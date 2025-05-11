印巴衝突恐致數百萬死　川普：美促成停火、將擴大對印巴貿易

▲美國總統川普指出，將大幅增加美國與印度、巴基斯坦之間的貿易。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在印度與巴基斯坦宣布停火之後，美國總統川普在自家社群平台真實社群發文表示，印巴充分理解是時候停止可能造成數百萬人喪命的侵略行為，很高興美國能協助促成這項歷史性決定，雖然還沒討論過，但將大幅增加美國與這兩國之間的貿易。

川普指出，他為印度與巴基斯坦強大堅定的領導力感到非常驕傲，雙方擁有堅定、明智與堅韌的態度，也充分理解並意識到，是時候停止當前可能奪走無數條人命與造成巨大破壞的侵略行為。

「數百萬條善良無辜的人本可能因此喪命」，川普稱，印巴英勇行動將大大提升其歷史定位，很高興美國能協助促成這項歷史性決定，「雖然還沒討論過，但我將大幅增加與這兩個大國的貿易」，並努力幫助解決克什米爾長久以來的問題，願上帝保佑印度和巴基斯坦，做得非常好。

印度與巴基斯坦10日宣布全面立即停火，化解升高至核戰邊緣的危機。這場停火由美國居中協調，透過與印巴雙方連夜會談，成功讓衝突降溫，但在停火聲明宣布數小時後，克什米爾地區又再度傳出爆炸聲與閃光，雙方互相指控對方違反停火條款，使情勢再度緊繃。

不過最新消息指出，印度控制的克什米爾地區已恢復平靜，連日來的猛烈交火聲響已經停止，並未發現無人機、砲擊事件等，巴基斯坦控制的克什米爾地區也變得平靜，沒有出現嚴重違規行為。

另外，巴基斯坦機場管理局（PAA）已宣布向所有類型的航班開放領空，全國所有機場恢復正常航班運作。