　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

勞動節大家休！家長「直接在家顧孩」怒炸　全場吵翻

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲下半年上班族可以「多放3天國定假日」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

未來將新增4＋1天國定假日，其中5月1日勞動節擴大為全國放假日。這讓部分家長喊傻眼，認為直接剝奪家長唯一的小確幸，放假變成顧小孩；有「青鳥」更直喊，家長可能會因為唯一小確幸沒了，「絕對跟藍白拼命，大罷免一定衝出來投同意罷免！」不過也有不少人留言表示不認同。

一名青鳥在Threads表示，看到未來將增加5天國定假日，卻讓他笑不出來，勞動節變成全國放假一天，因為「白藍直接剝奪家長唯一的小確幸，放假變成顧小孩！」原PO還說，家長一年之中唯一放風的日子沒了，他們絕對跟藍白拼命，大罷免一定衝出來投同意罷免。

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下引來網友附議，「真的！勞動節就是勞工的假日，結果國小中高中老師一起放，我們可以放他們的寒暑假嗎」、「勞動節本來就是勞工放的，憑什麼全國放一天 」、「家長們都哀號中，51的小確幸沒了 」、「之前鄰居放了勞動節，兩個夫妻不用帶小孩，趁機可以兩人的一天小旅行，結果小確幸沒了」、「小兒今年要升小一，以為明年5/1只剩我們夫妻倆，可以看去哪約會...終於懂先生搖頭的意思」、「拜託，身為教師...也沒有想放勞動節好嗎，那天可以給另一半送小孩上學，自己悠哉的上班，不用要處理小孩還要趕著上班」。

不過也有不少網友反駁，「顧小孩本來就是家長最大的責任，幹嘛甩鍋給老師」、「勞動節全國一體放假是對的，無關黨派，公務員、白領都是給付勞務，勞工定義不應囿於傳統的藍領階級，本土意識眼光要放大，要針對議題，不能只是因藍白提案就反對，這才是我們跟藍白黨不一樣的地方。」

另外有補教業老師說，「我們是安親班的老師，從來沒有放過5月1日，難道我們不是勞工嗎？教師節我們也沒有放假，難道我們不是人？歐美民主大國51是國定假日，所以我們是假民主，這都要拿來跟大罷免扯上關係」。

立院三讀通過《紀念日及節日實施條例》修正案，在原有的11個國定假日中，新增放假4+1日，也就是教師節（9/28）、台灣光復節（10/25）、行憲紀念日（12/25）、小年夜，並將5月1日勞動節擴大為全國放假日。

法案才剛通過，就有罷免團體在內部群組表示，「大罷免大砍假」、「真的是綁票亂放假」、「這個三讀一定要傳給大家的老闆看，他們會出來反對到底！為大罷免添柴火」，也有民眾在網路上表示，「今年開始多放四天假，感覺有內奸在掏空台灣的競爭力，多放假有沒有違憲？」

事後，國民黨台北市議員楊植斗在臉書表示，「青鳥們反對增加假期，還揚言大罷免後要把假期刪回去，真的是『拿著自立自強的薪，操著大老闆的心』」。貼文底下，也有網友表示，「可以看看是勞工多還是青鳥多？青鳥都還沒出社會是嗎？」楊植斗則回覆，「可能青鳥都是隱形富豪」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手術房「加一條被子收1000」家屬怒：還不能帶走！內行曝真相
Netflix影集11歲童星「13次心臟驟停」！　父母忍痛拔
「妳要跟好喔」18歲女遺體抬上車　母哭喊令人鼻酸
快訊／古林睿煬首局3上3下！　吉田賢吾首打席全壘打助陣
快訊／加油等等！　明起汽油大降
白沙屯媽起駕回宮！萬名信眾雨中隨香　空拍畫面超震撼
大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻嫁汪小菲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以為是草莓飾品！他撞見「紅色蜂巢」不解　釣出專業人士解說

