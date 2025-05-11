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慈濟三節合一浴佛典禮！全球約20萬人參與　首場靜思堂廣場舉行

▲▼佛教慈濟基金會三節合一浴佛典禮，11日首場浴佛大典在花蓮靜思堂道侶廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲佛教慈濟基金會三節合一浴佛典禮，11日首場浴佛大典在花蓮靜思堂道侶廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

佛教慈濟基金會舉辦2025年「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一浴佛典禮，於全球五大洲共44個國家地區展開，預計約20萬人次參與。11日首場浴佛大典在花蓮靜思堂道侶廣場舉行，花蓮縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁，以及縣府團隊出席典禮祈福，懷著虔誠感恩的心，祈願花蓮平安祥和。

▲▼佛教慈濟基金會三節合一浴佛典禮，11日首場浴佛大典在花蓮靜思堂道侶廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府與慈濟基金會過去一年來持續合作，攜手推動災害救助與社會公益，感謝慈濟在去年花蓮強震時的即時援助，同年9月中繼永久屋「大愛屋」工程動土，帶給鄉親溫暖與希望。

▲▼佛教慈濟基金會三節合一浴佛典禮，11日首場浴佛大典在花蓮靜思堂道侶廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚 特別提及今年3月緬甸發生規模7.7強震，造成嚴重傷亡與建築損毀，慈濟基金會迅速啟動國際賑災行動，派遣志工與物資前往救援，展現跨國大愛精神，讓我們共同為緬甸地震災民祈福，也希望透過慈濟與縣府的合作，持續推動社會和諧與幸福，讓愛與關懷無遠弗屆，照亮每一個需要幫助的角落。

▲▼佛教慈濟基金會三節合一浴佛典禮，11日首場浴佛大典在花蓮靜思堂道侶廣場舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚帶領各局處團隊偕同立委傅崐萁出席。

上午7點整，由慈濟創辦人證嚴法師帶領靜思精舍法師、慈濟各志業主管同仁、慈濟學校師生、慈濟志工、民眾等虔誠祈福，浴佛大典以〈德行品〉梵唄揭開序幕，並以「法譬如水」為主軸，貫穿整場活動。

花蓮縣長徐榛蔚帶領各局處團隊包含建設處長鄧子榆、民政處代理處長李葳、客家處長潘乾鑑、消防局長吳兆遠、原民處副處長徐采瑤、觀光處副處長林加昌等人出席典禮，與民眾一起以虔誠的心浴佛，祈願平安吉祥、風調雨順。

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