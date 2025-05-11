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新北珠蔥媽媽五分地奇蹟　用雙手種出平溪家鄉味道

▲新北珠蔥媽媽五分地奇蹟。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪珠蔥媽媽胡陳偏以有機種植出香甜珠蔥。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

在新北市平溪的山坡間，77歲的胡陳偏用雙手栽種出細嫩甘甜的珠蔥，不僅守護著家人的健康，更孕育出濃厚的家的味道。從紅蔥頭到珠蔥的成長，如同她對家庭的悉心照料，因此被譽為平溪的「珠蔥媽媽」。新北市農業局邀請民眾走訪產地，感受這份溫暖的滋味。

胡陳偏早年曾在運動器材工廠工作18年，後來因工廠遷移與丈夫離世，決定接手家中閒置的五分地務農。起初種植蒲瓜、冬瓜等作物，直到鄰居一句「怎麼不種珠蔥？」讓她與珠蔥結下十多年的緣分。她從南部引進紅蔥頭種苗，一步步摸索栽培技巧，如今成為平溪珠蔥的重要推手。

▲新北珠蔥媽媽五分地奇蹟。（圖／新北市農業局提供）

▲胡陳偏珠蔥採有機種植。

為維持珠蔥品質，胡陳偏在烈日下架設黑網遮陰，雨季時覆蓋帆布防雨，並分享挑選紅蔥頭的秘訣：細長型發芽率高，圓型則不易生長。她的珠蔥不僅供應平溪農會與在地餐廳，更登上台北凱達大飯店的五星級餐桌。

她的農地位於平溪山區，擁有清澈山泉與肥沃土壤，幾年前她轉型有機耕作，堅持人工除草、使用有機肥，並通過驗證。雖然記錄工作繁瑣，但在農會協助下，她得以專注農事。如今兒子與媳婦也加入分擔，一家人共同守護這片滋養親情的土地。對胡陳偏來說，珠蔥不只是作物，更是家的記憶。無論是珠蔥煎蛋、清炒珠蔥或包入水餃，一家人圍坐享用的平凡滋味，就是最幸福的時刻。

新北市農業局鼓勵農民投入有機種植，提供租地、驗證、肥料及設施補助。即日起至5月底，平溪、烏來等25家指定餐廳消費滿500元可獲100元折價券，歡迎民眾品嚐當季鮮甜珠蔥。購買請洽平溪區農會：02-2495-1051。

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