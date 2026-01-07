　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節、228連假估有大量車潮　國5尖峰時段實施高乘載管制

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲春節和228連假國5將湧現大量車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

春節及228連假將接力登場，高公局預判國5將湧現大量車潮，可能有回堵情況，其中春節部分，南下在初一到初三上午5時到下午5時最塞，北上在初二到初五將從上午10時一路塞到深夜，國5尖峰時段將實施高乘載管制。

高公局表示，宜花東地區向來為連假期間國旅熱門景點，預期春節及和平紀念日連假期間將有大量旅遊及返鄉車潮前往，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據歷年春節及和平紀念日連假大數據資料，高公局研判，國5南向尖峰期間將落在春節連假初一至初三、和平連假第1、2日，車流多集中於上午5時至下午5時，國5北向尖峰時段則落在春節初二至初五、和平連假第2、3日，車流預估從上午10時湧現持續至深夜。

▲▼國5管制措施懶人包。（圖／高公局提供）

▲國5管制措施懶人包。（圖／高公局提供）

高公局表示，為紓緩國5壅塞，規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，鼓勵用路人多搭乘公共運輸，避開塞車之苦。

為鼓勵民眾搭公共運輸代替自行開車，高公局表示，連假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，包括石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因
快訊／元旦落海失聯　遺體7天後找到了
結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出　一票人驚：超

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」入夜探10℃

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

小禎見男友「驚喜現身生日趴」爆哭　感動：終於等到說到做到的人！

18縣市低溫特報　越晚越冷跌破10度

8分鐘掌握　黃仁勳CES演講5大重點　會思考的自動駕駛　Alpamayo來了

島根6.2地震「型態像台灣嘉南」　專家：前往日本5地區要留意

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

上班族「遇不合理規定」為何吞下去？過來人嘆：躺平是很好的反抗

影視神曲洗榜、跨語聽歌成日常　KKBOX揭2025台灣樂迷真實樣貌

不是外套！路上一堆人「1保暖穿搭」　網秒懂解答：穿2次才會洗

強烈冷氣團影響到明天　周五輻射冷卻留意日夜溫差大

年薪150萬也不敢生　他嘆「中產在消失」：往上爬才知是真的

【廣編】愛拼才會贏！世紀民生深耕高齡關懷　攜手歌王葉啟田守護長輩行動力

小黃司機狂讚「中國支付方便」　他想用Apple Pay付錢！結果傻眼了

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉　溫潤南方海味暖胃也暖心

韓國人曝1特徵「是100%台人」！超愛這吉祥物：產品有牠就想買

快訊／17縣市低溫特報　6地「非常寒冷」入夜探10℃

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.6萬張

四大天王合體夢碎！　羅志祥點破關鍵「昔嘗試過」：不會有人理

聯邦快遞台灣總部全新升級　強化台灣在拓展亞洲區域網絡中的角色

記憶體廠旺宏連4根漲停　獲利提前開獎「單月轉虧為盈」

基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費

「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

胡椒廚房首間餐廳型門市明天開幕　牛肉飯買1送1

中國A股2025年新開戶總數年增9.75%

冬天腸胃老是不舒服？「三招」順暢秘訣一次懂

葉舒華高冷女王氣場全開！同款香水散發誘人魅惑氣息

【雙向奔赴的愛情】女友準備跨年夜驚喜求婚...沒想到他也準備好了❤

生活熱門新聞

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

外送專法通過「平台警告漲5％」　5萬外送員失業

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

快訊／金色三麥「台灣比日本貴」挨批　業者：停賣瓶裝蜂蜜啤酒

結帳要找載具！iPhone「實用1功能」秒跳出

不是請特休！被資遣同事「一周休4天不扣薪」

金色三麥日本便宜賣　董事長親自道歉

定存全解掉！70萬All in「超穩1檔ETF」網看傻

預言台積電赴美股價跌破500　台大學者疑刪文

中榮「無照醫療廠商」執刀手術　醫師旁邊納涼看

急凍探6℃　最冷時刻還沒到

冷到沒完沒了　回溫時間曝

今冬最大挑戰！　連3天凍番薯

不只冷爆！南部人「昨晚集體崩潰」：根本像颱風了

更多熱門

相關新聞

區段徵收工程啟動　台東市豐谷南路施工期間改道

區段徵收工程啟動　台東市豐谷南路施工期間改道

台東縣政府推動「台東縣豐榮、豐樂（南區）區段徵收計畫」，同步辦理豐谷南路道路改善工程，自即日起施工至115年9月20日止。施工期間將進行各項維生管線埋設、道路拓寬及交通安全設施改善作業，相關路段交通動線將受影響，縣府呼籲用路人提前改道行駛，以確保行車安全及工程順利進行。

武陵櫻花季2/13登場　日限6千人、車票明開搶

武陵櫻花季2/13登場　日限6千人、車票明開搶

TPASS恐停擺　北北基桃12日開會共商經費

TPASS恐停擺　北北基桃12日開會共商經費

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　1/7起需求調查

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　1/7起需求調查

冰上迪士尼春節夢幻降臨小巨蛋

冰上迪士尼春節夢幻降臨小巨蛋

關鍵字：

國5春節228連假塞車車潮高乘載交通高公局

讀者迴響

熱門新聞

小二女發現「九九乘法」的奧秘！　教授全嚇到

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

羅志祥節目合體林襄主持！換掉原搭檔何美

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不一樣」　婚後最大摩擦曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

定期定額台積電　「1股都沒買到」一票笑+1

什麼工作「事少沒壓力？」　網點名1類型

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

Joeman舊愛結婚一年「甜曝認定瞬間」　全因老公1句話

飲食清淡！27歲健身教練「精子畸形率破90%」崩潰

林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案

更多

最夯影音

更多
F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

「跟名嘴反著走才會有錢」帥過頭認黑心投資客　嗆網友：酸我15年還沒買房的人最渣！｜地產詹哥老實說完整版 EP291

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面