　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美退將議員籲士兵「拒川普命令」遭記申誡　恐被降階、扣退休金

▲▼亞利桑納州參議員凱利（Mark Kelly）。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞利桑納州參議員凱利（Mark Kelly）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國政壇與軍方風波不斷，亞利桑那州民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）因日前拍攝影片呼籲美軍士兵「拒絕非法命令」，遭到國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）處以行政申誡。對此，凱利強硬回應，強調自己絕不退縮，「即使知道會被申誡，也絕對不會改變當初的發言內容。」

被控「煽動叛亂」　國防部長祭出行政處分

根據ABC報導，赫格塞斯5日正式對退役海軍上尉凱利處以申誡。赫格塞斯指出，凱利在去年11月參與的一段影片中，向現役軍人宣導有權拒絕違法命令，此舉在性質上屬於「煽動叛亂」，並指控他是在教唆武裝部隊成員拒絕合法命令。

凱利雖然已經退伍，但根據美國《統一軍事司法法典》（UCMJ），軍隊退伍人員仍須遵守相關規範。這項申誡處分雖不及軍事法庭審判嚴重，但將導致凱利被降階，且退休金也將縮水。赫格塞斯表示，整體行政作業預計需耗時45天。

凱利偕妻受訪：我們從不向威脅低頭

針對國防部的處分，凱利6日與妻子、前眾議員嘉比吉佛斯（Gabby Giffords）一同現身《早安美國》（Good Morning America）接受專訪。凱利在節目中展現強硬立場，直言，「嘉比和我絕對不是那種會退縮的人，不論面對任何形式的戰鬥，我們都不會低頭。」

凱利強調，他當初的發言是基於非黨派立場，旨在重申法治。他甚至語帶諷刺地表示，他原以為總統會同意「不應服從非法命令」這種基本的軍事常識，「但顯然這傢伙（指川普）不這麼想，因為他把這視為對他權威的一種威脅。」

川普曾批「應判死刑」　凱利喊話：這是反美國精神

此事件也引發總統川普（Donald Trump）的激烈批評。川普先前曾多次痛罵影片中的民主黨人行為是「煽動叛亂」，更直言這些曾任職軍隊或情報界的政治人物應該「去坐牢」，甚至一度在社群媒體轉發文章，暗示這種行為可判處死刑或絞刑。不過川普事後也改口表示，他並非威脅處死，而是認為他們「麻煩大了」。

目前身兼參議院軍事與情報委員會成員的凱利，批評川普與赫格塞斯的做法「不符合美國精神」，並認為這向所有退伍軍人傳遞了一個恐怖且令人心寒的警訊「只要說了現任掌權者不喜歡的話，就會被針對報復」。

將採取法律行動　凱利：會抗爭到底

凱利5日已明確表態會對這項懲處抗爭到底。他在接受《每日秀》訪問時透露，除了向軍方內部提出申訴以保住退休金外，也不排除提起聯邦訴訟。凱利強調，他將採取一切適當的法律手段，確保對方知道這種打壓行為是「不可接受的」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
急凍探6℃　最冷時刻還沒到
快訊／國1死亡車禍！　女駕駛搶救無效亡
快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！　母拄拐杖現身
快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...判刑確
《驚聲尖笑》女星離奇亡！　身體驚見外傷
30歲OL沒運動「只改變早餐」瘦5kg！醫驚：脂肪肝全消失了
羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美　她粉絲1年狂掉1.3
冷到沒完沒了　回溫時間曝
大谷翔平2026年「最強運勢」連奪第一！觀眾驚嘆：哪裡都是主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美退將議員籲士兵「拒川普命令」遭記申誡　恐被降階、扣退休金

川普「對等關稅」合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

川普：委內瑞拉將上繳「5000萬桶石油」給美國

馬杜洛落網細節曝！　躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動用武力

快訊／川普：委內瑞拉將移交5000萬桶石油　出售款項由我監管

李在明試辦中國免簽　2團客「元旦入境」秒失聯

瑞士酒吧40死大火案業者致歉　被質疑超收

美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

馬杜洛穿囚衣拒認4大指控　當庭喊清白：我還是總統！

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

美退將議員籲士兵「拒川普命令」遭記申誡　恐被降階、扣退休金

川普「對等關稅」合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

川普：委內瑞拉將上繳「5000萬桶石油」給美國

馬杜洛落網細節曝！　躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動用武力

快訊／川普：委內瑞拉將移交5000萬桶石油　出售款項由我監管

李在明試辦中國免簽　2團客「元旦入境」秒失聯

瑞士酒吧40死大火案業者致歉　被質疑超收

美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

親人過世彰化男獨扛62萬喪葬費　唯一繼承人裝沒事...挨告結果曝

F-16戰機花蓮外海失聯　民進黨南投縣長提名記者會確定延期

快訊／國1北上361k追撞！女駕駛追撞水泥車再撞護欄　搶救無效亡

快訊／飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

快訊／回收32元電鍋送拾荒婦　檢方、清潔員不上訴...一審判刑確定

屏東嬤急得團團轉　內埔警20分鐘找回「失蹤」機車

《驚聲尖笑》女星家中離奇死亡！「身體驚見外傷」　死前失聯多日

台積電跌40元至1665　台股跌164點後收斂逾百點

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

暖暖包別握手上！醫學博士曝「黃金部位」　貼對全身暖活

【中國不讓他進】日本參議員石平抵台　高呼：台灣是獨立國家！

國際熱門新聞

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

機師薪資單曝光！收入驚人

川普：委內瑞拉將向美國移交3000-5000萬桶石油

道瓊突破49000點大關　台積電ADR漲1.62％

110報案「救我」成遺言！日女遭男友砍殺

直播沒戴頭巾　父揪2兒「榮譽處決」女兒

嬰兒奶粉疑遭毒素汙染！雀巢宣布回收部分產品

177年撒隆巴斯藥廠傳私有化

白宮貼一照片喊「FAFO」嗆爆馬杜洛

黃仁勳「兆元宴」又要來了

美國務卿：川普想直接買下格陵蘭　沒有要攻打

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

川普放話美國接管　格陵蘭總理：夠了

更多熱門

相關新聞

川普關稅合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

川普關稅合法嗎？　美最高法院預計9日宣判

美國總統川普（Donald Trump）對全球祭出的「關稅大棒」是否合法，即將揭曉！美國最高法院預計在週五（9日）公布重大裁決，這項決定不僅影響美國國內經濟，更可能震動全球市場，同時也是對總統權力邊界的一次重大試驗。

川普：委內瑞拉將上繳「5000萬桶石油」

川普：委內瑞拉將上繳「5000萬桶石油」

馬杜洛躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

馬杜洛躲美軍「急鑽鋼鐵門」與妻撞頭受傷

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動武

白宮：取得格陵蘭是國安優先　不排除動武

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

川普：共和黨11月期中選舉必須贏　否則我會被彈劾

關鍵字：

Mark Kelly川普赫格塞斯國防部退役北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫：正慢慢腐蝕大腸！

失聯飛官剛蜜月歸建2天！與上士妻服役花蓮基地

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

飛官辛柏毅失聯　親友不敢讓阿嬤知情

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面