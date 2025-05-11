泉州富美宮來台繞境被檢舉？陸委會：從未收到申請

▲泉郡富美宮日前舉辦「赴台巡安啓動儀式」。（圖／翻攝看台海）



記者蔡紹堅／台北報導

媒體報導，中國大陸福建泉郡富美宮以祖廟名義來台遶境，卻四處拜會地方宮廟、宗親會及里長，還將參加白沙屯媽祖相關活動，疑別有用意。陸委會11日證實接獲檢舉，但強調從未收到富美宮來台遶境之交流申請案，至於是否涉及虛偽申請等情況，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。

陸委會提到，媒體報導福建泉郡富美宮以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，明日將參加白沙屯媽祖遊庄活動，引發地方人士側目乙節，政府早於日前接獲檢舉，並派員全程稽查。

陸委會指出，政府從未收到福建泉州富美宮來台遶境之交流申請案，但地方上卻出現泉州富美宮的神轎四處造訪，是否有人刻意規避申請或虛偽申請，從事大陸宮廟來台宗教交流，已由主管機關蒐證中，後續將依法嚴格查處。

陸委會還說，中共近年以宗教交流之名，實質上對台進行統戰滲透，其目的在藉由宗教信仰認同，進而達成政治認同與促融促統的對台政策目標，「我方已持續嚴格審查宗教交流案件，以建立健康有序的交流環境。」

另外，據大陸媒體《看台海》3日的報導，泉郡富美宮蕭太傅赴台巡安啓動儀式2日在泉州舉行，台灣王爺聯誼總會理事長林滄敏率50名鄉親趕赴泉州，恭迎蕭太傅赴台繞境。

報導中也提到，此次赴台巡安為期12 天，總行程約1200公里，跨越13個縣市、20余鄉鎮、40座宮廟，將與當地信眾共同舉行宗教儀式、開展文化交流，進一步強化兩岸同胞同宗同源的文化認同。

泉郡富美宮位於福建省泉州市鯉城區南門水巷後富美村，為知名的王爺神廟宇，主祀蕭太傅王爺，為泉州地區王爺信仰的中心，分靈台灣就有2000多處。

▼海報也在網路上流傳。（圖／翻攝臉書）

