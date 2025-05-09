給人鄰家大叔般印象！新教宗曾「3度訪韓」　瀟灑溫暖堅持不搭汽車

▲梵蒂岡8日遴選出新任教宗「良十四世」，過去訪韓時給人鄰家大叔般的親切印象。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從方濟各逝世以後，梵蒂岡於當地時間8日遴選出新任教宗「良十四世」（Leo XIV），為來自美國、現年69歲的樞機主教普瑞弗斯特（Robert Prevost），將成為全球14億天主教徒的精神領袖。事實上，良十四世過去曾經三度出訪南韓，其灑脫的性格在當地信徒心目中留下深刻印象，宛如是「鄰家大叔」般的存在。

根據《韓聯社》，良十四世2001年當選聖奧斯定修道會會長，任期為6年，並於2007年再度當選，之間他也因此於2002年、2005年、2008年三度出訪南韓，出席聖奧斯定修道會韓國分部總會，並與當地修道者見面，因為當時的韓國分部由修道會會長直接管轄，因此良十四世對於南韓有著特殊情感。

目前擔任奧斯定修道會韓國分部部長的趙宇衡神父，便在接受《韓聯社》專訪時回憶起良十四世訪韓時帶給旁人的印象。

趙宇衡透露，他曾在良十四世3度訪韓行程中，兩度與良十四世碰面，「雖然奧斯定修道會會長的身分相當高貴，但（良十四世）在言行舉止中給我的印象，比較像是親近人的鄰家大叔。」

▲新任教宗「良十四世」普瑞弗斯特與前教宗本篤十六世的合照。（圖／路透）

來自南韓的神父李奇勳（音譯）則在接受韓媒《News1》採訪時回憶，認為良十四世的確給人鄰家大叔的感覺，「從2002年到2010年之間，他（良十四世）曾經4度訪韓。他訪韓時並不會特別講究排場，甚至出門時選擇搭乘電車或地鐵，取代搭乘專用轎車，是個性上非常瀟灑的人。」

李奇勳補充，「只要寄電子郵件給他，無論他人在全世界哪一個地方，都一定會在12個小時以內回信。當稱呼其他弟兄姐妹的姓名時，也總是溫暖地呼喚，對於弟兄姐妹們的問題也總是洗耳恭聽。」