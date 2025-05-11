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菲律賓明期中選舉！馬可仕vs杜特蒂家族全面開戰　政壇迎來大地震

▲▼2022年6月，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）、副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）宣誓就職。（圖／路透）

▲2022年6月，菲律賓總統小馬可仕、副總統薩拉．杜特蒂宣誓就職。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓即將於明（12）日實施「期中選舉」，針對參議院24席中的12席、眾議院317席以及各省市鎮地方首爾與議員總共1萬8200多人進行改選，此次選舉不僅觸動美中兩國在印太地區的角力，更是攸關杜特蒂與小馬可仕兩大政治家族勢力存亡的激烈鬥爭，被視為2028年總統大選的前哨戰，任何一方若稍有不慎，就可能灰飛煙滅。

根據美媒CNN，位於菲律賓南部民答那峨島的重要城市「達沃市」（Davao）同樣也得在此次選舉改選市長，前總統杜特蒂更是市長候選人之一，其他競爭者與支持者則是積極奔走拉票，不過杜特蒂卻因為疑似過去在掃毒行動中導致6000人死亡，而被小馬可仕政府押送至遠在7000英里外的國際刑事法院以危害人類罪名受審，法院位於荷蘭海牙。

報導指出，杜特蒂過去20年曾經以鐵腕手段對達沃市實施強硬統治，包括展開大規模的掃毒行動，讓當地治安明顯改善，這套鐵腕作風更延續至2016到2022年的總統任期。即便高齡80歲的杜特蒂被押送至海牙國際刑事法院，但因為菲律賓選舉法規定是只有在本國法院被判刑定罪，才會取消參選資格，因此杜特蒂仍有可能當選市長。

▲▼菲律賓前總統杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓前總統杜特蒂任內曾發起反毒戰爭，被控籌組安全部隊，槍殺毒品嫌疑犯。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓擁有1.2億人口，在這場期中選舉，杜特蒂、小馬可仕兩大家族政治勢力從區議員、市長、國會議員等職位全面展開激烈競爭。據悉，杜特蒂與小馬可仕家族之間原本關係和睦，小馬可仕甚至於2022年大選時搭檔杜特蒂的女兒薩拉（Sara Duterte）角逐正副總統，但兩大家族卻因對中政策、掃毒立場、政治利益等因素決裂。

薩拉遭到指控，曾經揚言「刺殺小馬可仕」，也因此以小馬可仕盟友居多的眾議院則於今年2月初通過彈劾副總統薩拉的議案，並將案件送往參議院，預計在期中選舉後由參議院決定是否通過彈劾，一旦薩拉遭拔除副總統職位，則終身不得擔任公職。薩拉近期在集會痛訴，「幾個月以來，我與家族的名字被徹底抹黑！」

▲▼菲律賓總統小馬可仕9日在馬尼拉出席選前集會。（圖／路透）

▲▼菲律賓總統小馬可仕9日在馬尼拉出席選前集會。（圖／路透）

▲▼菲律賓總統小馬可仕9日在馬尼拉出席選前集會。（圖／路透）

另外，杜特蒂家族三代同堂參與選戰。除了現任達沃市長的巴蒂斯安（Sebastian）將與父親搭擋參選，另一位兒子保羅（Paolo）則尋求連任國會議員，保羅的另兩名兒子也參選地方議員，不過保羅與其保鑣最近卻遭到企業人士投訴，捲入夜店鬥毆事件。

菲律賓前總統艾奎諾三世的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）是多個政論節目主持人。他接受《中央社》專訪時評論，「這不僅是一場單純的政治對決，更是一場生存之戰，勝者將會毀滅敗者。」

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