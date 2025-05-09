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金正恩缺席閱兵　帶著女兒現身俄國大使館！普丁向北韓軍團握手

▲▼金正恩9日上午帶女兒金主愛造訪俄羅斯大使館。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩9日上午帶女兒金主愛造訪俄羅斯大使館。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯於當地時間今（9）日在首都莫斯科紅場舉行蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典閱兵。北韓（朝鮮）派出1.5萬名精銳部隊協助俄軍擊退烏軍，即便北韓最高領導人金正恩未能訪俄出席閱兵，卻仍派出軍方代表團代為出席，而她自己則是帶著女兒金主愛、外務相崔善姬等人造訪俄國駐平壤大使館。

根據北韓官媒《朝中社》，儘管外界原先預估金正恩可能會訪俄出席閱兵，不過最後金正恩仍選擇留在北韓，並於9日上午造訪俄羅斯駐平壤大使館，發表戰爭勝利演說，「偉大的蘇聯軍和人民擊退法西斯之日，為人類命運和未來帶來史無前例的深遠影響，具有永恆的意義。」

金正恩表示，「持續不斷鞏固朝俄關係的悠久傳統和崇高理念基礎、以及不敗的同盟關係，是我黨和政府與人民不變的立場！」

▲▼崔善姬、趙甬元等人陪同金正恩造訪俄羅斯大使館。（圖／路透）

▲崔善姬、趙甬元等人陪同金正恩造訪俄羅斯大使館。（圖／路透）

北韓外務相崔善姬則表示，「朝俄關係昇華至新時代下真正的戰友關係、百年大計下的戰略關係，其帶來的威力正展現出兩國（北韓和俄羅斯）堅守自主權和尊嚴、人民平安與幸福、地區和平與安全的強烈意志。平壤將永遠與莫斯科同在。」

此次金正恩同樣帶著寶貝女兒金主愛一同造訪俄羅斯大使館。對此，北韓官媒《朝中社》特別在內文中首度以「最親愛的寶貝女兒」稱呼。

至於此次陪同金正恩出席的黨政軍官員，除了崔善姬以外，還包括國防相努光鐵、黨組織書記趙甬元、黨中委書記李熙用和朴正天。其中，被視為金正恩心腹的趙甬元，更是從今年2月27日視察平壤綜合醫院後，再度跟隨金正恩出席公開場合。

▲▼普丁在紅場與北韓軍方代表團人士金永福握手。（圖／翻攝自閱兵直播）

▲普丁在紅場與北韓軍方代表團人士金永福握手。（圖／翻攝自閱兵直播）

另外，從莫斯科紅場舉行蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典閱兵直播中可以看到，俄羅斯總統普丁走下廣場，並一一和俄軍主要指揮官握手，最後更與北韓所派出的軍方代表團握手致意，感謝北韓派兵赴俄參與俄烏戰爭。

前往莫斯科出席普丁閱兵的北韓代表團人員，分別是朝鮮人民軍總參謀部副總參謀長金永福、偵察總局局長李昌浩、作戰局處長申金哲（音譯）等5人，而金永福更向面前的普丁舉手敬禮。

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