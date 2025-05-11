勞動節大家休！家長「直接在家顧孩」怒炸　全場吵翻

▲下半年上班族可以「多放3天國定假日」。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

未來將新增4＋1天國定假日，其中5月1日勞動節擴大為全國放假日。這讓部分家長喊傻眼，認為直接剝奪家長唯一的小確幸，放假變成顧小孩；有「青鳥」更直喊，家長可能會因為唯一小確幸沒了，「絕對跟藍白拼命，大罷免一定衝出來投同意罷免！」不過也有不少人留言表示不認同。

一名青鳥在Threads表示，看到未來將增加5天國定假日，卻讓他笑不出來，勞動節變成全國放假一天，因為「白藍直接剝奪家長唯一的小確幸，放假變成顧小孩！」原PO還說，家長一年之中唯一放風的日子沒了，他們絕對跟藍白拼命，大罷免一定衝出來投同意罷免。

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底下引來網友附議，「真的！勞動節就是勞工的假日，結果國小中高中老師一起放，我們可以放他們的寒暑假嗎」、「勞動節本來就是勞工放的，憑什麼全國放一天 」、「家長們都哀號中，51的小確幸沒了 」、「之前鄰居放了勞動節，兩個夫妻不用帶小孩，趁機可以兩人的一天小旅行，結果小確幸沒了」、「小兒今年要升小一，以為明年5/1只剩我們夫妻倆，可以看去哪約會...終於懂先生搖頭的意思」、「拜託，身為教師...也沒有想放勞動節好嗎，那天可以給另一半送小孩上學，自己悠哉的上班，不用要處理小孩還要趕著上班」。

不過也有不少網友反駁，「顧小孩本來就是家長最大的責任，幹嘛甩鍋給老師」、「勞動節全國一體放假是對的，無關黨派，公務員、白領都是給付勞務，勞工定義不應囿於傳統的藍領階級，本土意識眼光要放大，要針對議題，不能只是因藍白提案就反對，這才是我們跟藍白黨不一樣的地方。」

另外有補教業老師說，「我們是安親班的老師，從來沒有放過5月1日，難道我們不是勞工嗎？教師節我們也沒有放假，難道我們不是人？歐美民主大國51是國定假日，所以我們是假民主，這都要拿來跟大罷免扯上關係」。

立院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，在原有的11個國定假日中，新增放假4+1日，也就是教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25）、小年夜，並將5月1日勞動節擴大為全國放假日。

法案才剛通過，就有罷免團體在內部群組表示，「大罷免大砍假」、「真的是綁票亂放假」、「這個三讀一定要傳給大家的老闆看，他們會出來反對到底！為大罷免添柴火」，也有民眾在網路上表示，「今年開始多放四天假，感覺有內奸在掏空台灣的競爭力，多放假有沒有違憲？」

事後，國民黨台北市議員楊植斗在臉書表示，「青鳥們反對增加假期，還揚言大罷免後要把假期刪回去，真的是『拿著自立自強的薪，操著大老闆的心』」。貼文底下，也有網友表示，「可以看看是勞工多還是青鳥多？青鳥都還沒出社會是嗎？」楊植斗則回覆，「可能青鳥都是隱形富豪」。