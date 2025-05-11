紐時：印度空襲戰火逼近巴國核武中心　驚動美國調停

▲印度9日空襲巴基斯坦努爾汗空軍基地。圖為印度防空系統進行攔截。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，美國態度大轉變介入斡旋印巴衝突的關鍵原因在於，由於印巴展開激烈空戰，印度9日空襲巴基斯坦的努爾汗空軍基地，逼近巴國戰略規畫局（Strategic Plans Division），而這個單位主要負責監督保護巴基斯坦的核武庫，讓美方擔憂印巴交火演變成核武衝突。

印度空襲 逼近巴國戰略規畫局

雖然范斯8日受訪時才稱印巴衝突與美國無關，但消息指出，川普政府非常擔心爆發核衝突。促使美國副總統范斯（JD Vance）、國務卿兼臨時國安顧問盧比歐（Marco Rubio）採取行動的事，有證據顯示，印巴空軍進行激烈空戰，且9日還發生努爾汗空軍基地遇襲事件。

努爾汗空軍基地是巴基斯坦軍方重要設施，除了是巴國軍方主要的運輸樞紐，也是負責提供戰機空中加油能力的所在地，讓巴基斯坦戰機持續飛行。但基地不遠處就是巴國戰略規畫局，負責監督保護巴基斯坦核武庫，包括約170枚核彈頭；據信這些核彈頭已部署至全國各地。

巴國最深恐懼 怕核指揮權遭殲滅

前美國官員透露，巴基斯坦最擔心的就是核指揮機構遭到「斬首」，印度空軍的飛彈攻擊可能被視為一種警告，也就是印度很有可能這樣做。

在公開場合，唯一明顯核訊號來自巴基斯坦。外傳巴國總理謝里夫（Shehbaz Sharif）召開「國家指揮機構」，也就是決定如何、何時使用核武的小組，不過國防部長阿西夫（Khawaja Asif）否認消息，澄清「國家指揮機構未召開，也未安排任何會議」。

美國介入斡旋 范斯致電印度總理

美國官員決定，由范斯致電印度總理莫迪。范斯在這通電話傳達的訊息是，美國認為衝突迅速升級的可能性高，可能演變成全面戰爭，敦促莫迪考慮發動打擊行動之外的其他選項，包括美方認定巴基斯坦可能會接受的方案。莫迪聽取美方建議，但並未對任何選項作出承諾。

巴國情報機構評估，印度企圖誘使巴基斯坦採取超越防禦範圍的回應，印度希望巴基斯坦派出F-16戰機展開報復攻擊，這樣一來，印軍就能試著將其擊落。

印巴在10日宣布停火。巴基斯坦一名高階情報官員認為，這次停火協議之所以能夠成功，要歸功於美國過去48小時的參與，特別是盧比歐，有發揮關鍵作用，如今印巴從戰爭邊緣拉回，美國介入斡旋至關重要。