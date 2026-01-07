春節、228連假估有大量車潮　國5尖峰時段實施高乘載管制

▲春節和228連假國5將湧現大量車潮。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

春節及228連假將接力登場，高公局預判國5將湧現大量車潮，可能有回堵情況，其中春節部分，南下在初一到初三上午5時到下午5時最塞，北上在初二到初五將從上午10時一路塞到深夜，國5尖峰時段將實施高乘載管制。

高公局表示，宜花東地區向來為連假期間國旅熱門景點，預期春節及和平紀念日連假期間將有大量旅遊及返鄉車潮前往，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況。

根據歷年春節及和平紀念日連假大數據資料，高公局研判，國5南向尖峰期間將落在春節連假初一至初三、和平連假第1、2日，車流多集中於上午5時至下午5時，國5北向尖峰時段則落在春節初二至初五、和平連假第2、3日，車流預估從上午10時湧現持續至深夜。

▲國5管制措施懶人包。（圖／高公局提供）

高公局表示，為紓緩國5壅塞，規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，鼓勵用路人多搭乘公共運輸，避開塞車之苦。

為鼓勵民眾搭公共運輸代替自行開車，高公局表示，連假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，包括石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上。