才出事！媽祖進香擺攤「驚見1款玩偶10元」　網見盜版：以為結緣品

女同事狂糾纏「我等你們分手」！他崩潰求助　網建議：送性平

手術房「加一條被子收1000元」家屬怒：還不能帶走！內行曝真相

韓國旅客「被台灣人的親切嚇到」幫提行李還帶路：好感度上升

勞動節大家休！家長「直接在家顧孩」怒炸　全場吵翻

今全台濕涼「3地防豪雨」　入夜北部先轉乾

全聯店員見「購物車有2物」超崩潰！同行爆共鳴：結帳秒變塞車

一開車廂「驚見超長龍皮」　他求問有毒嗎？網喊發財：這機率不高

高鐵站非排班小黃攬客亂象多　作家：符合規定反吃看不見的悶虧

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

以為是草莓飾品！他撞見「紅色蜂巢」不解　釣出專業人士解說

才出事！媽祖進香擺攤「驚見1款玩偶10元」　網見盜版：以為結緣品

女同事狂糾纏「我等你們分手」！他崩潰求助　網建議：送性平

手術房「加一條被子收1000元」家屬怒：還不能帶走！內行曝真相

韓國旅客「被台灣人的親切嚇到」幫提行李還帶路：好感度上升

勞動節大家休！家長「直接在家顧孩」怒炸　全場吵翻

今全台濕涼「3地防豪雨」　入夜北部先轉乾

全聯店員見「購物車有2物」超崩潰！同行爆共鳴：結帳秒變塞車

一開車廂「驚見超長龍皮」　他求問有毒嗎？網喊發財：這機率不高

高鐵站非排班小黃攬客亂象多　作家：符合規定反吃看不見的悶虧

以為是草莓飾品！他撞見「紅色蜂巢」不解　釣出專業人士解說

媽祖回鑾路邊「他蹲地幫香燈腳按摩」！靠近看…原來是《瘋神》男星

美國居中協調　印巴「100小時停火」時間軸一次看

牧森演《影后》爆紅…成時尚寵兒　新片裸上身「狂露巧克力腹肌」

尹錫悅「內亂罪」明再開庭！法院不允許走地下通道　恐引媒體搶拍

勇士「挑戰失敗」成G3轉捩點　美記建議讓波傑姆斯基遠離控球

綠反對新增5天國定假　許宇甄：賴清德、卓榮泰又要提覆議嗎？

才出事！媽祖進香擺攤「驚見1款玩偶10元」　網見盜版：以為結緣品

爬電線竿偷鳥窩　陸男觸電昏迷倒掛半空中

停火內幕！巴國判定「核指揮控制設施」恐淪目標　尋求美國介入

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

生活熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

今風雨最大　全台「下最多」地區曝

快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

特斯拉駕駛求償炎上　家長提4要求和解了

鋒面北往南狂掃全台「明天3地雨最猛」　入夜降溫探1字頭

台灣1校停辦「荒廢6年」周圍淪鬼城！校產有20億

全聯店員見「購物車有2物」超崩潰！同行爆共鳴

不只好喝！急診醫曝可樂「3大妙用」

2縣市凌晨升豪雨特報！5縣市雨彈炸

快訊／5縣市大雨特報！深夜雨不停

勞動節大家休！家長「直接在家顧孩」怒炸

更多熱門

相關新聞

傳盧將選黨魁　昌：「友黨」事務

傳盧將選黨魁　昌：「友黨」事務

全台大罷免浪潮之際，檢調密集偵辦罷免綠委涉死亡連署案，不斷搜索國民黨各地方黨部，羈押包括台北市黨部主委黃呂錦茹等人，使國民黨壓力重重，黨主席選舉備受高度關注；外傳台中市長盧秀燕不排除於投票前舉「全黨危急存亡」表態參選，激勵支持者背水一戰。對此，民眾黨主席黃國昌今（11日）表示，這屬於「友黨」事務，不便做過多評論。

沈伯洋不挺5天假4原因　林佳瑋逐條打臉

沈伯洋不挺5天假4原因　林佳瑋逐條打臉

支持者憂投錯票！王鴻薇親上火線說明　看到「不同意」就蓋下去

支持者憂投錯票！王鴻薇親上火線說明　看到「不同意」就蓋下去

選民關心黃呂錦茹！王鴻薇突淚崩　哽咽籲支持者投「不同意罷免」

選民關心黃呂錦茹！王鴻薇突淚崩　哽咽籲支持者投「不同意罷免」

立委網路聲量TOP5排名曝光　黃國昌成「雙冠王」負面比例超過吳思瑤

立委網路聲量TOP5排名曝光　黃國昌成「雙冠王」負面比例超過吳思瑤

關鍵字：

五一勞動節家長放假國定假日大罷免

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

S媽母親節Po三女兒合影

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

中美談判　雙方快速離場引關注

罷免徐欣瑩2階差2006份連署書！　最終19521人連署未過關

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

高雄深夜火警！2人無生命跡象

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

今風雨最大　全台「下最多」地區曝

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面