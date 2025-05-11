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國中段考題驚見「喝精、69式」　金門金城國中道歉：已啟動調查

▲▼金門縣立金城國民中學段考健體考題涉性騷，學校坦承疏失。（圖／記者林名揚翻攝)

▲金門縣立金城國民中學段考健體考題涉性騷，學校坦承疏失。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣立金城國民中學段考考題竟涉性騷擾！有網友在Thread上曬出該校健體考卷，考題使用「強姦」、「傳教士傳染」、「喝精液豆漿」、「女人救世劍(女人就是賤)」等字眼，讓網友看了直呼「噁心！」對此，學校承認疏失，表示已進行校安通報，啟動調查程序，後續將依調查結果依法處理。

根據考卷內容，考題包含「人類社會有綠茶婊、渣男等詞語出現，代表人類社會比較支持哪種價值觀？…A.女人救世劍」、「低端網紅愛滋貓如果有愛滋…哪個行為是傳染力最低的？A.當街脫別人褲子捅他屁眼…C.請朋友喝新鮮的精液豆漿」、「母麻雀跟公麻雀說「下面羊死了」然後公麻雀就強姦母麻雀，請問這種違反身體自主權的性衝動受下列哪一項的影響」，以及「如果小三身上有性病…被興誠帶去傳染給元配…請問這種傳染形式是？…B六九式傳染…D.傳教士傳染」，內容相當誇張。

發文網友痛批「學生跟家長都反映非常不舒服。這考題太噁心了！怎麼有這樣子的老師出這種題目！」她表示，這是該校9年級的健體領域，範圍是康軒版1-2-單元「青春幸福頌—性病防護網」，受試學生共300人，而學校得知後，採取的措施竟然是去問學生，讓學生覺得害怕，尤其「這樣的考題已經出現不只一次」，令人非常震驚。

發文網友指出，國中學生可能還沒有足夠的思辨能力，去辨識考卷上的言語是不恰當的，「有些學生只會覺得好玩，甚至會以為這樣的言論就是常態」、「我根本覺得他用考題騷擾學生和老師」。底下網友也紛紛議論「太扯了」、「低級當幽默」、「不但噁心，而且還很沒內容，甚至看不出來是哪一科」、「直接1999整份傳到教育局跟你們的地方議員，如果這真的是段考題目，我看主任校長都要出來道歉」，疑似出題的男師也被痛批「不適任」遭肉搜。

對此，金城國中發表聲明， 指出這次9年級健康定期考查試題，因出題內容不恰當，造成學生及家長的不安，也造成社會紛擾，校方深感抱歉。經學生反映內容不當後，學校已在第一時間進行校安通報；另因本案疑似牽涉校園性別事件，也依相關法定流程，啟動相關事件的審議機制。

金城國中指出，目前已針對本案做出相關處理，除了考卷用字牽涉敏感不雅字眼，有違反性平法規之疑慮的部分，已在接獲通報的3日內召開性平會議審議案件內容，並已依會議決議，啟動調查程序，後續將依調查結果依法處理。另外，校方也於事發隔日緊急召集9年級各班導師，請各班導師利用早自習時間進入班上進行一級輔導，並針對反應不舒服的學生進行個別輔導，後續將提供相關學生輔導諮商之支援及運用團體輔導之策略，期許能將對學生的傷害降到最低。由於會考即將來臨，調查期間也會把對學生的干擾降至最低，讓學生安心備考。

金城國中表示，定期考查試題的命題及審題皆設有相關機制，但這次定期考查該科卻沒能確實依照機制進行，確實有疏失，將進行內部檢討，並進行後續命題、審題的精進，期能透過落實嚴謹的試卷審題程序，提升教學品質，有效回饋學生學習狀態。

最後，校方承諾再加強全體教職員工的性平意識，強調本案雖為個案，但也凸顯在校園環境的性別意識及性平觀念仍有再加強的空間，將針對全體教職員辦理性平宣導，提升相關知能，並利用校務會議等公開場合，進行案例分析與討論，促使教職員能以更正確的態度及更嚴謹的策略來進行各項課程與教學活動。

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