F16飛官失聯！海巡3艦6艇恐怖大浪中持續搜救　驚險畫面曝光

空軍飛官辛柏毅上尉6日晚駕駛F-16戰機在執行例行性訓練任務期間，雷達光點突然消失，辛柏毅疑似彈射跳傘落海下落不明，目前已全面投入海空搜救。對此，空軍今（7日）召開記者會說明，F-16有四大殺手，空中相撞、空間迷向、大G昏迷、操控下撞地，夜航最容易發生的事，空間迷向、操控下撞地，昨天晚上辛柏毅已經知道空間迷向也報出來了，同時檢查高度表已經下調，飛行員最後一道關卡就是彈射跳傘，辛柏毅有保持飛機操作、把情況報出來、盡可能迅速落地，所以該做的已經都做了。