瀕絕漁法再現！金山「蹦火仔」點亮夜空　親睹文化遺產魅力

▲瀕絕漁法再現！金山「蹦火仔」作業展演。（圖／新北市漁業處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

「蹦火仔」磺火漁業技術已有百年歷史，是新北市珍貴的文化遺產。每年5月至9月，全世界僅存的2艘蹦火仔漁船「富吉268號」及「鴻昌168號」會在新北市金山區的海上，於星空與海風的交織下，上演一場獨特的光影奇觀，吸引無數遊客前來觀賞這場自然與人文的震撼融合。新北市漁業處誠摯邀請民眾前來親眼見證這項傳統漁業在夜空下的獨特魅力。

磺火漁法最早是由4至5位漁民搭乘竹筏或木造船，將竹子捆成束，淋上俗稱「臭油」的煤油，點燃製成簡易火把來誘捕趨光性魚群。待魚群聚集後，再以三叉網撈起。由於煤油火把亮度不足，漁獲量有限，後來改為利用磺石加水產生可燃氣體「乙炔」，點燃後會瞬間迸發強烈火光，驚動趨光性魚群跳出水面，進而捕撈。因點火時會發出巨大的「蹦」聲響，故得名「蹦火仔」。

▲磺港漁村導覽。

金山「蹦火仔」漁業於2015年被正式登錄為新北市民俗文化資產，不僅是一項漁業技術，更是一份珍貴的文化傳承。目前全世界僅存的2艘蹦火仔漁船「富吉268號」及「鴻昌168號」仍在延續這項傳統漁法作業，成為當地重要的文化象徵。

今年5月至9月，「富吉268號」及「鴻昌168號」推出蹦火仔導覽遊程，帶領民眾走訪漁村，認識百年蹦火漁法的歷史故事與捕魚技法，體驗漁村日常人文生活。遊程還包括海上觀賞蹦火仔、體驗海釣、欣賞海景及品嚐海鮮佳餚。「富吉268號」今年更新增「火長點火體驗」，讓民眾親手舉起火把點燃蹦火，感受傳統漁法的獨特魅力。

新北市漁業處表示，為傳承這項百年傳統漁法「蹦火仔」，已協助金山區漁會及磺火漁業漁船主轉型為文化展演活動，並輔導成立蹦火漁業合作社，結合觀光遊程讓民眾更深入認識磺火漁業。歡迎大家一起來金山，體驗這場夜海的奇幻之旅，讓這份跨越世代的漁業奇蹟，成為您難忘的美好回憶。蹦火漁業導覽報名資訊詳見「金山磺火-蹦火漁業合作社-磺港富吉268號」臉書粉絲專頁及「金山蹦火-鴻昌168號」臉書粉絲專頁。