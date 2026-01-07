F-16飛官辛柏毅墜海失聯！鏡頭君「疑拍到關鍵瞬間」　火光墜海面

記者周亭瑋／綜合報導

空軍花蓮基地一架F-16V戰機昨（6）日疑似在豐濱外海失事，29歲飛官辛柏毅上尉跳傘失聯，持續搜救中。東管處「石梯坪鏡頭君」疑似拍到墜海火光，與失事時間、地點高度吻合；而大票民眾也湧入留言祈禱。

▲當晚7時28分31秒時，出現物體墜海火光。（圖／翻攝自YouTube／東海岸即時影像-石梯坪）

影像錄下墜機火光瞬間

空軍花蓮基地一架F-16V戰機於6日執行任務時，疑似在豐濱外海發生意外，29歲飛官辛柏毅上尉跳傘後失聯。根據觀光署「東部海岸國家風景區管理處」的即時影像顯示，在當晚7時28分31秒時，畫面右下方疑似拍到物體墜海並產生瞬間火光。

由於該火光出現的時間與飛官墜海失事時間相近，該影像已成為釐清事發經過的重要參考，目前搜救行動仍針對該海域全面展開。

▲網友擔憂洗版。（圖／翻攝自YouTube／東海岸即時影像-石梯坪）

網友憂心集氣平安

失事消息與疑似墜海影像傳出後，大批民眾湧入即時影像頻道關注搜救進度，對於畫面中閃過的火光感到萬分揪心，並自發性地在留言區發起祈福活動。

網友們洗版回應，「好擔心...希望趕快找到人」、「覺得希望渺茫了」、「好像整夜都在搜 回放一直有放照明」、「好難過」、「目前狀況有點擔心」、「不知道有沒有稍微往北搜尋」、「請大家為飛官祈福...海編看新聞看得好揪心啊」、「祈願飛行員搜救有好消息」。

軍方與海巡連夜搜救

失事消息傳出後，國軍與海巡署立即啟動聯合搜救機制，針對失事海域進行地毯式搜索。為了克服夜間視線不良，搜救單位整夜不間斷發射照明彈，海面上不時可見照明火光。

軍方表示，目前正全力投入人力與設備，不放棄任何救人的機會，並針對鏡頭君拍到的位置進行精確定位，希望能儘早發現飛官蹤跡。