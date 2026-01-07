美退將議員籲士兵「拒川普命令」遭記申誡　恐被降階、扣退休金

▲亞利桑納州參議員凱利（Mark Kelly）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國政壇與軍方風波不斷，亞利桑那州民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）因日前拍攝影片呼籲美軍士兵「拒絕非法命令」，遭到國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）處以行政申誡。對此，凱利強硬回應，強調自己絕不退縮，「即使知道會被申誡，也絕對不會改變當初的發言內容。」

被控「煽動叛亂」 國防部長祭出行政處分

根據ABC報導，赫格塞斯5日正式對退役海軍上尉凱利處以申誡。赫格塞斯指出，凱利在去年11月參與的一段影片中，向現役軍人宣導有權拒絕違法命令，此舉在性質上屬於「煽動叛亂」，並指控他是在教唆武裝部隊成員拒絕合法命令。

凱利雖然已經退伍，但根據美國《統一軍事司法法典》（UCMJ），軍隊退伍人員仍須遵守相關規範。這項申誡處分雖不及軍事法庭審判嚴重，但將導致凱利被降階，且退休金也將縮水。赫格塞斯表示，整體行政作業預計需耗時45天。

凱利偕妻受訪：我們從不向威脅低頭

針對國防部的處分，凱利6日與妻子、前眾議員嘉比吉佛斯（Gabby Giffords）一同現身《早安美國》（Good Morning America）接受專訪。凱利在節目中展現強硬立場，直言，「嘉比和我絕對不是那種會退縮的人，不論面對任何形式的戰鬥，我們都不會低頭。」

凱利強調，他當初的發言是基於非黨派立場，旨在重申法治。他甚至語帶諷刺地表示，他原以為總統會同意「不應服從非法命令」這種基本的軍事常識，「但顯然這傢伙（指川普）不這麼想，因為他把這視為對他權威的一種威脅。」

川普曾批「應判死刑」 凱利喊話：這是反美國精神

此事件也引發總統川普（Donald Trump）的激烈批評。川普先前曾多次痛罵影片中的民主黨人行為是「煽動叛亂」，更直言這些曾任職軍隊或情報界的政治人物應該「去坐牢」，甚至一度在社群媒體轉發文章，暗示這種行為可判處死刑或絞刑。不過川普事後也改口表示，他並非威脅處死，而是認為他們「麻煩大了」。

目前身兼參議院軍事與情報委員會成員的凱利，批評川普與赫格塞斯的做法「不符合美國精神」，並認為這向所有退伍軍人傳遞了一個恐怖且令人心寒的警訊「只要說了現任掌權者不喜歡的話，就會被針對報復」。

將採取法律行動 凱利：會抗爭到底

凱利5日已明確表態會對這項懲處抗爭到底。他在接受《每日秀》訪問時透露，除了向軍方內部提出申訴以保住退休金外，也不排除提起聯邦訴訟。凱利強調，他將採取一切適當的法律手段，確保對方知道這種打壓行為是「不可接受的」。