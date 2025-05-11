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手術房「加一條被子收1000元」家屬怒：還不能帶走！內行曝真相

▲住院,開刀,手術（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲加一件被子被收1000元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

記者施怡妏／綜合報導

一名家屬抱怨，家人在開刀房，因為太冷想加一件被子，結果被收了1000元，而且被子只能在手術房蓋，不能帶走，讓他感到困惑，並詢問「是否所有醫院都採取相同收費模式？」對此，有內行網友解釋，這是手術自費項目的保溫毯，因為是拋棄式的，不會帶出刀房，用完就丟，價格通常落在1千元至2千元。

有網友在臉書「爆料公社」發文，家人手術時要求多加一條被子，結果被收費1000元，且這「千元被」只能在手術中使用，無法帶回，「請問是每家醫院都這樣的嗎？」

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貼文曝光，網友替醫院解釋，所謂「千元被」實際上是手術中使用的保溫毯，屬於自費項目，是一次性拋棄式用品，價格約1至2千元，「開刀時加溫被，那是使用費，避免開刀過程病人低體溫產生併發症」、「你拿回去也沒用，它本質就是個可以通暖風的塑膠套，不是你想的被子」、「那件被子是開刀房專用一次性無菌暖被，是不會帶出開刀房的，在使用前會取得家屬或患者同意才會使用，因為是自費」、「保暖毯是一次性耗材，因為使用過會視為污染物，所以手術完即丟」。

事實上，台灣泌尿腫瘤醫學會理事長江博暉醫師曾PO文指出，術中保溫毯目前健保未給付，「病人需簽自費同意使用才會使用，目前各大醫院均是如此作法」。在開刀房進行手術時，病人使用保溫毯的主要原因是防止低體溫（術中低體溫），保溫毯是一種主動加溫系統，能持續提供熱源，有效維持病人體溫在安全範圍內。

▼家屬抱怨。（圖／翻攝自FB爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

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