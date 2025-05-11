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印巴開轟全球關注！印度軍力「碾壓」巴基斯坦　核武對峙恐怖平衡

▲▼巴基斯坦士兵駐守在喀拉蚩港（Karachi Port）。（圖／路透）

▲巴基斯坦士兵駐守在喀拉蚩港（Karachi Port）。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

印度與巴基斯坦近日再度爆發激烈衝突，導火線為4月底印度喀什米爾所發生的觀光客遇襲事件。印度7日發動「辛杜爾行動」，空襲巴基斯坦境內及其控制的喀什米爾。雙方互控造成平民死傷，再度引發國際社會關注。多家軍事研究機構指出，印度在常規軍力上遠勝巴基斯坦，但雙方都擁有核武，軍備競賽日益加劇。

根據《半島電視台》，「全球火力」（Global Firepower）2025年軍力排名分析結果出爐，其中印度名列世界第4強軍事國家，巴基斯坦則排第12。印度2024年軍事支出達860億美元，占GDP的2.3%，是全球第5大軍費國。相比之下，巴基斯坦儘管總額只有102億美元，但軍費占比達2.7%，顯示其相對經濟規模下，對國防資源重視程度更高。

在人力方面，印度擁有513萬名軍事人員，是巴基斯坦（約170萬人）的3倍。空軍方面，印度擁有2229架軍機，巴基斯坦為1399架。陸軍方面，印度坦克數量為3151輛，也高於巴基斯坦的1839輛。在海軍方面，印度管轄逾6000公里海岸線，擁有293項海軍資產；巴基斯坦雖僅擁有1,046公里海岸線，海軍資產也達121項，顯示其重視海防戰力。

▲▼印巴衝突,印度,巴基斯坦,在印控喀什米爾斯利那加（Srinagar）臨時哨站站崗的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲在印控喀什米爾斯利那加（Srinagar）臨時哨站站崗的印度士兵。（圖／達志影像／美聯社）

在核武方面，兩國皆為已公開試爆的核子武器國家。印度自1974年首次試爆以來，1998年再度試爆5枚核彈，正式宣示核武國地位。巴基斯坦則於同年緊隨其後，首次進行核試。根據「廢除核武器國際運動」（ICANW）2023年數據，印度在核武領域支出達27億美元，巴基斯坦則為10億美元，顯示雙方均積極投入核武發展。

從武器系統來看，印度已開發具長程打擊能力的陸基與機動型飛彈，並與俄羅斯合作開發海基與潛射飛彈。其核武戰略除了針對巴基斯坦，也涵蓋中國。巴基斯坦則以中短程機動飛彈為主，可全面覆蓋印度本土。中國對巴基斯坦核武與飛彈技術提供重大協助，使其軍事技術在近年顯著進步。

在軍火來源方面，「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）資料指出，2020至2024年間，印度是全球第2大武器進口國，主要來自俄羅斯，其次為法國、以色列與美國。巴基斯坦則為第5大進口國，自中國進口比例高達81%，進一步強化雙邊軍事合作。

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