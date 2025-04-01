補件還抄？　國民黨罷免蘇巧慧補件45%不合格「31死亡連署」

▲連署罷免蘇巧慧錯漏百出。（圖／蘇巧慧國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

藍營發動罷免綠委累積1748份死亡連署，第一階段連署全未達標遭退件，經補件後，中選會日前新增宣布八位立委罷免第一階段連署通過，且清一色皆為綠委，其中就包含綠委蘇巧慧。然而，根據地方選委會查核結果，連署罷免蘇巧慧的1705份補件中，不合格份數高達772份，包含提議前死亡31人、重複提議244人、未簽名或蓋章131人、居住期間不符197人。蘇巧慧31日批評，都有人被抓了，還抄？國民黨罷團連署接連爆發黨員遭冒名、國民黨地方重要幹部遭收押後，國民黨仍持續這麼做，無疑是要與民主為敵。

國民黨發動罷免綠委，其中，罷免林俊憲、王定宇因死人連署過多遭檢舉，而罷免領銜人及志工均供稱是國民黨台南黨部副主委莊占魁、劉金輝提供黨員名冊抄寫，並出示對話記錄，檢調順利向法官取得搜索票，莊、劉二人隨後遭當庭逮捕。

而此次由國民黨部發起的罷免綠委補件仍有死亡連署，蘇巧慧表示，都有人被抓了，還抄？上次罷團送出要罷免她的連署書，連署前死亡84人，這次補件死亡連署又增加31人。而這次針對我的1705份補件中，不合格份數高達772份，不合格率高達45%，是全國第一，能夠超越國民黨的，真的還是只有國民黨。

蘇巧慧指出，國民黨罷團連署接連爆發黨員遭冒名、國民黨地方重要幹部遭收押後，國民黨仍持續這麼做，無疑是要與民主為敵。而高層繼續躲在後面，把年輕黨工推到第一線當箭靶。