慈濟大林慈院300人朝山活動 　淨心虔心祈福共聚善念

▲ 大林慈院虔誠朝山祈福 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

慈濟59周年慶，大林慈濟醫院近300位同仁、志工，早上6點齊聚醫院大門口，在賴寧生院長及院長室主管帶領下，步步虔心，朝向大廳佛院問病圖方向經行朝山。賴寧生院長表示，今天是一個殊勝的日子，大林、斗六及嘉義診所的同仁，一起用朝山經行的方式來供養上人，祈福共聚善念，淨心去無明，精進不退轉。

因為上人體諒許多社區老菩薩年紀漸長，今年的朝山祈福活動，全程由跪拜改為經行方式進行，讓年長或行動不便者也能圓滿心願。大林慈濟醫院近300位同仁、志工，隨著莊嚴的佛號聲，在靜心步行間，步步踏實，念念清淨；在起步的動作中，沉澱自己的心靈，也發心立願，菩薩道上永不退轉，讓靜思法脈代代相傳。

賴寧生院長表示，大家在經行的過程中，一方面觀察自己的言行，一方面靜思觀察自己的感受，朝山就是一個方向，我們要對準方向，山就是靈山，就是我們的目標，我們每踏一步，就要觀想自己的身、言、行是否合宜，停下來時，就觀想自己的感受是否合軌，將感受內攝到我們的心裡，祝福大家身心輕安自在。

影像醫學科同仁王宜蓁分享，今年是她來到大林慈濟醫院的第二十五年，一定要來參加朝山，因為這段路，值得用朝山來表達感恩、回顧初心，也為未來發願，他將心中滿滿的思念與感恩，藉由虔誠的朝山經行迴向給去年離世的母親，並向佛菩薩發願：未來要更加精進修持、發心力行，實踐職志合一，與佛接心。她深深祈願母親在天自在安樂，也期許自己在朝山的每一步中，都能踏實、靜心、反觀自性，讓福慧雙增、心地光明。

在隨後的志工早會中，賴寧生院長也分享，大林慈濟醫院歷經多年耕耘，今年榮獲認證為準醫學中心，這是全體同仁共同努力的成果。然而，在追求醫療品質精進的同時，醫院從未忘記創院時的初心與使命，走入社區、深耕社區，以真誠的心用心陪伴與關懷需要幫助的人。今年開始，更要走遍中南部七縣市，照顧所有法親家人。最後全體大林慈院同仁共同向 上人發願：「慈濟59信願行，佛心師志學與覺，大乘醫療誠守護，合心共善耕福田。」