　灰狼蟻人曝聽了隊友建議

馬自達日規電動車「2027起採用特斯拉充電規格」！再附轉接頭更便利

S媽過母親節「獨缺大S」堅強發聲！　具俊曄也來了「暴瘦模樣」惹心疼

台北百年老店「苦茶之家」總店要熄燈！四代經營者曝3原因

快訊／粉專PO假訊息「網傳世壯運禁國旗 」警今晚逮人　太太傻眼

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

國際熱門新聞

「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

中美談判　雙方快速離場引關注

美國收到震驚情報　范斯促成停火

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

女師性侵2男童遭判30年：我深感羞愧

來自地獄的魚？40kg冷凍鮪魚擊倒人類

即／美中首日會談結束　川普：有重大進展

烏停火30天　「5國施壓俄」不遵守就制裁

印巴才宣布停火　克什米爾又發生爆炸

英郵輪爆船客大亂鬥！特技演員被打死

債務危機！美財長揭「出事時間點」

印軍力「碾壓」巴基斯坦　核武對峙恐怖平衡

即／普丁提議：15日與烏克蘭重啟和談

約克夏一次拔16顆牙死亡　飼主求償1.48億

更多熱門

相關新聞

新任教宗：AI是當代人類面對的重大挑戰

新任教宗：AI是當代人類面對的重大挑戰

天主教新任教宗良十四世10日首度對外公開談及他的教宗任期願景，並點出「人工智慧」是當代人類面對的最重大挑戰之一。他強調，教會的社會教義正扮演關鍵角色，回應這波科技革命所帶來的新挑戰。

教宗解釋為何取名「良」　竟藏AI警訊

教宗解釋為何取名「良」　竟藏AI警訊

再談新任教宗　陳建仁：相信台梵邦誼永

再談新任教宗　陳建仁：相信台梵邦誼永

良十四世上任　陸遞橄欖枝：望新教宗推動中梵關係改善

良十四世上任　陸遞橄欖枝：望新教宗推動中梵關係改善

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

關鍵字：

教宗良十四世全球和平衝突新教宗

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

台大醫內診女病患「要做到高潮」！遭判3年

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

S媽母親節Po三女兒合影

全聯店員見「購物車有2物」超崩潰！同行爆共鳴

手術房「加一條被子收1000元」惹怒家屬！內行曝真相

LINE「永久免費表情貼」！一票人點頭：比饅頭人好用

18歲女遇害遺體待解剖　母哭喊令人鼻酸

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

「這國」今年對台已出口8000噸白蝦　爽賺逾5千萬

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面