港澳人士來台「長期居留」新制　陸委會：會給合理過渡期

▲港澳人士來台居留定居將增設「長期居留」新規。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／台北報導

香港、澳門人士來台居留定居制度將增設「長期居留」新規，令不少港澳人士感到擔憂。對此，陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水表示，新制上路時，基於信賴利益和權益維護，會有一個合理的「過渡期」，請目前已在台居留的港澳朋友放心、安心在台生活。

陸委會、財團法人台港經濟文化合作策進會與淡江大學合辦「港澳生畢業留臺評點制暨關懷港澳人士居留定居座談會」，5月9日在淡江大學台北校區舉行，吸引130多名港澳人士報名參加。

盧長水在會上提到，台灣是包容多元文化的移民社會，政府非常歡迎港澳人士來台發展，為台灣注入活水與動能，近年許多香港人因為喜歡台灣自由民主的氛圍，選擇移居台灣，過去5年，港澳人士申請在台居留獲准者近5萬人，核准率超過97%，其中符合一定條件者（不包括就學及工作居留者），申請在台定居核准率高達75%。

▼陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水。（圖／策進會）



盧長水說，針對部分尚未通過審核的個案，政府沒有直接否准，而是給予補件及保留觀察的機會，並提供諮詢專線及窗口輔導協助走向定居。

盧長水指出，自112年起，陸委會與策進會已在全台巡迴舉辦多場次「關懷港澳人士居留定居座談會」，累計輔導超過千名以上港澳朋友。在大家共同努力下，113年獲准定居人數達2,024人，超過112年全年定居許可人數1,659人，成長22%，顯示政府輔導成效逐步提升。

對於港澳人士關心居留定居制度調整的問題，盧長水說明，近年來兩岸及港澳情勢變化快速，且中共對台統戰滲透力道加大，為降低各界的擔憂及守護大家珍視的自由民主人權法治生活方式與共同家園，有必要對於居留定居制度做整體性的檢視調整，強化安全管理機制。

盧長水解釋，未來港澳居民的居留定居制度將增設「長期居留」規定，目的是增加觀察期及兼顧各類別人士居留條件的衡平，此外，「長期居留」期間可申請個人式工作許可及自由進出台灣，提供不需要申請定居而有在台工作需要的港澳朋友另一種選項。

盧長水並強調，新制上路時，基於信賴利益和權益維護，也會有一個合理的過渡期，請目前已經在台居留的港澳朋友放心、安心在台生活。