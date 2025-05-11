南韓執政黨「換洙」失敗！全黨投票反對急踩剎車　金文洙登記參選

▲韓悳洙、金文洙8日下午在首爾汝矣島國會咖啡廳針對「保守整合」談判，談判再告破裂。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓預計6月3日實施總統大選，然而執政黨國民力量卻因初選整合的「換洙」鬧得滿城風雨！儘管前雇用勞動部長金文洙在初選中勝出，不過黨中央卻希望由無黨籍的前國務總理韓悳洙批上保守派戰袍參選，繼昨（10）日凌晨緊急將提名參選人換成韓悳洙後，在黨員反對下，又決定恢復提名金文洙。

自從南韓前總統尹錫悅4月初遭到罷免下台後，為了能夠在大選全面迎戰共同民主黨提名參選人李在明，國民力量實施初選，首先選出8名候選人，接著再選出4名候選人，包括金文洙、韓東勳（前黨代表）、安哲秀、洪準杓（前大邱市長，曾於2017年參選對上文在寅），從中選出金文洙和韓東勳對決，最後由金文洙於3日在全黨大會勝出。

初選票數採計方式，包括黨員投票和民調。

▲南韓執政黨國民力量3日結束黨內初選，確認由金文洙勝出。（圖／達志影像／美聯社）

不過，曾在尹錫悅遭國會彈劾後代理總統職務的國務總理韓悳洙，卻搶先於2日召開記者會宣布參選，並提出在3年任期內完成修憲的計畫。由於各種民調中，韓悳洙與李在明在支持度上的差距較小，因此以權寧世、權性東為首的黨中央希望金文洙能與韓悳洙「整合」，言下之意是要求「金下韓上」，快速批准無黨籍的韓悳洙入黨。

金文洙、韓悳洙其實早就數度會晤，針對「保守派整合」問題談判，不過雙方始終無法達成共識，金認為韓應該依照黨內程序參加初選，而韓則希望金在符合選民期待下退出。在此之際，國民力量黨中央更施壓金、韓必須在11日登記參選截止日前完成整合。

昨（10）日凌晨，國民力量緊急召開非常對策委員會與選舉管理委員會，以黨規第74條第2項「緊急事態」為由，火速將提名參選人從金文洙更換成韓悳洙，不僅金文洙氣得大喊程序非法，此舉更引來黨內非議，韓東勳也表示「就連北韓（朝鮮）也不會這樣搞」、曾參與初選的羅卿瑗則表示「這不是我所知且深愛的黨」。

▲金文洙與黨內談判，黨高層權性東施壓儘快與韓完成整合。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》，國民力量首席發言人申東旭10日深夜在結束非常對策委員會後透露，黨內針對是否支持「金下韓上」的議題進行投票，最後反對派以些微差距勝出，於是才決定終止此一決定，並確定提名由金文洙代表黨內參選總統。

對此，金文洙今（11）日上午火速趕往位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會完成登記參選。他表示，「我一定會當選總統，並將大韓民國打造成偉大的國家！此次大選是攸關大韓民國是否能克服危機、能否致力為國民幸福打拚的重要選舉。」

針對黨中央「換洙」失敗，金文洙也感謝黨員投票誓死反對，並讚嘆黨內的民主制度並沒有消亡。

▼金文洙11日上午火速趕往選舉中央管理委員會「登記參選」。（圖／達志影像／newscom）

▲金文洙、韓悳洙11日上午在國民力量黨總部互相擁抱、盡釋前嫌。（圖／達志影像／newscom）

在完成登記參選後，金文洙再度趕回位於首爾市汝矣島的國民力量黨總部，與韓悳洙互相擁抱、盡釋前嫌，兩人也是繼8日整合談判決裂以後，時隔3天再度碰面。金文洙邀請韓悳洙擔任競選團隊內的選舉對策委員長（總幹事）；韓悳洙則委婉表示會再討論深思，並恭喜金文洙能夠登記參選。

金文洙對韓悳洙表示，「與韓總理相比，我在許多方面較為不足。尤其韓總理長年累月引領國政、帶領國家擺脫危機。因此，我想拜您為師傅，好好學習。（韓總理）在團結國人時，具有超越朝野、卓越的包容力，我想將您迎入團隊，好好發揮實力。」

韓悳洙則予以祝賀，並期盼金文洙能夠在團結國家時發揮卓越的領導能力，擊敗想要毀憲亂政的人士、再度延續漢江奇蹟。