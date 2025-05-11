　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓執政黨「換洙」失敗！全黨投票反對急踩剎車　金文洙登記參選

▲▼韓悳洙、金文洙8日下午在首爾汝矣島國會咖啡廳針對「保守整合」談判，談判再告破裂。（圖／達志影像／newscom）

▲韓悳洙、金文洙8日下午在首爾汝矣島國會咖啡廳針對「保守整合」談判，談判再告破裂。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓預計6月3日實施總統大選，然而執政黨國民力量卻因初選整合的「換洙」鬧得滿城風雨！儘管前雇用勞動部長金文洙在初選中勝出，不過黨中央卻希望由無黨籍的前國務總理韓悳洙批上保守派戰袍參選，繼昨（10）日凌晨緊急將提名參選人換成韓悳洙後，在黨員反對下，又決定恢復提名金文洙。

自從南韓前總統尹錫悅4月初遭到罷免下台後，為了能夠在大選全面迎戰共同民主黨提名參選人李在明，國民力量實施初選，首先選出8名候選人，接著再選出4名候選人，包括金文洙、韓東勳（前黨代表）、安哲秀、洪準杓（前大邱市長，曾於2017年參選對上文在寅），從中選出金文洙和韓東勳對決，最後由金文洙於3日在全黨大會勝出。

初選票數採計方式，包括黨員投票和民調。

▲▼南韓執政黨國民力量結束黨內初選，確認由金文洙參選總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓執政黨國民力量3日結束黨內初選，確認由金文洙勝出。（圖／達志影像／美聯社）

不過，曾在尹錫悅遭國會彈劾後代理總統職務的國務總理韓悳洙，卻搶先於2日召開記者會宣布參選，並提出在3年任期內完成修憲的計畫。由於各種民調中，韓悳洙與李在明在支持度上的差距較小，因此以權寧世、權性東為首的黨中央希望金文洙能與韓悳洙「整合」，言下之意是要求「金下韓上」，快速批准無黨籍的韓悳洙入黨。

金文洙、韓悳洙其實早就數度會晤，針對「保守派整合」問題談判，不過雙方始終無法達成共識，金認為韓應該依照黨內程序參加初選，而韓則希望金在符合選民期待下退出。在此之際，國民力量黨中央更施壓金、韓必須在11日登記參選截止日前完成整合。

昨（10）日凌晨，國民力量緊急召開非常對策委員會與選舉管理委員會，以黨規第74條第2項「緊急事態」為由，火速將提名參選人從金文洙更換成韓悳洙，不僅金文洙氣得大喊程序非法，此舉更引來黨內非議，韓東勳也表示「就連北韓（朝鮮）也不會這樣搞」、曾參與初選的羅卿瑗則表示「這不是我所知且深愛的黨」。

▲▼金文洙與黨內談判，黨高層權性東施壓儘快與韓完成整合。（圖／達志影像／newscom）

▲金文洙與黨內談判，黨高層權性東施壓儘快與韓完成整合。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，國民力量首席發言人申東旭10日深夜在結束非常對策委員會後透露，黨內針對是否支持「金下韓上」的議題進行投票，最後反對派以些微差距勝出，於是才決定終止此一決定，並確定提名由金文洙代表黨內參選總統。

對此，金文洙今（11）日上午火速趕往位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會完成登記參選。他表示，「我一定會當選總統，並將大韓民國打造成偉大的國家！此次大選是攸關大韓民國是否能克服危機、能否致力為國民幸福打拚的重要選舉。」

針對黨中央「換洙」失敗，金文洙也感謝黨員投票誓死反對，並讚嘆黨內的民主制度並沒有消亡。

▼金文洙11日上午火速趕往選舉中央管理委員會「登記參選」。（圖／達志影像／newscom）

▲▼金文洙11日上午火速趕往選舉中央管理委員會「登記參選」。（圖／達志影像／newscom）▲▼金文洙、韓悳洙11日上午在國民力量黨總部互相擁抱、盡釋前嫌。（圖／達志影像／newscom）

▲金文洙、韓悳洙11日上午在國民力量黨總部互相擁抱、盡釋前嫌。（圖／達志影像／newscom）

在完成登記參選後，金文洙再度趕回位於首爾市汝矣島的國民力量黨總部，與韓悳洙互相擁抱、盡釋前嫌，兩人也是繼8日整合談判決裂以後，時隔3天再度碰面。金文洙邀請韓悳洙擔任競選團隊內的選舉對策委員長（總幹事）；韓悳洙則委婉表示會再討論深思，並恭喜金文洙能夠登記參選。

金文洙對韓悳洙表示，「與韓總理相比，我在許多方面較為不足。尤其韓總理長年累月引領國政、帶領國家擺脫危機。因此，我想拜您為師傅，好好學習。（韓總理）在團結國人時，具有超越朝野、卓越的包容力，我想將您迎入團隊，好好發揮實力。」

