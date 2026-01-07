陸渤海軍事演習預告　自2025年底起連續管控持續軍演

▲渤海軍事演習航行警告。（圖／翻攝大陸海事局）

記者魏有德／綜合報導

大陸海事局昨（6）日下午再度發出軍演禁航航行警告。葫蘆島海事局宣佈，1月7日12時至8日18時，渤海部分海域進行軍事演習，禁止駛入。據了解，自2025年12月30日起，渤海海域先後進行數次的禁航通知，由於渤海海域為大陸政治中樞京津冀的出海要道，也是連接黃海海域與日韓等鄰國接壤的重要戰略區域，相關演訓引起周邊國家關注。

▲渤海軍事演習禁航區示意圖。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

葫蘆島海事局劃設的軍演禁航公告顯示，自1月7日1200時至8日1800時在40-36.47N 121-04.73E、40-31.07N 121-09.65E、40-26.75N 121-01.27E和40-32.15N 120-56.35E，諸點連線範圍內進行軍事演習。禁止駛入。

大陸和日本自從日本首相高市早苗的「存立危機說」論述後，持續呈現緊張對立之勢，在渤海及黃海海域的軍事演習也經常被視為是劍指「日本」。不過，外界所熟知的「軍事演習」計劃皆為年度設定，期程也會按照軍事部門規劃所設定實施。

▲解放軍2026年開訓。（圖／翻攝央視）

據了解，解放軍於1月4日宣佈「全軍開訓」，象徵新一年度的軍事計劃正式登場，《解放軍報》也主動對外宣傳各軍種單位的開訓片段，向外界大秀肌肉。