少女約砲見本尊後悔「不想要」　他撕開絲襪強奪初夜硬上2次



▲苗栗男網友和少女約砲，因長相和照片差距太大，完事後被告上法院。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名少女在交友軟體上認識男子阿偉(化名)，兩人講好等少女放學，就到阿偉家激戰，沒想到見面後，少女看到阿偉的長相開始後悔，問他「可不可以不要做愛」，但在阿偉不同意下，兩人仍發生關係2次。事後少女向朋友痛訴「我的第一次居然給這種人」，將阿偉告上法院。苗栗地院審理，法官認為，無充分證據顯示阿偉對少女有強制性交犯行，判阿偉無罪。可上訴。

判決指出，阿偉於2022年12月4日晚上11點，用交友軟體認識少女萱萱(化名)，聊天後得知需萱萱未滿18歲，仍多次表示要和她上床，在阿偉強勢要求下，萱萱答應並約在隔日放學後碰面。

當天萱萱依阿偉要求穿上絲襪，也提前買好保險套，沒想到萱萱看到阿偉本人後，覺得阿偉比照片上更黑更胖，萌生反悔之意，但仍坐上阿偉的機車和他回家。萱萱進房後問他「可不可以不要做愛」，阿偉回應「不行，妳都同意了不能再反悔」，撕開她絲襪激戰2次，還問萱萱「喜不喜歡、舒不舒服」，逼問到最後萱萱勉強回答「一點點」，阿偉則說「怎麼會一點點，明明就很喜歡」。

兩人完事後，萱萱立即找朋友哭訴「我被騙了」、「好想哭」、「我的第一次居然」、「給這種人」、「他本人很大一隻」，覺得被阿偉的照片騙了，且認為因阿偉有她家地址，她才害怕赴約，阿偉又在她清楚詢問可否不要性交的情況下仍硬上，怒將阿偉告上法院。

不過法官檢視訊息，包含兩人討論買保險套，阿偉說「我要全部用掉」、「做3次會累？」，萱萱則回覆「你奢求一個第一次的女生能做幾次」、「我想說不是有那種在浴室做愛的嗎」，以性交為出發點，討論性行為次數、地點與性經驗等事項，且萱萱給阿偉住處地址時也態度輕鬆，並無被威脅。

法官認為，萱萱雖不滿意阿偉長相，認為本人和交友軟體的照片差異太大，但因長相不如預期，在發生性行為後產生後悔的感受，和遭強制性交仍有差別，因沒有證據顯示阿偉使用強制力，或明知萱萱不願意還發生性行為，判阿偉無罪。可上訴。

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