日本7旬老夫婦「身中多刀」慘死！　16歲孫坦承犯案

記者張方瑀／綜合報導

日本愛知縣驚傳弒親悲劇！當地警方9日下午在一戶民宅內發現一對70多歲夫妻倒臥血泊、當場死亡，涉嫌犯案的竟是與兩人同住的16歲孫子。警方初步調查顯示，死者被發現時身穿睡衣，房內沒有打鬥痕跡，推測兩人是在熟睡時遭到襲擊，目前正深入調查犯案動機與過程。

根據NHK報導，警方9日下午4時40分左右接獲通報，趕往愛知縣田原市的案發現場後，發現一名75歲老翁與72歲老婦倒臥在血泊中，身上有多處疑似刀傷，明顯死亡。由於家中無外人進出痕跡，警方迅速鎖定與兩人同住的孫子、就讀高二的男高中生，並以涉嫌殺害祖父的罪名將其逮捕。

據警方透露，嫌犯在訊問中坦承犯行，且對祖母的死也有所暗示，警方不排除他連續殺害祖父母的可能性。

警方指出，兩名死者被發現時均穿著睡衣，倒臥在寢室內，現場沒有發現明顯打鬥痕跡，推測案發當時，夫妻倆可能正在熟睡中，完全來不及反抗。警方正持續追查詳細案發經過與嫌犯的行凶動機。

對於突如其來的悲劇，附近居民難掩震驚。一名鄰居受訪表示，「這附近一向平靜，完全沒想到會發生這種事。」她也回憶，這對夫妻平時為人親切，丈夫健談、妻子溫和安靜，偶爾還能看見他們帶著孫子一起去附近的咖啡店。

此外，有一名曾與涉案高中生就讀同一所小學、國中的學弟也難以置信地說，「小時候我們還常一起打電動，他當時看起來玩得很開心，是個很溫柔的人，完全沒想到會做出這種事。」

警方目前已展開後續調查，並將深入釐清案發背後的原因及嫌犯心理狀態。