良十四世上任　陸遞橄欖枝：望新教宗推動中梵關係改善

▲新任美籍教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

現年69歲的美籍樞機主教羅伯．普瑞弗斯特（Robert Prevost）在當地時間8日當選新教宗，未來將以「良十四世」（Leo XIV）之名領導全球逾14億天主教徒。大陸外交部對新教宗的上任表達祝賀，同時遞出橄欖枝稱，希望新教宗推動中梵關係不斷改善。

在大陸外交部今（9）日例行記者會上，有外媒提問，來自美國的樞機主教羅伯．普瑞弗斯特當選新一任天主教教宗，中方對此有何評論？以及對中梵關係有何期待？

大陸外交部發言人林劍表示，中方對羅伯．普瑞弗斯特樞機主教當選新教宗表示祝賀。

林劍續稱，希望梵蒂岡在新教宗的領導下，繼續本著建設性精神與中方對話，就共同關心的國際議題深入溝通，共同推動中梵關係不斷改善，為世界和平穩定和發展繁榮作出貢獻。

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

另據新華社，中國天主教愛國會及中國天主教主教團（大陸稱「一會一團」）今天向良十四世致賀電，對其當選教宗表示祝賀。。

中梵關係在前任教宗方濟各時期獲得改善，2018年9月22日，梵蒂岡與大陸在北京針對主教任命問題簽署一份臨時性協議，這意味著雙方在主教任命權上妥協，掃除了兩國關係正常化的其中一大障礙。

2020年10月，大陸宣佈梵蒂岡已同意續簽協議兩年；2022年10月，中梵雙方均確認再次續簽了這份協議。2024年10月間，北京與教廷第三次續約。