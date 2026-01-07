　
國際

美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

▲▼格陵蘭。（圖／路透）

▲格陵蘭。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在國會告訴議員，美國總統川普近期對格陵蘭島的強勢表態，其實主要意圖是想從丹麥手中買下這個島嶼，而不是準備動用軍事力量入侵。國務卿也強調，白宮公開強硬發言，實際是在對丹麥政府施加壓力，希望能逼丹麥坐上談判桌。

根據《華爾街日報》報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在國會閉門簡報會上向議員說明，川普總統（Donald Trump）最近針對格陵蘭島的強烈言論，其實是為了推動購島計畫，而非真有軍事行動的打算。盧比歐明白表示，美方並沒有要立刻出兵的想法，主要目標還是要透過交易取得這塊領土。

最近白宮和川普總統（Donald Trump）頻頻對格陵蘭島議題發聲，甚至公開不排除以武力奪取的可能性，讓外界擔心情勢升溫。不過盧比歐（Marco Rubio）解釋，這些強硬表態其實是策略，打算給丹麥政府壓力，迫使對方同意坐下來談判。

盧比歐（Marco Rubio）指出，雖然外界對於美國是否會動武議論紛紛，但實際上白宮只是想用話語攻勢，逼丹麥展開對話。他認為，軍事行動並不是目前的選項，美國仍然希望能以和平、協商的方式取得格陵蘭島的控制權。

01/04 全台詐欺最新數據

381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

急凍探6℃　最冷時刻還沒到
快訊／國1死亡車禍！　女駕駛搶救無效亡
快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！　母拄拐杖現身
快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...判刑確
《驚聲尖笑》女星離奇亡！　身體驚見外傷
30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3
冷到沒完沒了　回溫時間曝
大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主
F-16飛官失聯逾12小時！愛妻崩潰哭腫眼　家屬求全國集氣

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

格陵蘭

