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母親節講母語！蘇巧慧邀金鐘主持人、金曲歌手、網紅錄三聲道母語教室

▲▼母親節講母語！蘇巧慧邀金鐘主持人、金曲歌手、網紅錄三聲道母語教室。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧邀金鐘主持人、金曲歌手、網紅錄三聲道母語教室。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者陳家祥／台北報導

迎接母親節，為了感謝媽媽們辛勞，並推廣母語教育，立法委員蘇巧慧經營的podcast頻道《水獺媽媽巧巧話》特別推出三集「母親節特輯」，邀請金鐘獎最佳主持人「客家妹」陳明珠、金曲獎歌手以莉·高露，以及IG追蹤近50萬的日籍知名網紅KAZU，分別代表客家話、原住民族語，以及日本語等不同母語，和「水獺媽媽」一同錄製三本兒童繪本故事及「母語小教室」。

蘇巧慧表示，他經營《水獺媽媽巧巧話》頻道已近五年，播出近300集，一直思考如何在推廣優質本土故事繪本的同時，也促進母語教育，讓更多人可以大聲地「說媽媽的話」，因此這次母親節，他特別邀請來自不同文化背景的來賓，一起介紹有趣的繪本故事，更分享起彼此小時候媽媽的招牌台詞、成長時的溫馨回憶，以及不同文化中表達母愛的方式，希望祝大家母親節快樂。

蘇巧慧也特別感謝三位來賓陳明珠、以莉·高露，以及KAZU，強調三人不但在各自的領域發光發熱，也相當支持母語教育，更是隱藏的說故事高手，例如本次母親節特輯第一集邀請到「客家話代表」陳明珠，一起錄製繪本故事《機車媽媽》，講述一位剛考上駕照的媽媽，騎機車帶孩子回娘家的旅程。陳明珠也展現專業，在錄製時的口條與氣場屢屢驚艷眾人，不僅句子之間流露出豐富的情感，聲音的起伏張力拿捏的恰恰好，還能用不同語調呈現旁白與角色對白，相當投入故事角色，連蘇巧慧也讚嘆「不愧是金鐘最佳主持人」。

原住民族語代表，同時也是曾獲金曲獎「最佳新人獎」、「最佳原住民語歌手獎」等多項殊榮的以莉·高露也不遑多讓，一邊以美妙歌聲教大家怎麼用阿美族語念數字，一邊和蘇巧慧大聊媽媽經和部落文化，場面相當歡樂。至於日本語代表，蘇巧慧則邀請到在IG擁有近五十萬粉絲，時常在網路上分享日式家常菜食譜的網紅「Kazu」，並和Kazu一同暢談育兒經，聽到Kazu最擅長以料理收服小朋友，時常因工作忙碌而無暇下廚的蘇巧慧馬上大感羨慕，兩人也一致認同，台日共同的成長記憶就是「媽媽一定會要求孩子必須珍惜食物」。

蘇巧慧也和三位來賓各自分享成長記憶中，媽媽的招牌台詞有哪些，想不到三人馬上宛如媽媽上身，不假思索說出「我數到三！一！二！三！」、「好啊！你試試看啊！」、「快去洗澡！快去睡覺！」，逗趣反應讓眾人現場笑翻。

蘇巧慧說，台灣父母們表達愛與關心的方式比較內斂，都是關心子女的日常生活，或是煮喜歡吃的東西給孩子，希望他們出門平安，保重身體，但不論是碎唸式的關心、溫柔細膩的照顧，或是默默付出，都是希望孩子們平安健康長大，她也希望能透過這次母親節特輯，感謝媽媽們的付出，並祝福全天下的媽媽母親節快樂。

▲▼母親節講母語！蘇巧慧邀金鐘主持人、金曲歌手、網紅錄三聲道母語教室。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼母親節講母語！蘇巧慧邀金鐘主持人、金曲歌手、網紅錄三聲道母語教室。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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