川普再喊美國接管　格陵蘭總理：夠了，不要再幻想

▲川普再喊美國需要格陵蘭。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

美國總統川普再度拋出「接管格陵蘭」的言論，喊話「美國需要格陵蘭」，引發國際社會強烈反彈，格陵蘭領導人尼爾森也發文直言「夠了！」強調未來應由格陵蘭人民自行決定，丹麥等國也重申尊重主權立場，駁斥任何併吞構想。

川普一直未隱瞞對格陵蘭的興趣，早在2019年首次擔任總統時便公開表示希望接管該地。近日他接受《大西洋月刊》專訪時表示，美國「確實需要格陵蘭」，並稱該島對美國有增強防禦的戰略價值；隨後並在空軍一號上向媒體表示，未來幾周再重新討論相關議題。

川普這番言論讓丹麥與格陵蘭方面高度警惕。格陵蘭自治政府首長尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）於臉書發文表示，「威脅、施壓或併吞的言論不該出現在朋友之間」，並強調「不要再幻想併吞，夠了就是夠了。」丹麥政府也迅速表態，指出格陵蘭的未來不容外國干涉。

德國外交部指出，格陵蘭屬於丹麥主權範圍，並建議北約若有需要，可討論加強該地區的安全防護。法國政府與歐盟方面也表態支持，強調尊重國家主權與人民自決原則。

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）則直言，美方關於「需要接管格陵蘭」的說法「毫無道理」。

路透社報導，格陵蘭位於歐洲與北美之間，具備重要戰略位置，也是美國彈道飛彈防禦體系的重要一環，同時擁有豐富礦產資源。外界分析，美方關注格陵蘭，除安全考量外，也與降低對中國關鍵礦產依賴有關。