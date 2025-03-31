蘇巧慧稱《財劃法》新北人均分最少　葉元之轟：妳為何不提案？

▲國民黨立委葉元之批評民進黨立委蘇巧慧。（圖／翻攝自Facebook／葉元之）

記者郭運興／台北報導

民進黨30日在新北板橋舉行「人民是頭家」政策宣講，民進黨立委蘇巧慧登台批評「藍白亂修財劃法，導致她所在的新北市人均分配款降為全國最低」。對此，國民黨立委葉元之今（31日）表示，蘇巧慧站著講話不腰疼，不僅不幫忙新北市爭取預算，還阻擋可為增加預算的《財劃法》，也沒有提任何版本，結果卻敢說新北市分配太少，「你蘇巧慧為何不提案爭取？只會為政治鬥爭噴口水嗎」？

蘇巧慧於民進黨「人民是頭家」新北宣講表示，藍白有了權，他們開始搶錢，提出「財政亂劃法」，從中央搶3700億，她在現場親眼目睹，三讀後藍白立委才知道版本，三讀後才偷偷躲在角落計算所屬縣市可以分到多少錢，結果她所在的新北，修法前平均每人可分配金額是六都最後一名，但修法後，人均直接變成全國最後一名，反觀傅崐萁的花蓮暴增161億，到底要花去哪裡？



對此，葉元之反擊，蘇巧慧是站著講話不腰疼，不僅不幫忙新北市爭取預算，還阻擋可為新北增加預算的《財劃法》，想選新北市長的人，卻做傷害新北的事，這是多麼惡質的心態。

葉元之表示，《財劃法》修正後新北市增加的這筆財源，完全是藍白在修法過程中為新北市民努力爭取的，過程中，新北市6位綠委堅持反對，蘇巧慧也沒有任何版本，結果卻敢說新北市分配太少，是在哈囉？「你蘇巧慧為何不提案爭取？只會為政治鬥爭噴口水嗎」？

葉元之批評，蘇巧慧完全沒有貢獻，修法結束後，卻出來炒作新北市拿得少，雙標且不負責任，「敢問蘇大立委，是希望新北市一毛錢都不要嗎」、「這樣就是在為新北市民爭取福利嗎」？

葉元之指出，新北市雖然人均分配款全國最低，但是可以分得的金額，已經從人均1.3萬元增加到2.2萬元，而且分配款總增加374億元，可以為新北市民做很多建設，這才是新北市想要的。

葉元之強調，無論如何，《財劃法》修法已經通過，新北市得到了實質資源補助，政治鬥爭或許可以為蘇巧慧提供舞台，但卻無法掩蓋蘇巧慧阻擋新北市爭取建設經費的事實。

▼國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

而民進黨新北黨部執行長高碩呈則回應，新北有四百萬人，財劃法修法後卻只增加374億，而傅崐萁的花蓮縣只有32萬人，卻大增161億。修法後，新北人均2.2萬，而連江人均卻高達23萬，變成新北的十倍，「這不是亂劃什麼才叫亂劃」？

高碩呈提到，國民黨的市長侯友宜在修法前曾說，財劃法修法可以解決新北人均六都最低的情形，結果國民黨的總召傅崐萁主導修法後，新北的人均從「六都最低」變成「全國二十二縣市最低」，請問「國民黨籍的新北立委們，在修法中向傅崐萁爭取了什麼？可以出示一下會議記錄嗎」？

高碩呈指出，這次財劃法修法完全是國民黨傅崐萁個人的黑箱作業，不要說是民進黨立委，連政府官員、縣市首長都無法充分參與、表達意見，直到要三讀了還在換版本，因此修法的責任完全在國民黨立委身上。

高碩呈強調，如今修出這樣羞辱新北四百萬人的版本，新北的國民黨立委當然要負最大責任。而葉元之在修法中完全不敢向傅崐萁爭取，修法後又粉飾太平想要為自己卸責，加上苛刻助理等爭議，難怪現在被罷團和媒體視為「最有可能被罷免的立委」，剛好而已。