韓悳洙則予以祝賀，並期盼金文洙能夠在團結國家時發揮卓越的領導能力，擊敗想要毀憲亂政的人士、再度延續漢江奇蹟。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
手術房「加一條被子收1000」家屬怒：還不能帶走！內行曝真相
Netflix影集11歲童星「13次心臟驟停」！　父母忍痛拔
「妳要跟好喔」18歲女遺體抬上車　母哭喊令人鼻酸
快訊／古林睿煬首局3上3下！　吉田賢吾首打席全壘打助陣
快訊／加油等等！　明起汽油大降
白沙屯媽起駕回宮！萬名信眾雨中隨香　空拍畫面超震撼
大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻嫁汪小菲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國居中協調　印巴「100小時停火」時間軸一次看

尹錫悅「內亂罪」明再開庭！法院不允許走地下通道　恐引媒體搶拍

停火內幕！巴國判定「核指揮控制設施」恐淪目標　尋求美國介入

南韓執政黨「換洙」失敗！全黨投票反對急踩剎車　金文洙登記參選

約克夏一口氣「拔16顆牙」死亡！飼主怒控獸醫　求償1.48億元

美國收到「令人震驚情報」　范斯致電印度總理促停火

英軍情六處將首由女性領導！中國專家呼聲高　表態「不支持」台獨

中國貨船歸零！　加州州長：關稅恐讓美國丟「最大經濟體」地位

宣布停火不到半天！　印度、巴基斯坦互控違反協議

美田納西州罕見「規模4.1地震」居民嚇壞！　USGS曝餘震機率

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

美國居中協調　印巴「100小時停火」時間軸一次看

尹錫悅「內亂罪」明再開庭！法院不允許走地下通道　恐引媒體搶拍

停火內幕！巴國判定「核指揮控制設施」恐淪目標　尋求美國介入

南韓執政黨「換洙」失敗！全黨投票反對急踩剎車　金文洙登記參選

約克夏一口氣「拔16顆牙」死亡！飼主怒控獸醫　求償1.48億元

美國收到「令人震驚情報」　范斯致電印度總理促停火

英軍情六處將首由女性領導！中國專家呼聲高　表態「不支持」台獨

中國貨船歸零！　加州州長：關稅恐讓美國丟「最大經濟體」地位

宣布停火不到半天！　印度、巴基斯坦互控違反協議

美田納西州罕見「規模4.1地震」居民嚇壞！　USGS曝餘震機率

以為是草莓飾品！他撞見「紅色蜂巢」不解　釣出專業人士解說

媽祖回鑾路邊「他蹲地幫香燈腳按摩」！靠近看…原來是《瘋神》男星

美國居中協調　印巴「100小時停火」時間軸一次看

牧森演《影后》爆紅…成時尚寵兒　新片裸上身「狂露巧克力腹肌」

尹錫悅「內亂罪」明再開庭！法院不允許走地下通道　恐引媒體搶拍

勇士「挑戰失敗」成G3轉捩點　美記建議讓波傑姆斯基遠離控球

綠反對新增5天國定假　許宇甄：賴清德、卓榮泰又要提覆議嗎？

才出事！媽祖進香擺攤「驚見1款玩偶10元」　網見盜版：以為結緣品

爬電線竿偷鳥窩　陸男觸電昏迷倒掛半空中

停火內幕！巴國判定「核指揮控制設施」恐淪目標　尋求美國介入

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

國際熱門新聞

中美談判　雙方快速離場引關注

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

即／美中首日會談結束　川普：有重大進展

烏停火30天　「5國施壓俄」不遵守就制裁

女師性侵2男童遭判30年：我深感羞愧

美國收到震驚情報　范斯促成停火

即／普丁提議：15日與烏克蘭重啟和談

印巴才宣布停火　克什米爾又發生爆炸

債務危機！美財長揭「出事時間點」

烏英法德波最後通牒：俄若拒30天停火將祭大規模制裁

教宗解釋為何取名「良」　竟藏AI警訊

美中貿易談判10小時沒結果　今繼續磋商

川普：印度、巴基斯坦同意停火

死刑失敗！美囚犯恐怖死法曝光

更多熱門

相關新聞

南韓執政黨整合失敗　破天荒撤銷候選人資格

南韓執政黨整合失敗　破天荒撤銷候選人資格

南韓將於6月3日舉行總統大選，保守陣營整合單一候選人協商無果，執政黨國民力量10日破天荒宣布放棄初選選出的前雇用勞動部長金文洙，重啟提名程序，而前國務總理韓悳洙宣布入黨，有意和金文洙競爭挑戰在野黨候選人李在明，金文洙對此憤而抗議。

日7旬夫婦身中多刀慘死　16歲孫坦承犯案

日7旬夫婦身中多刀慘死　16歲孫坦承犯案

金正恩缺席閱兵　帶著女兒現身俄國大使館！

金正恩缺席閱兵　帶著女兒現身俄國大使館！

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

脫北士兵：金正恩蓋的「豆腐渣大樓」快垮了

脫北士兵：金正恩蓋的「豆腐渣大樓」快垮了

關鍵字：

日韓要聞南韓總統大選國民力量金文洙韓悳洙整合保守派

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

S媽母親節Po三女兒合影

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

中美談判　雙方快速離場引關注

罷免徐欣瑩2階差2006份連署書！　最終19521人連署未過關

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

高雄深夜火警！2人無生命跡象

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！

白沙屯進香路線「早就排好」？朝天宮董座回應了

國中段考驚見「喝精、強姦」　金城國中道歉

今風雨最大　全台「下最多」地區曝

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面