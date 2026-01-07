　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸渤海軍事演習預告　自2025年底起連續管控持續軍演

▲渤海軍事演習航行警告。（圖／翻攝大陸海事局）

▲渤海軍事演習航行警告。（圖／翻攝大陸海事局）

記者魏有德／綜合報導

大陸海事局昨（6）日下午再度發出軍演禁航航行警告。葫蘆島海事局宣佈，1月7日12時至8日18時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。據了解，自2025年12月30日起，渤海海域先後進行數次的禁航通知，由於渤海海域為大陸政治中樞京津冀的出海要道，也是連接黃海海域與日韓等鄰國接壤的重要戰略區域，相關演訓引起周邊國家關注。

▲渤海軍事演習禁航區示意圖。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

▲渤海軍事演習禁航區示意圖。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

葫蘆島海事局劃設的軍演禁航公告顯示，自1月7日1200時至8日1800時在40-36.47N 121-04.73E、40-31.07N 121-09.65E、40-26.75N 121-01.27E和40-32.15N 120-56.35E，諸點連線範圍內進行軍事演習。禁止駛入。

大陸和日本自從日本首相高市早苗的「存立危機說」論述後，持續呈現緊張對立之勢，在渤海及黃海海域的軍事演習也經常被視為是劍指「日本」。不過，外界所熟知的「軍事演習」計劃皆為年度設定，期程也會按照軍事部門規劃所設定實施。

▲解放軍2026年開訓。（圖／翻攝央視）

▲解放軍2026年開訓。（圖／翻攝央視）

據了解，解放軍於1月4日宣佈「全軍開訓」，象徵新一年度的軍事計劃正式登場，《解放軍報》也主動對外宣傳各軍種單位的開訓片段，向外界大秀肌肉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

專家：陸今年降息降準空間相對有限

狂掃香菜泡麵！上海超市成「韓國遊客打卡點」　店長：日均300人

陸女子花百萬設計新房　桃紅色大門配「花壁紙」混搭風引網友朝聖

殲-35綠皮機2026年首飛　量產標準前驗證機...曝機體材料細節

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市　具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」　官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

展望2026年　國台辦：與台灣「有關政黨」深化交流、鞏固互信

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

冬天腸胃老是不舒服？「三招」順暢秘訣一次懂

葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

大陸熱門新聞

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

全球首台二氧化碳發電機組投入商用 總設計師自豪：領先別人五年

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

陸17歲男鑽退貨漏洞「賺1800萬元」

網傳「柬埔寨20歲網紅」曾是電詐高層女友

快訊／國台辦將高檢署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」

快訊／國台辦將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

噁！霸王茶姬員工玩「手打奶茶」遭炎上

共軍學美國「抓賴清德」？　國台辦：觸碰紅線將「迎頭痛擊」

「柬埔寨20歲流浪網紅」將回國　母親借錢買機票飛去接女兒

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

中國將收緊「7稀土產品」對日出口審查

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

更多熱門

相關新聞

國安局：中共軍演對台爭訊逾1.9萬則　著重AI炒作疑美、疑賴論

國安局：中共軍演對台爭訊逾1.9萬則　著重AI炒作疑美、疑賴論

中共上月29日起實施「正義使命-2025」圍台軍演，並於31日宣布各項任務圓滿完成。國安局表示，根據國安情報團隊蒐報，去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平台爭訊計1.9萬餘則，其中異常帳號計799組，集中在TikTok、Facebook、Threads、X等社群平台，炒作疑美、疑軍、疑賴等論調，這些相較過去軍演，此次尤置重運用「AI生成影音」以及「國際外宣」，企圖藉爭訊操作，削弱國人對自我防衛信心，並弱化國際友盟挺台立場。

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

中共軍演期間花7萬多餐敘　海巡署長：是我建議管碧玲可照常進行

提升幼童安全防護力南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

提升幼童安全防護力南市消防走入親子館教防火、學小兒急救

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

加拿大關切中國圍台軍演　外交部：民主陣營支持維護台海現狀

加拿大關切中國圍台軍演　外交部：民主陣營支持維護台海現狀

關鍵字：

渤海軍演禁航警告解放軍京津冀區域安全

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面