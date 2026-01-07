F16飛官失聯！海巡3艦6艇恐怖大浪中持續搜救　驚險畫面曝光

記者王兆麟／花蓮報導
空軍花蓮基地機號6700的F-16V單座戰機，昨晚執行夜航訓練，駕駛辛柏毅上尉飛官在豐濱外海10海浬跳傘，目前海巡署各分隊紛紛派船艦搜救，東海岸國家風景區管理處包括大石鼻山、石梯坪的鏡頭君，都拍到搜救單位海面搜尋時發射照明彈的光點！
▲▼海巡署派出3 艦6艇6日晚間徹夜搜救。（圖／海巡東部分署提供，下同）
空軍花蓮基地乙架機號 6700之 F-16 單座戰機，於6日18時17分起飛執行例行訓練，疑似因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致產生「空間迷向」錯覺、戰機姿態失控，隨後於19時29分在花蓮豐濱鄉東面 10 海浬處疑似跳傘失聯。
失事發生後空軍隨即成立應變中心，我國海、空、陸軍機艦、兵力，國搜中心、空勤總隊、海巡署也已全力投入搜救。
▲▼海巡今天一早持續挺強風勁浪持續搜救畫面。
海委會主委管碧玲接獲通報後，第一時間在高雄上線，全程掌握救援進度，海巡署則由署長主持，開設應變中心指揮調度3艦6艇，全力投入海上搜救行動。
海巡署表示，PP-10095、10078巡防艇趕抵現場後，立即施放海難測流浮標（SLDMB)，並結合「搜救優選規劃系統」預測位置，掌握海流漂流方向，全面部署艦艇搜救責任區。現場海域受大陸冷氣團影響，海象極為惡劣，風力達 6 至 7 級、陣風 9 級，浪高 3 公尺，且入夜後氣溫驟降，海巡同仁仍全力與空中能量緊密配合，冒著低溫巨浪與時間賽跑，全力投入救援行動。
據海巡署表示，今天一早仍出動3艦6艇在惡劣天候下持續搜尋飛官辛伯毅下落，希望能有好消息。
