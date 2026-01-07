　
替代役備役召集預告「查詢系統」上線了！網愣：一查就會中獎

▲▼滑手機,傳訊息,渣男,男友,直男,傳LINE。（示意圖／記者鄺郁庭攝） 

▲網友開玩笑問，這是查詢系統還是報名系統？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

「替代役備役什麼時候要演訓召集？可以先查了！」為了讓備役替代役男更好的安排生活，內政部日前宣布「替代役備役召集預告查詢系統」已經上線，只要上網查詢，就能提前掌握召訓類別與預計時程，讓準備工作能從從容容。不過貼文一出，大票網友就開玩笑，問說這到底是查詢系統，還是報名系統？一查就會「中獎」。

「替代役備役召集預告查詢系統」上線

內政部透過臉書發文表示，「替代役備役召集預告查詢系統」已正式啟用，為了讓備役替代役男更好安排工作與生活，現在只要上網查詢，就能提前掌握召訓類別與預計時程，不必等收到通知才臨時調整行程。

內政部強調，此系統是替代役管理數位化精進的重要一步，讓備役替代役男能夠從容面對召訓。役男可自115年1月1日起，至「役政司暨替代役訓練及管理中心全球資訊網」，並透過首頁主題單元「替代役備役召集預告查詢系統」查詢相關資訊。

114年起，結訓前須取得2大證照

除了系統優化外，內政部也持續強化替代役的訓練與運用，自114年起，所有替代役役男在結訓前，皆須取得「防災士」與「EMT-1」兩項證照。內政部指出，這項規定旨在讓每一位役男在災害來臨時，都能即時支援救災工作，成為推動「全社會防衛韌性」的重要力量。

網友開玩笑問：是查詢系統還是報名系統？

內政部該則貼文曝光後，就有不少網友直呼，「是查詢系統還是預約系統」、「坊間傳說，一查就會中獎」、「查詢兩字刪掉，改成登錄才對」、「點進去就會中獎嗎」、「即刻查詢，當下報名」、「查了就報名了是嗎」、「其實是報名系統啊」、「你可以不查，但一定要幫你兄弟查」。

還有網友查詢後，發現自己已經「中獎」了，「好了！我中了」、「根本報名系統」。但也有網友說，「可惡，報名失敗，沒有公假跟便當了」、「可惡，沒有公假了嗎」、「查了，報名失敗，難受」。

01/05 全台詐欺最新數據

國安面臨1949年以來空前威脅　內政部：重演俄羅斯攻擊烏克蘭前兆

國安面臨1949年以來空前威脅　內政部：重演俄羅斯攻擊烏克蘭前兆

立法院內政委員會今（7日）審查「《國家安全法》部分條文修正草案」，內政部次長馬士元報告時指出，我國的國家安全遭受1949年以來空前的威脅，尤其在去年底，解放軍進行侵略台灣的演習，不僅在實體空間進行軍事及武力威脅，也在網路空間重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。

快訊／國台辦將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

快訊／國台辦將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子

內政部：若二審法院更審後再改判高虹安貪污有罪　仍需依法停職

內政部：若二審法院更審後再改判高虹安貪污有罪　仍需依法停職

高雄市府人事異動！水利局長調任內政部參事

高雄市府人事異動！水利局長調任內政部參事

在台設籍新住民之外籍父母　2026年起最長停留期1年

在台設籍新住民之外籍父母　2026年起最長停留期1年

替代役備役召集預告查詢系統內政部替代役

