美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

▲格陵蘭。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在國會告訴議員，美國總統川普近期對格陵蘭島的強勢表態，其實主要意圖是想從丹麥手中買下這個島嶼，而不是準備動用軍事力量入侵。國務卿也強調，白宮公開強硬發言，實際是在對丹麥政府施加壓力，希望能逼丹麥坐上談判桌。

根據《華爾街日報》報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在國會閉門簡報會上向議員說明，川普總統（Donald Trump）最近針對格陵蘭島的強烈言論，其實是為了推動購島計畫，而非真有軍事行動的打算。盧比歐明白表示，美方並沒有要立刻出兵的想法，主要目標還是要透過交易取得這塊領土。

最近白宮和川普總統（Donald Trump）頻頻對格陵蘭島議題發聲，甚至公開不排除以武力奪取的可能性，讓外界擔心情勢升溫。不過盧比歐（Marco Rubio）解釋，這些強硬表態其實是策略，打算給丹麥政府壓力，迫使對方同意坐下來談判。

盧比歐（Marco Rubio）指出，雖然外界對於美國是否會動武議論紛紛，但實際上白宮只是想用話語攻勢，逼丹麥展開對話。他認為，軍事行動並不是目前的選項，美國仍然希望能以和平、協商的方式取得格陵蘭島的控制權。