▲印度與巴基斯坦10日才宣布停火,不料數小時後印控克什米爾又傳出交火情形,印度防空系統開火攔截目標。(路透)

記者趙蔡州/綜合報導

美國總統川普10日才宣布,印度與巴基斯坦同意全面停火,不料數小時後雙方疑似又在印度控制的克什米爾地區發生交火。針對兩國再次交火的消息,兩國軍方目前尚未有任何回應。

根據《路透社》報導,印度與巴基斯坦才剛同意停火後,印控克什米爾斯利那加(Srinagar)、查謨(Jammu)卻陸續有居民通報聽見爆炸聲,甚至有人目擊夜空中出現了類似飛彈的飛行物體和火光。

印度查謨和克什米爾邦首席部長阿布杜拉(Omar Abdullah)也在X表示,「停火到底怎麼了,整個斯利那加都能聽見爆炸聲」、「並沒有停火,斯利那加市區的防空部隊剛剛開火了」。

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW